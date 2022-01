Gene Simmons défend David Foster louant le corps de sa femme et déchire les haineux

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Gène Simmons se défend David Foster pour avoir félicité sa femme Katharine McPhee‘s figure post-bébé … et il a un message fort pour tous ceux qui détestent le couple.

Nous avons eu Gene à Beverly Glen Deli le soir du Nouvel An et lui avons posé des questions sur la tempête de feu que David a déclenchée lorsqu’il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour applaudir sa femme pour avoir perdu le poids de son bébé.

Gene dit que David devrait absolument dire des choses merveilleuses sur sa femme … et idem pour toute personne dans une relation amoureuse.

Comme nous l’avons signalé … David a récemment publié une photo de Katharine en bikini avec la légende « Quel bébé! » Il fait référence à l’accouchement de Katharine en février et depuis qu’il a l’air en forme et tonique … mais beaucoup de gens ont bondi, affirmant qu’il était hors de portée.

Gene pense que ce sont principalement des femmes qui attaquent David et Katharine … il a des raisons pour lesquelles il pense que les hommes ne sont pas derrière les commentaires haineux … et dit que les femmes doivent être plus gentilles avec les autres femmes, ne serait-ce que pour le karma.

Pour sa part, Katharine dit que les trolls en ligne sont « trop ​​​​sensibles » et dit que les gens doivent « avoir une vie » … et Gene fait écho à certains de ces sentiments.

Gene dit que David devrait continuer à montrer sa belle femme, quelle que soit la réaction extérieure … et il a également de sages conseils pour tout couple marié.