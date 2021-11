Gene Simmons de Kiss apparaîtra sur Talk Shop Live pour l’édition 45e anniversaire de ‘Destroyer’

Gène Simmons participera à une interview en direct sur le réseau en ligne de vente en direct sur les réseaux sociaux TalkShopLive pour promouvoir les versions de luxe de l’édition du 45e anniversaire du groupe « Destructeur ». Les EMBRASSER le bassiste et le co-chanteur seront diffusés en direct sur talkshop.live le 10 novembre à 19 h, heure de l’Est. Les fans qui regardent l’interview franche et exclusive peuvent acheter l’album ainsi qu’un t-shirt sur le thème des vacances pendant la conversation et poser des questions via la fonction de chat textuel interactif de la plate-forme. Simmons sera interviewé par Steve Harkins vivre de TalkShopLive‘s Chaîne rock’n’roll. Les fans peuvent commencer à suivre la chaîne et acheter ici.

Célébrant son 45 anniversaire, « Destructeur » a été initialement publié en 1976 et est considéré comme l’un des EMBRASSER albums. Il s’agit du premier album du groupe à se vendre à un million d’exemplaires au cours de sa première année et détient le titre d’album studio le plus vendu de tous les temps. Emballé avec des agrafes de concert et KISS Armée favoris, y compris « Detroit Rock City », « Crie le fort », « Dieu du tonnerre » et « Beth », le 19 novembre 2021 UMe libérera « KISS – Destroyer 45e » sous forme de coffret audio Super Deluxe 4-CD + Blu-ray ainsi que sur vinyle double noir standard et vinyle double couleur jaune et rouge édition limitée, coffret 2 CD et numérique.

Pour l’enregistrement de « Destructeur », Bob Ezrin a été amené comme EMBRASSERle nouveau producteur de , aidant le groupe à atteindre de nouveaux niveaux, à la fois sonores et créatifs. L’album a également montré la croissance du groupe en tant que musiciens et auteurs-compositeurs, expérimentant de nouveaux sons qui se présentaient sous la forme du côté plus doux de chansons comme « Est-ce que tu m’aimes? » , et des chansons chargées d’arrangements orchestraux, y compris « De grandes attentes » et « Beth ». Après le succès retentissant du n°9 de 1975 Panneau d’affichage-graphique « Vivant! », « Destructeur » était le EMBRASSER album qui les a amenés au premier plan du grand public et les a transformés en icônes mondiales du rock. Pour son anniversaire, UMe célèbre l’héritage de cet album fondateur avec une quantité stupéfiante de bonus.

Le CD 1 comprend l’album original nouvellement remasterisé à Maîtrise d’Abbey Road, tandis que le CD 2 contient 15 démos de Paul Stanley‘sable Gène Simmonsarchives personnelles de – dont neuf étaient inédites. Le CD 3 regorge d’extraits de studio, de versions / mixages alternatifs et de montages simples – notamment un tout nouveau mixage dépouillé pour « Beth (Mélange Acoustique) », et le CD 4 contient une performance électrisante de la visite du groupe à Paris France à L’Olympia le 22 mai 1976. Pour le disque audio Blu-ray, Steven Wilson a été amené à créer un tout premier mix Dolby Atmos et 5.1 surround de l’album studio original plus deux pistes bonus, « Beth (Mélange Acoustique) » et « Sweet Pain (Original Guitar Solo) », ce dernier présentant As Frehleysolo de guitare enregistré original de qui n’était pas sorti sur l’album studio (ce morceau est disponible sur le 2012 « Destructeur : Ressuscité » projet).

