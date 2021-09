Gene Simmons, de ‘Kiss, testé positif au Covid-19, le groupe est mis en quarantaine

in

Ce 30 août, le chanteur, Paul Stanley Il a signalé sur ses réseaux que le virus n’était plus dans son corps et a déclaré que même si ses symptômes étaient légers, “il lui a botté les fesses”.

A travers leurs réseaux sociaux, un communiqué du groupe a été publié dans lequel il est notifié que leur tournée est reportée et qu’ils resteront en isolement pendant les dix prochains jours, à titre préventif et jusqu’à ce que toute autre contagion soit exclue.

Kiss reportera leurs quatre prochaines dates de tournée. Alors que Paul Stanley a récemment tweeté qu’il s’était déjà remis du covid, Gène Simmons elle a maintenant été testée positive et présente des symptômes bénins. »

“Le groupe et l’équipe resteront à la maison et isolés pendant les 10 prochains jours, et les médecins ont indiqué que la tournée devrait pouvoir reprendre le 9 septembre au FivePoint Amphitheatre d’Irvine, en Californie”, peut-on lire.