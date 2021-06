Gene Simmons : Comment Paul Stanley a trouvé le nom du groupe Kiss

Dans une nouvelle interview avec WFSBle programme de “Meilleur Connecticut”, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons On lui a demandé comment le groupe avait trouvé son nom il y a près de cinq décennies. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne pouvais pas conduire au début de la vingtaine – je n’ai commencé à conduire qu’à 34 ans, parce qu’à New York vous preniez juste des taxis – et Paul [Stanley, KISS frontman] me conduisais dans sa Mustang battue ou quelque chose du genre. Moi et je pense que cela a peut-être été Pierre [Criss, original KISS drummer] ou peut-être As [Frehley, original KISS guitarist] à l’arrière de la voiture. Et nous essayions de penser à un nom. Et j’ai dit pourquoi n’appelions-nous pas le groupe le mot ‘F’, qu’on ne peut pas prononcer sur scène. Et le premier album pourrait s’appeler ‘It’, comme ‘F It’. Le deuxième disque pourrait s’appeler “You”, [like] ‘F vous’. Et le troisième disque pourrait s’appeler “Nous”, [like] ‘F nous’. ‘Ouais, plutôt cool. Et ça ? Et nous avons commencé à rire. Et je ne sais pas s’il était à moitié sérieux ou pas, mais Paul dit, ‘Ouais, appelons-nous EMBRASSER.’ Et nous nous sommes dit : ‘Woah, woah, woah, woah. Qu’est-ce que vous avez dit?’ Et nous venons de l’avoir tout de suite. Tout ce qui s’est passé s’est produit naturellement. Il n’y avait pas de sociétés de commercialisation. Nous ne savions même pas ce que c’était. Kiss – ouais, tout le monde sur terre sait ce que c’est. C’est universel — le baiser de la mort, le baiser de la vie et tout ça. Et donc ça me semblait juste.”

Stanley a offert sa version de la façon dont EMBRASSER a trouvé son nom dans une interview de mars 2021 avec l’Australie Le projet. Il a déclaré: “Je pensais que c’était quelque chose qui sonnerait familier, peu importe où vous vous trouviez dans le monde. C’était le genre de nom où un mot comme ça, vous diriez:” Oh, j’ai entendu parler de EMBRASSER.’ Et cela avait aussi tellement de significations différentes – un baiser passionné, un baiser de la mort, peu importe. C’était donc un mot qui, je pense, était sujet à interprétation. Et je suppose que ça a marché, non ? On est là, quoi ? 48 ans plus tard, quelque chose comme ça. Mais qui compte ?”

Il a été signalé précédemment que Stanley – née Stanley Harvey Eisen – a trouvé le nom EMBRASSER après Criss a mentionné qu’il faisait partie d’un groupe appelé LÈVRES. Stanley et Simmons a commencé un groupe appelé MAUVAIS LESTER en 1972, devenu plus tard EMBRASSER.

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019, mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

“Fin de la route” devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSER joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flammes la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flammes lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

EMBRASSER n’a pas sorti de disque complet de nouvelle musique depuis 2012 “Monstre”, qui s’est vendu à 56 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se hisser à la troisième place du classement The Billboard 200. Le précédent LP du groupe, “Détonation supersonique”, a ouvert avec 108 000 unités en octobre 2009 pour entrer dans le classement au n ° 2. Il a été EMBRASSERle LP le mieux classé de tous les temps.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).