De plus, la boîte Super Deluxe comprend une gamme extravagante d’objets à collectionner EMBRASSER souvenirs et éphémères, y compris une recréation complète du kit original de l’armée KISS avec le dossier d’origine et les éléments suivants :

* Newsletter KISS Army Volume 1 – No 2 annonçant « Destroyer »



* 2x 8″x10″ « Destructeur » Photos de presse



* Fiche discographique



* Gene, Paul, Ace & Peter Bio Sheet



* Certificat de membre de l’armée KISS



* Carte de membre KISS Army

Également inclus dans l’ensemble Super Deluxe :

* Logo KISS



* Autocollant Armée KISS



* Autocollant pour pare-chocs « Detroit Rock City »



* Autocollant de couverture « Destructeur »



* 11 « x 17 » KISS sur l’affiche du pont de Westminster au Royaume-Uni



* 4 nouvelles photos de membres du groupe de 8 « x 10 »



* 8 « x12 » « Destroyer » Feuille Flyer



* 8″x12″ « Destroyer » Canadian Flyer (super rare)



* 4x cartes à échanger des membres du groupe (nouvellement créées pour ce coffret)



* Affiche KISS Over New York Skyline 16 « x 24 »



* Affiche de concert KISS Halloween 1976 de 16 « x 24 »



* 2x 9″x12″ « Destroyer » Plans de scène de tournée sur vélin transparent (jamais vu auparavant)



* Programme de tournée « Destroyer » 1976 de 16 pages



* Gotham Rock City News Volume 1 Journal qui est une interview piste par piste avec les 4 membres du groupe, Bob Ezrin et son équipe



* Livre à couverture rigide de 68 pages avec de nombreuses notes de couverture de Paul Elliott et Ken Sharp contenant des interviews de Gene, Paul, Ace, Peter, alors manager Bill Aucoin, producteur d’album Bob Ezrin, et bien d’autres sur le processus d’écriture et de production de l’album, États-Unis et tournées européennes, des séances photo, des histoires promotionnelles, des souvenirs de membres du groupe de leur apparition à la télévision sur « The Paul Lynde Halloween Special », et une quantité enivrante de photos et d’images inédites

L’ensemble du contenu est logé dans une boîte de style élévateur et comprend un artiste Ken Kellyest d’origine « Destructeur » pochette, sans doute l’une des pochettes d’album les plus emblématiques du rock, ce qui en fait l’ultime KISS « Destructeur » souvenir.

Liste des morceaux Super Deluxe :

Disque un :

Destroyer : album original remasterisé

01. Detroit Rock City



02. Roi du monde nocturne



03. Dieu du tonnerre



04. De grandes attentes



05. Jeunesse flamboyante



06. Douce douleur



07. Crie le fort



08. Beth



09. Est-ce que tu m’aimes?

Disque deux

Démos de l’ère « Destroyer »

