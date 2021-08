Gène Simmons affirme que la situation avec COVID-19 est devenue si « mortelle » qu’il privilégie les mandats de vaccination.

Alors que les cas augmentent à l’échelle nationale en raison du nombre élevé d’Américains non vaccinés et de la variante delta hautement transmissible du nouveau coronavirus, le EMBRASSER le bassiste/chanteur dit qu’il soutient les vaccins obligatoires comme une solution potentielle.

Gène, dont le membre du groupe Paul Stanley testé positif pour COVID-19 plus tôt cette semaine, forçant le report d’au moins trois EMBRASSER émissions, a discuté de la question brûlante dans une nouvelle interview avec Marci plus sage du 95,5 KLOS station de radio. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est choquant que les gens croient encore – il y a assez de gens qui croient encore que c’est un canular et une arnaque. Et ils préfèrent écouter les politiciens d’un certain parti politique plutôt que les médecins et les CDC. C’est foutrement fou. C’est fou.”

Simmons a poursuivi en faisant exploser l’un des arguments les plus courants soulevés par les dissidents – que les mandats sur les vaccins enfreignent les droits de l’homme et les libertés civiles des personnes non vaccinées.

“L’idée que quelqu’un dise ‘c’est mon corps et mon choix’ est tellement idiote”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas ton choix, ce n’est pas ton corps quand tu arrives à un feu rouge dans ta voiture. Tu n’as pas le droit de le traverser juste parce que tu en as envie et ‘ne me dis pas quoi faire faire.’ Et voici pourquoi : parce que le reste du monde passe au vert et s’arrête au rouge. Juste parce que vous pensez que c’est votre droit ne vous donne pas le droit. Vous n’avez pas le droit de parler sur un téléphone portable dans votre voiture , vous n’avez pas le droit de ne pas mettre de ceinture de sécurité – vous n’avez pas ce droit. En fait, vous n’avez pas le droit de vous lever dans une salle de cinéma et de crier « au feu » simplement parce que vous pensez que c’est la liberté de Vous n’avez pas ce droit. C’est ce qu’on appelle l’incitation à l’émeute. Il y a toutes sortes de droits que vous n’avez pas.

Il a ajouté : « Devrait-il y avoir un mandat, c’est-à-dire une loi, que vous devez vous faire vacciner ? Oui, il devrait y en avoir.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’un mandat de vaccination prive les gens de la liberté de prendre leurs propres décisions en matière de médecine et de soins de santé, Simmons a dit : « Quelle liberté ? La liberté d’infecter tout le monde ? Sept cent mille Américains – près de lui – sont morts à cause du COVID. Bien sûr, cela devrait être une loi. Dès que vous mettez en danger d’autres personnes. Vous n’avez pas le droit fumer dans un restaurant ou dans des immeubles, vous n’en avez pas le droit, vous savez pourquoi, parce que vous mettez d’autres personnes en danger.

« Écoutez toujours les CDC et les médecins — pas des politiciens stupides. Ce ne sont pas tous les politiciens – des politiciens malfaisants et égoïstes d’un certain parti qui sont plus intéressés à être réélus qu’à sauver des vies. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis furieux. Les politiciens du Texas et de la Floride – méchants, égoïstes, juste débiles. Cela inclut le président du Brésil.

“Vous devez porter un masque à tout moment lorsqu’il y a d’autres personnes autour”, a-t-il poursuivi. « Clairement, si vous êtes dans le caca et que vous êtes seul, tout va bien. Mais si vous êtes dans une pièce où il y a d’autres personnes, même les éternuements peuvent propager quelque chose de 10 pieds. Portez un masque. Ce n’est pas le cas. tout autour de vous, vous essayez de protéger les autres. Lavez-vous les mains.

“En termes simples, avant COVID, si vous éternuiez, cela ne mettait pas votre vie en danger. Ne vous couvririez-vous pas la bouche? Lorsque vous bâillez, ne vous couvrez-vous pas, par courtoisie, la bouche? des trucs qui mettent la vie en danger. Par courtoisie envers les autres. Hé, quand je suis seul au lit et que je suis fatigué et que je bâille, je ne me couvre pas la bouche. Il n’y a personne autour. “

Autrefois, Stanley a également critiqué les personnes qui refusaient de porter un masque dans les espaces publics pour protéger les autres d’une éventuelle infection. En décembre dernier, il a pris son Twitter d’écrire: “Franchement, j’en ai assez de la désinformation et du BS égoïstes et motivés politiquement à propos de cette pandémie. Je ne veux pas entendre parler de” ma liberté “et de” mes droits “qui enfreignent alors tant de les autres. Ces « droits » et le choix de nous réunir à Thanksgiving nous ont amenés ici. Réveillez-vous ». Trois mois plus tôt, Paul a tweeté un CNN article sur un pasteur de l’Idaho qui a été hospitalisé avec COVID-19 après s’être qualifié de « non-masqueur » lors d’un service et a remis en question à plusieurs reprises la véracité de la déclaration des cas de coronavirus. Stanley a ajouté dans un message: “VOUS devinez celui-ci. Je ne peux pas. Un canular et un virus inexistant a mis ce gars dans l’unité de soins intensifs. Si vous êtes tellement préoccupé par la perte de votre liberté, pourquoi vous arrêtez-vous à des feux rouges ? Ne laissez pas le gouvernement vous contrôler ! Traversez tout droit !!! METTRE VOTRE MASQUE. »



