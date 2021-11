Gène Simmons a encore une fois fustigé les personnes qui sont sceptiques avec défi à l’égard des vaccins COVID-19, les qualifiant de « délirants » et « d’ennemis » et affirmant qu’elles présentent un risque pour elles-mêmes et pour tous ceux qui les entourent.

Les EMBRASSER le bassiste et co-chanteur a discuté de son point de vue sur les anti-vaccins lors d’une interview en direct mercredi 10 novembre sur le réseau en ligne de vente en direct en direct. TalkShopLive pour promouvoir les versions de luxe de l’édition du 45e anniversaire du groupe « Destructeur ».

Parler de EMBRASSERest annuel Baiser Kruise, qui s’est achevé plus tôt ce mois-ci, Simmons dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [It was] vraiment un super moment. Malheureusement, nos amis européens et autres amis du monde entier – je préfère les « amis » aux « fans » car c’est vraiment devenu une sorte de famille – n’ont pas pu venir aussi facilement en croisière parce qu’il fallait avoir été vacciné.

« Je me fiche de vos convictions politiques. Vous n’êtes pas autorisé à infecter qui que ce soit simplement parce que vous pensez avoir des droits qui sont illusoires, bien sûr », a-t-il poursuivi. « Vous n’avez pas le droit de passer un feu rouge, en fait, le gouvernement a le droit de vous dire d’arrêter. Vous devez mettre votre ceinture de sécurité. S’ils vous disent que vous ne pouvez pas fumer dans un immeuble, tu ne peux pas fumer dans un immeuble. Et ce n’est pas parce qu’ils veulent te priver de tes droits ; c’est parce que le reste d’entre nous le déteste. Nous ne voulons pas sentir ta fumée. Je ne veux pas attraper ta maladie. Je ne veux pas risquer ma vie juste parce que tu veux passer un feu rouge.

« Toute cette idée, cette idée délirante et maléfique que vous pouvez faire ce que vous voulez et que le reste du monde soit damné est vraiment terrible. Vous devez identifier ces personnes et les amener au grand jour, alors vous savez qui elles sont.

« Sachez qui sont vos amis et à quel point ils se soucient de vous » Gène ajoutée. « Cela inclut COVID. Si vous êtes prêt à marcher parmi nous sans être vacciné, vous êtes un ennemi. »

Simmons a également évoqué les théoriciens du complot et les inconditionnels de l’antiscience qui pensent que COVID-19 est un canular, en disant: « Pour ceux qui ne croient pas que cela est réel, plus de cinq millions d’êtres humains sont morts de COVID. Je sais – là sont des gens de la Flat Earth Society qui croient en toutes sortes de choses [who say] ils sont morts parce qu’ils étaient gros ou parce qu’ils fumaient. Non, salope – ils sont morts parce qu’ils ont contracté COVID. Et il y a encore beaucoup de gens qui ne croient pas cela, et vous devez découvrir qui sont ces gens.

« Je m’en fiche que vous jouiez au football ou non, éloignez-vous des gens malfaisants qui ne se soucient pas de votre santé. »

Gène a poursuivi en déplorant la politisation des vaccins contre le coronavirus, déclarant: « C’est devenu politique, malheureusement. L’extrême gauche et l’extrême droite sont toutes les deux diaboliques; elles répandent toutes les deux toutes sortes de bêtises. Je n’aime ni l’un ni l’autre. La politique est l’ennemi. L’humanisme et l’humanité sont ce dont nous devrions tous nous préoccuper. Aimez votre prochain comme vous-même.

« Pour l’amour de Dieu, si je dois bâiller en votre présence, je vais mettre ma main devant ma bouche, » raisonna-t-il. « Bâiller n’est pas un événement mettant la vie en danger. Avoir COVID peut être un événement mettant la vie en danger, et je ne veux pas l’attraper. »

De retour en août, Simmons testé positif au COVID-19 malgré la vaccination. Son compagnon de groupe Paul Stanley a également attrapé le virus, conduisant le groupe à reporter une poignée de concerts.

À la fin du mois dernier, Pierre roulante magazine a publié une histoire dans laquelle un groupe de EMBRASSER roadies a suggéré que le manque de protocoles COVID appliqués sur le groupe « Fin de la route » tournée d’adieu a conduit à la mort d’un technicien de guitare de longue date, âgé de 53 ans Francis Stueber. Stüber est décédé des suites d’un coronavirus dans sa chambre d’hôtel de Détroit le 17 octobre, deux jours seulement après avoir été mis en quarantaine. Les membres de l’équipage ont affirmé que la tournée n’avait pas pris de mesures de sécurité suffisamment strictes, notamment en ne testant pas tout le monde régulièrement. De plus, certains membres d’équipage auraient déguisé leur maladie et/ou de fausses cartes de vaccination.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).