Gene Simmons aurait acheté une maison près de Las Vegas pour 8,2 millions de dollars

Selon TMZ, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons vient d’acheter une nouvelle maison juste à l’extérieur de Las Vegas, Nevada pour 8,2 millions de dollars. Le manoir de six chambres et huit salles de bains à Henderson contient plus de 11 000 pieds carrés d’espace de vie et comprend un étang sculptural de carpes koï, des murs de verre et des espaces géométriques vertigineux et des vues extérieures sur toute la vallée.

Il y a deux mois, Simmons Raconté Nouvelles du matin KTLA 5 que lui et sa femme Shannon Lee Tweed Simmons a également acheté une propriété de quatre acres à Lake Tahoe, Nevada. “Il y a beaucoup de terres”, a-t-il déclaré. “Il y a 96 acres à côté que je veux acheter. Juste une sorte de changement de page. Moins de brouhaha. Et plus d’embouteillages, plus de tremblements de terre et plus d’incendies. Mais nous aimons LA et aimons la maison, mais il est temps pour changer.”

Simmons a exprimé très clairement son désir de quitter la Californie pendant un certain temps parce qu’il souhaitait un mode de vie plus calme et éviter d’être répertorié sur les cartes des célébrités ou d’avoir à faire face aux bus touristiques de Beverly Hills.

Élaborant sur la récente décision de lui et de sa femme de vendre leur maison de Beverly Hills et de déménager à temps plein dans l’État du Nevada, Gène a déclaré: “Notre belle maison à Beverly Hills sur deux acres, environ 14 000 pieds carrés, une piscine, des massages du dos quand vous voulez – tous les accessoires, qui est mon mot français du jour – nous avons adoré cette maison et nous avons adoré LA depuis si longtemps. Nous avons élevé nos deux enfants, qui ont maintenant déménagé et acheté leur propre maison dans les collines d’Hollywood. Shannon et moi de quitter LA et la Californie. Nous déménageons donc à Lake Tahoe, Nevada. En attendant, c’est une période très triste mais aussi heureuse. C’est triste parce que nous avons élevé nos enfants dans cette magnifique maison, mais c’est aussi une période heureuse parce que c’est la prochaine étape. Donc plus de bus de tournée des célébrités à la porte d’entrée, plus de cartes des stars d’Hollywood.”

Il a poursuivi: “Une maison, une maison, c’est plus qu’une propriété et tout ça – c’est notre maison; c’est là que nos enfants sont élevés. Et donc j’espère vraiment que les gens qui achèteront cette maison auront autant de joie que nous en avons. C’est comme avoir terminé le lycée ou peut-être quitter la maison; tu aimes ta mère et ton père, et à un moment donné, tu dois passer à autre chose. C’est la phase suivante. “

L’automne dernier, Simmons mis sa maison de Beverly Hills sur le marché pour 22 millions de dollars. Il l’a ensuite remis en vente pour 25 millions de dollars après qu’il n’ait jamais été vendu et il aurait investi beaucoup d’argent pour apporter des améliorations. La maison est actuellement à vendre pour un peu moins de 20 millions de dollars.

“Les impôts [in California] sont tout simplement insurmontables”, Gène mentionné. “Mais pour nous, c’est un pincement au cœur.”

Simmons Raconté Le journal de Wall Street En octobre dernier, c’est en partie la raison pour laquelle lui et sa femme ont inscrit la propriété de deux acres à Benedict Canyon parce que la maison était devenue trop grande pour eux deux depuis que leurs enfants avaient grandi.

Gène et Shannon se sont mariés en 2011 après s’être fréquentés depuis 1975. Ils ont deux enfants, pseudo, 32 et Sophie, 28.

Gène, Shannon et leurs enfants sont tous apparus dans la série de télé-réalité “Bijoux de la famille Gene Simmons” de 2006 à 2012.

En 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



Gene Simmons achète Vegas Mansion après avoir promis de quitter la Californie https://t.co/fwkXuyfMyy – TMZ (@TMZ) 29 mai 2021

Mots clés:

embrasser

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).