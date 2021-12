Gene Simmons abandonne 1,5 million de dollars sur le prix demandé d’une maison à Las Vegas

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a baissé de 1,5 million de dollars par rapport au prix demandé pour son domaine du sud du Nevada.

Simmons a mis la maison sur le marché en octobre pour 14,95 millions de dollars, mais ce prix a baissé le 17 novembre à 13,5 millions de dollars. Gène payé 10,8 millions de dollars pour la maison et un terrain adjacent en mai. Parmi les améliorations Simmons made to the Las Vegas house installe tous les nouveaux sols et déchire la moquette dans certaines pièces.

S’adressant à TMZ au sujet de sa décision de vendre la maison cinq mois seulement après l’avoir achetée, Gène a dit: « D’abord, je l’ai acheté parce que M. Biden [U.S. president Joe Biden] et M. Newsom [California governor Gavin Newsom] cherchent à augmenter les impôts au point où si je travaille très dur pour gagner un dollar légal, je pourrais peut-être garder 35 cents. Ainsi, la Californie est devenue intenable. Alors je préférais laisser l’argent à ma famille et à des œuvres caritatives et ainsi de suite, alors j’ai voulu déménager à Las Vegas. Pas d’impôt sur le revenu, pas d’impôt d’état, pas d’impôt local, pas de droits de succession, bel endroit, super. Sauf pour une chose : ma famille ne veut pas y aller. Ils ne supporteront pas la chaleur, et dans la rue, il y a des strip-teaseuses et des trucs comme ça. Ils ne veulent rien faire de tout ça. »

Il a poursuivi : « J’ai acheté [the house] pour 8.6 [million], puis j’ai acheté la propriété d’à côté pour 2,4 [million] et planté 137 arbres. Alors, les gars, je peux ça pour 25 ou 30 millions, mais je suis béni. J’aimerais rencontrer la personne qui va finir par acheter l’endroit parce que je ne veux pas juste le confier à un imbécile. Je veux que tu en profites et que tu aies une belle vie. »

Selon Gène, sa femme et leurs deux enfants adultes préfèrent rester dans les autres maisons de la famille, un vaste portefeuille qui comprend une maison moderne au bord du lac à Whistler, en Colombie-Britannique, une maison à Malibu et deux maisons à LA qui Gène acheté pour le Simmons des gamins, pseudo et Sophie.

« Ils ne sont pas fans du temps à 115 degrés », Simmons Raconté Le journal de Wall Street.

En raison de EMBRASSERl’horaire de tournée de et ses déplacements professionnels, Gène a déclaré qu’il n’avait jamais passé plus de quelques semaines au total à Las Vegas. Il a poursuivi en disant qu’il n’avait aucun regret d’avoir vendu la propriété si peu de temps après l’achat, ajoutant : « De combien de maisons avez-vous besoin de toute façon ?

En septembre, Simmons a vendu son manoir de Los Angeles pour 16 millions de dollars, près d’un an après sa première mise sur le marché pour 22 millions de dollars. Il l’a ensuite remis en vente pour 25 millions de dollars après qu’il n’ait jamais été vendu et il aurait investi beaucoup d’argent pour apporter des améliorations.

Gène a acheté la propriété de Los Angeles en octobre 1986 pour 1 337 500 $.

Simmons a exprimé très clairement son désir de quitter la Californie pendant un certain temps parce qu’il souhaitait un mode de vie plus calme et éviter d’être répertorié sur les cartes des célébrités ou d’avoir à faire face aux bus touristiques de Beverly Hills. Il a également déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle lui et sa femme avaient inscrit la propriété de deux acres à Benedict Canyon parce que la maison était devenue trop grande pour eux deux depuis que leurs enfants avaient grandi.

« C’est une grande propriété, et les enfants ont littéralement été élevés ici », a-t-il déclaré à propos de la maison de Beverly Hills. « Maintenant, ils ont évolué et ils ont tous les deux leurs propres maisons côte à côte dans les collines d’Hollywood. Ils empruntent une tasse de sucre et tout ça. Ils s’aiment et se soutiennent comme les meilleurs enfants que vous puissiez imaginer. «

« Ils ont leur propre vie, et maintenant nous avons cette grande maison. Et si je veux parler à [my wife] Shannon, je dois appuyer sur un interphone parce qu’elle est à l’autre bout de la maison », a-t-il poursuivi. « C’est joyeux et c’est aussi triste. Lorsque vous êtes un enfant et que vous vivez à la maison, vous aimez votre mère et votre père, mais à un moment donné, vous devez déménager. C’est triste parce que vous quittez la maison, mais vous avez également hâte à l’avenir, et nous espérons vraiment que la prochaine famille qui vivra ici aura autant de joie que nous en avons de cet endroit. »

Gène et Shannon se sont mariés en 2011 après être sortis ensemble depuis 1975.

Gène, Shannon et leurs enfants sont tous apparus dans la série de télé-réalité « Bijoux de la famille Gene Simmons » de 2006 à 2012.

Crédit photo : avec l’aimable autorisation de Stetson Ybarra Photographie