Les démos de Paul Stanley

01. Doncha hésiter



02. Dieu du tonnerre et du rock and roll



03. c’est le feu*



04. Detroit Rock City*



05. L’amour va bien*

Démos de Gene Simmons

06. Mauvais, mauvais amour



07. L’homme aux mille visages



08. Je ne veux pas de romance*



09. Burnin’ Up avec la fièvre*



dix. Rock’n’Rolls Royce*



11. Chien enragé



12. Garçon de la nuit*



13. Star*



14. Hurlant pour ton amour*



15. Vraies confessions

Disque trois

Destroyer : Outtakes, versions/mixes alternatifs, éditions simples

01. Beth (Mélange acoustique)*



02. Criez-le à haute voix (édition unique)



03. Flaming Youth (Modification unique)



04. Detroit Rock City (Édition unique)



05. Criez-le à haute voix (Mono Single Edit)



06. Flaming Youth (Mono Single Edit)



07. Detroit Rock City (Mono Single Edit)



08. Beth (Mono)



09. King Of The Night Time World (Répétition instrumentale en direct)*



dix. Est-ce que tu m’aimes? (Mono Instrumental)*



11. God Of Thunder (premier mix instrumental)*



12. Ce n’est pas ton affaire (Instrumental)*



13. Detroit Rock City (Instrumental)*



14. Roi du monde nocturne (Mélange alternatif)*



15. De grandes attentes (version initiale)*



16. Flaming Youth (Première Version)*



17. Est-ce que tu m’aimes? (Première version)*



18. Criez-le fort (Mélange alternatif)*



19. Ce n’est pas tes affaires (Outtake)*



20. Beth (Take 6 – Instrumental)*



21. Beth (Instrumental)*



22. Est-ce que tu m’aimes? (Mélange alternatif)*

Disque quatre

Live In Paris – L’Olympia – 22 mai 1976*

01. Diable



02. Strutter



03. Jeunesse flamboyante



04. Plus chaud que l’enfer



05. Caserne de pompiers



06. Elle / Ace Frehley Guitare Solo



07. Rien à perdre



08. Shout It Out Loud / Gene Simmons Bass Solo



09. 100 000 ans / Peter Criss Drum Solo



dix. Diamant noir



11. Detroit Rock City



12. Rock and roll toute la nuit

Audio Blu-ray :

« Destroyer »: *Dolby Atmos 48kHz 24 bits, *Dolby True HD 5.1 96kHz 24 bits,

DTS-HD Master Audio 5.1 96 kHz 24 bits, PCM stéréo 96 kHz 24 bits

01. Detroit Rock City



02. Roi du monde nocturne



03. Dieu du tonnerre



04. De grandes attentes



05. Jeunesse flamboyante



06. Douce douleur



07. Crie le fort



08. Beth



09. Est-ce que tu m’aimes?

Pistes bonus :

dix. Beth (Acoustique)



11. Douce Douleur (Original Guitare Solo)

* Précédemment inédit

Liste des pistes de l’édition Deluxe 2CD :

Disque un

« Destroyer »: album original remasterisé

01. Detroit Rock City



02. Roi du monde nocturne



03. Dieu du tonnerre



04. De grandes attentes



05. Jeunesse flamboyante



06. Douce douleur



07. Crie le fort



08. Beth



09. Est-ce que tu m’aimes?

Disque deux

Les démos de Paul Stanley

01. Dieu du tonnerre et du rock and roll



02. Detroit Rock City*



03. L’amour va bien*

Démos de Gene Simmons

04. Je ne veux pas de romance*



05. Rock’n’Rolls Royce*



06. Star*

Raretés

07. Beth (Mélange acoustique)*



08. Criez-le à haute voix (Mono Single Edit)



09. King Of The Night Time World (Répétition instrumentale en direct)*



dix. Detroit Rock City (Instrumental)*



11. Flaming Youth (Première Version)*



12. Criez-le fort (Mélange alternatif)*

Live In Paris – L’Olympia – 22 mai 1976*

13. Diable



14. Strutter



15. Jeunesse flamboyante



16. Plus chaud que l’enfer

*Précédemment inédit

Liste des morceaux de l’édition Deluxe 2LP :

LP Un

« Destroyer »: album original remasterisé

Côté un

01. Detroit Rock City



02. Roi du monde nocturne



03. Dieu du tonnerre



04. De grandes attentes

Côté deux

01. Jeunesse flamboyante



02. Douce douleur



03. Crie le fort



04. Beth



05. Est-ce que tu m’aimes?

LP Deux

Côté trois

Les démos de Paul Stanley

01. Dieu du tonnerre et du rock and roll



02. Detroit Rock City*



03. L’amour va bien*

Démos de Gene Simmons

04. Je ne veux pas de romance*



05. Rock’n’Rolls Royce*



06. Star*

Côté quatre

Raretés

01. Beth (Mélange acoustique)*



02. Criez-le à haute voix (Mono Single Edit)



03. King Of The Night Time World (Répétition instrumentale en direct)*



04. Detroit Rock City (Instrumental)*



05. Flaming Youth (Première Version)*



06. Criez-le fort (Mélange alternatif)*

*Précédemment inédit

Dolby Atmos – diffusion en continu

« Destructeur »: *Dolby Atmos 48 kHz 24 bits

01. Detroit Rock City



02. Roi du monde nocturne



03. Dieu du tonnerre



04. De grandes attentes



05. Jeunesse flamboyante



06. Douce douleur



07. Crie le fort



08. Beth



09. Est-ce que tu m’aimes?

Pistes bonus :

dix. Beth (Mélange acoustique)



11. Douce Douleur (Original Guitare Solo)

* Précédemment inédit