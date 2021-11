Gene Simmons déchire les anti-vaccins et les appelle « un ennemi »

Gène Simmons mercredi contre les anti-vaccins, affirmant qu’ils ont « cette idée délirante et diabolique que vous pouvez faire ce que vous voulez ».

S’exprimant avec le podcast TalkShopLive, le rockeur KISS de 72 ans a déclaré: « Si vous êtes prêt à marcher parmi nous sans être vacciné, vous êtes un ennemi. »

Ses commentaires sont venus moins d’un mois après qu’un technicien de guitare de 53 ans pour le groupe est décédé de Covid-19. Certains des roadies du groupe ont cité les « protocoles Covid laxistes » comme cause possible. Le groupe a affirmé que certains membres de l’équipage cachaient des maladies et portaient de faux carnets de vaccination.

« Je me fiche de vos convictions politiques », a-t-il poursuivi. « Vous n’êtes pas autorisé à infecter qui que ce soit simplement parce que vous pensez avoir des droits qui sont illusoires. »

« Vous n’avez pas le droit de passer un feu rouge », a-t-il ajouté.

« S’ils vous disent que vous ne pouvez pas fumer dans un immeuble, vous ne pouvez pas fumer dans un immeuble. Et ce n’est pas parce qu’ils veulent vous priver de vos droits, c’est parce que le reste d’entre nous le déteste. Nous ne voulons pas sentir votre fumée.

« Je ne veux pas attraper votre maladie », a déclaré Simmons. « Je ne veux pas risquer ma vie juste parce que tu veux passer un feu rouge. Toute cette idée – cette idée délirante et maléfique – que vous puissiez faire ce que vous voulez et que le reste du monde soit damné est vraiment terrible. »

« Pour l’amour de Dieu, si je dois bâiller en votre présence, je vais mettre ma main devant ma bouche », a-t-il déclaré. « Le bâillement n’est pas un événement mettant la vie en danger. Le fait d’avoir Covid pourrait être un événement mettant votre vie en danger, et je ne veux pas l’attraper. »

Simmons a comparé les négateurs de Covid et les joueurs vers le bas aux «gens de la Flat Earth Society».

« Non salope, ils sont morts parce qu’ils ont eu Covid. »

Regardez ci-dessus via TalkShopLive. La partie pertinente commence à la marque de 4 minutes.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com