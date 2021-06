Gene Simmons défend l’album “Dynasty” de Kiss : “C’était un disque multi-platine, donc c’est ce qu’on appelle un hit”

Dans une nouvelle interview avec “Bonne journée Sacramento”, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a été invité à donner son avis sur l’album controversé du groupe en 1979 “Dynastie”. Au moment de sa sortie, le LP a été décrit comme une affaire « au hasard » qui a déplu à certains fans par l’inclusion de “J’étais fait pour t’aimer”, une chanson qui comportait un rythme disco.

“Eh bien, quand les gens parlent de ce disque [being] hit-or-miss, c’était un disque multi-platine, donc ça s’appelle un hit”, Gène dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Il y a des chansons qui sont pop[-flavored] — ouais, par définition ça s’appelle un hit. “Vous savez, je n’aime pas la façon dont ce gars a frappé ce baseball, ce home run qu’il a frappé.” Idiot, c’était un coup de circuit. C’est ce qu’on appelle un home run. Peu importe ce que vous ressentez à ce sujet. Ce sont de la sémantique, mais je ne suis pas anti-sémantique. Tu vois ce que j’ai fait là-bas ?”

“J’étais fait pour t’aimer” a été publié en tant que face A de EMBRASSERle premier single de “Dynastie”. C’était le deuxième single d’or du groupe, vendu à plus d’un million d’exemplaires. Le single a atteint la 11e place aux États-Unis Panneau d’affichage tableau des célibataires. La chanson est également devenue un hit du Top 10 en Australie, atteignant le n ° 6 sur le ARIA charts en 1979. La chanson s’en sort le mieux en Europe occidentale (où elle est devenue un hit du Top 20 en Suède, un hit du Top 10 en Norvège, a atteint la deuxième position en France, Allemagne, Suisse et Holland, il est devenu un smash n ° 1).

En 2018, Simmons a dit qu’il détestait jouer “J’étais fait pour t’aimer” car il est obligé de chanter comme sa grand-mère. Interrogé dans une interview avec D’ACCORD! magazine pour citer une chanson dont il n’était pas dingue au départ et qui a fini par devenir un hit, Gène dit: “Eh bien, Paul Stanley arrive et il dit : « Avez-vous écrit des chansons ? Je vais, ‘Oh, ouais. j’en ai un qui s’appelle ‘Presque humain’.’ ‘Oui? Comment ça marche?’ ‘Je suis presque humain. Je ne peux pas m’empêcher de me sentir étrange. ‘Oui, c’est cool. C’est un Gène chanson.’ ‘Et toi, Paul?’ Il dit : ‘J’en ai un. [It goes] « Ce soir. » « Ooooh. C’est cool. Quelle est la prochaine ligne ? » ‘Je vais tout te donner.’ “Oh, ouais. Je sais ce que ‘ça’ veut dire – je sais exactement ce que tu veux dire.” ‘Dans l’obscurité.’ [Claps] ‘J’aime ça!’ « Il y a quelque chose que je veux faire. » ‘Oui, je sais ce qu’est ce ‘quelque chose’. Wow! C’est une chanson cool. D’accord, quel est mon rôle ?’ [Sings] “Faire, faire, faire, faire, faire, faire, faire, faire, faire.” ‘Tu me tue. Ah bon? Je vais chanter comme ma grand-mère ?’ [Sings] ‘Fais, fais, fais…’ Je déteste jouer cette chanson pour [this] journée. Des stades remplis de gens sautent de haut en bas comme des sauterelles bibliques – ils deviennent fous – avec des tatouages ​​et des grilles dessus… « Ahhhh ! » Ils sautent tous de haut en bas, et je leur dis : “Fais, fais, fais, fais, fais, fais… Tue-moi maintenant.” Pourtant, encore aujourd’hui, je déteste cette chanson.”

Après que l’intervieweuse lui ait demandé si la chanson avait grandi sur lui après l’avoir interprétée au cours des quatre dernières décennies, Gène a dit: “Eh bien, et si tu chantais cette chanson? Tu es une fille. Je veux chanter des trucs de gars.”

Stanley admis en 2017 que le succès de “J’étais fait pour t’aimer” était “une épée à double tranchant, parce que c’est devenu un coup si massif mais c’était aussi si contraire et contradictoire à ce que nous avions fait auparavant.” Il a ajouté : “Le plus drôle, c’est quand on fait des festivals parfois en Europe où c’est très fort… les groupes sont assez heavy, enfin, quand on fait un rappel de ‘J’étais fait pour t’aimer’, vous avez soudainement tous ces gens avec des pointes dans les globes oculaires ou les os dans le nez qui chantent. C’est donc une chanson qui semble transcender tout, même si elle a certainement traversé une période de grande réaction contre elle.”



