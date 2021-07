Gene Siller, golfeur américain, tué par balle sur le 10e trou du Pinetree Country Club

in

Nouvelles connexes

Terrible tragédie qui a secoué le monde du golf et qui s’est produite dans l’état de Géorgie. Le joueur américain Gene Siller a été retrouvé mort dans le trou 10 du Pinetree Country Club de Kennesaw après avoir été victime d’un attentat à l’arme à feu. Son corps est apparu gisant sur le sol, déjà sans vie.

Ce joueur, professionnel et également salarié de ce prestigieux club géorgien, a subi cette terrible attaque en s’approchant d’un véhicule qui lui paraissait suspect pour savoir ce qui se passait. À ce moment-là, le chauffeur lui a tiré dessus à bout portant, le tuant.

Police départementale Cobb Il est arrivé sur les lieux après avoir été avisé d’une fusillade sur le terrain de golf vers 14 h 20. En effet, c’est l’événement qui a mis fin à la vie de Gene Siller lorsqu’il a été victime de plusieurs coups de feu. La police est arrivée au Pinetree Country Club et a retrouvé le corps du golfeur, selon un communiqué du service de police.

Photo de la police au Pinetree Country Club

Le véhicule vers lequel Gene Siller s’était tourné pour découvrir ce qu’il faisait là semble être une camionnette Ram 3500 blanche. Ce camion se trouvait au milieu du green et de là, le meurtrier a tiré les coups de feu sur ce joueur et employé du club de seulement 41 ans. Il a reçu une balle dans la tête qui lui a coûté la vie presque sur le coup.

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la camionnette blanche à partir de laquelle le meurtre de Gene avait été perpétré était toujours garée sur le green. Cependant, après inspection, ils se sont rendu compte que cette terrible affaire aurait encore plus de voyages. À l’intérieur, ils ont pu trouver les corps de deux autres personnes. En fait, il a été rapporté ces dernières heures que le corps de l’un de ces hommes est celui de Paul Pierson, propriétaire du pick-up Ram 3500 blanc, tel que rapporté par CNN.

Ce drame a choqué le monde du golf américain et a déjà déclenché une multitude de réactions pour exiger que l’enquête aboutisse et apporter tout le soutien nécessaire à la famille et aux amis de Gene Siller dans ces moments difficiles après ce terrible meurtre. .

Les messages se multiplient

Siller, qui à 41 ans était encore golfeur professionnel, a commencé en 2007 à participer à des tournois de la Association des golfeurs professionnels (PGA) de Géorgie. Depuis lors, il était un habitué des grands événements tels que le Club des gouverneurs au Acworth. De plus, pendant deux ans, il avait été directeur et instructeur du club de golf où il est aujourd’hui retrouvé mort après avoir subi une agression brutale. Dans son propre club, il a pu participer à des tournois aussi prestigieux que le Yamaha Atlanta Open.

Nous tous à la GSGA sommes profondément attristés par les événements tragiques qui se sont produits plus tôt aujourd’hui à Pinetree CC. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille et les amis de Gene Siller. – Association de golf de l’État de Géorgie (@GSGA) 4 juillet 2021

« Tout le monde dans le GSGA Nous sommes profondément attristés par les événements tragiques survenus à Pinetree CC. Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de Gene Siller. “C’était le message sincère que le Association de golf de Géorgie après avoir appris la nouvelle de sa mort.

Pour sa part, Jim Richerson, président de la Association des golfeurs professionnels d’Amérique il voulait également dire au revoir à ce Gene Siller : “Nous sommes vraiment navrés d’apprendre le meurtre insensé qui a eu lieu au Pine Tree Country Club en Géorgie et qui a coûté la vie au membre de la PGA Gene Siller.”

[Más información: El troleo del Schalke a Gareth Bale con un campo de golf de por medio]