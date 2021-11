Gene Simmons appelle les personnes non vaccinées et la politique COVID « l’ennemi »

Lire du contenu vidéo

KISSmas Show avec Gene Simmons/Talkshoplive

Gène Simmons va la terre brûlée sur toute personne qui n’est toujours pas vaccinée contre COVID-19, et dit qu’il en a marre que les gens utilisent la politique – à gauche ET à droite – comme justification pour rester non vaccinés.

L’icône KISS a continué Talkshoplive’s Rock ‘N’ Roll Channel mercredi et s’est penché sur la pandémie persistante. Gardez à l’esprit que le leader de Gene et de KISS Paul Stanley attrapé COVID plus tôt cette année … et l’un des membres de l’équipe de tournée du groupe en est décédé.

C’est probablement pourquoi Gene n’a aucune patience pour les non-croyants. Il ciblait directement les gens qui pensaient que « les gens sont morts parce qu’ils étaient gros ou parce qu’ils ont fumé. Pas de salope, ils sont morts parce qu’ils ont contracté le COVID !!!

Et, au cas où quelqu’un penserait que Simmons devenait politique, il a ajouté: « L’extrême gauche et l’extrême droite, elles sont toutes les deux mauvaises. Elles ont toutes les deux propagé toutes sortes de bêtises. La politique est l’ennemi. »

Gene a déploré le fait que beaucoup de leurs fans européens n’aient pas pu rejoindre le groupe pour une récente croisière KISS, mais a déclaré que ce sont les pauses lorsque les gens ne veulent pas se faire photographier.

Comme il l’a dit : « Si vous êtes prêt à marcher parmi nous sans être vacciné, vous êtes un ennemi.