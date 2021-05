Gene Simmons de Kiss se souvient de sa toute première rencontre avec Angus Young d’Ac / Dc: “ Il n’avait pas de dents de devant ”

En parlant à l’Australie Triple M station de radio, Gene Simmons réfléchi sur la façon dont AC DC a fini par soutenir EMBRASSER sur une courte série de dates à la fin de 1977 et au début de 1978. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je les ai vus jouer dans ce très petit club à Los Angeles, j’étais là. Et tout ce dont je me souviens, c’est d’être près de la scène, parce que j’adore ça – je veux le sentir; je veux sentir la poitrine s’effondrer quand la basse et la grosse caisse le frappent. Je ne veux pas être à une distance sûre. Si c’est trop fort, tu es trop fort. Donc je suis devant. Et même après les coupures entre les chansons, il y a Angus [Young] juste courir sur scène, ne pas poser – juste en quelque sorte le ressentir, comme quelqu’un en transe ou quelque chose comme ça. J’ai dit: ‘Ce gars est du rock and roll. Ce mec est réel. Donc après le spectacle, je suis allé dans les coulisses. Et [Angus came up to me and said], ‘Oh, Gene Simmons». Je fais un mauvais accent d’Ozzie. ‘Oh, Gene Simmons. Oui. Très bien.’ [And I said], «Vous êtes le gars. Quel est ton nom?’ ‘Angus». Et puis il a souri. Et je ne l’oublierai jamais, il n’avait pas de dents de devant. Je suppose qu’à ce moment-là, ils ne pouvaient pas se le permettre. Alors j’ai dit: «Laissez-moi vous emmener à quelques pâtés de maisons. Je veux m’asseoir et parler avec toi. Alors il l’a fait. “

Il a poursuivi: “Je ne l’oublierai jamais, nous sommes allés à un endroit appelé Mel’s Diner, qui est dans certaines parties du monde très célèbre. Et nous y sommes à 1 heure du matin. Pour certaines personnes, je suis gentil un gros problème, donc toutes les serveuses et tout le monde se sont réunis autour de la table. Et à ce moment-là, ils ne savaient pas encore qui Angus et les garçons l’étaient, mais c’était juste Angus et moi-même. ‘Que désirez-vous, M. Simmons? ‘ Tout ce genre de trucs. J’ai dit: «Demandez d’abord à mon ami». Je ne l’oublierai jamais, Angus a demandé une saucisse – au lieu d’un hot-dog – et des betteraves. Et ils se sont regardés, et j’ai dit: ‘Obtenez à l’homme ce qu’il veut.’ C’est ce qu’ils ont fait. Ils l’ont ramené. Et je n’oublierai jamais, Angus a pris le hot-dog sans le pain et a commencé à mordre dedans sur les côtés de sa bouche parce que les deux dents de devant manquaient. Et je lui ai dit – je me souviens encore de la majeure partie de la conversation – «Vous êtes super les gars. Je vais passer des appels. Vous partez en tournée avec nous. “

Il y a deux ans, Simmons Raconté SiriusXM cette AC DC était le meilleur groupe d’ouverture EMBRASSER jamais eu. “Un groupe qui partage la même philosophie – peu importe ce que fait un autre groupe, être vrai pour toi-même”, a-t-il déclaré. «Je l’ai déjà dit mais c’est plus vrai que jamais.

“Beaucoup de gens se ressemblent, agissent de la même manière et font la même chose. De temps en temps, vous voyez un groupe comme AC DC. Personne ne leur ressemble. Nous aimerions penser que nous sommes uniques de cette manière aussi. “

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert de musique.



