Lors d’une récente interview avec le New York’s Q104.3 station de radio, Gène Simmons discuté EMBRASSERest nouveau A&E documentaire “Biographie: KISStory”, qui sera présenté en première avec un événement de deux nuits les 27 et 28 juin de 21 h HE à 23 h HE. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des “révélations dans ce film qui vont nous choquer”, Gène répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “D’une manière très réelle, quand les catholiques ont une sorte de confessionnal personnel, ils vont et ils disent: ‘Père, s’il te plaît, pardonne-moi car j’ai péché.’ Peu importe le fait qu’il ait peut-être ses propres très jeunes squelettes dans son placard. Vous voyez ce que je viens de faire là ?

“C’est un documentaire sur les verrues et tout”, a-t-il poursuivi. “C’est l’histoire d’un rêve américain, de quatre fous des rues de New York qui ont décidé de former le groupe qu’ils n’ont jamais vu sur scène. Aucune restriction, aucune règle, rien. Portez plus de maquillage et des talons plus hauts que jamais Et juste une approche sans prisonnier. Mais aussi, parce que vous respectez et aimez les fans, vous devez être honnête ; vous devez raconter les histoires, les verrues et tout. Et nous ne faisons aucun effort sur la façon dont certains de nos gars ont succombé au cliché des clichés – drogues, alcool, dysfonctionnement, se disputer à propos de trucs stupides.

“Je ne suis pas différent, d’ailleurs. Même si je n’ai jamais été défoncé ou ivre de ma vie – littéralement – ou fumé de cigarettes, c’est pourquoi, à 71 ans, je peux tenir ma main devant mon visage [and] ça ne marche pas [shake], parce que je n’ai jamais utilisé le truc. En tant que choix personnel et en hommage à ma mère, qui a survécu à l’Allemagne nazie alors qu’elle n’avait que 14 ans, je sais que sans elle ici, j’aurais viré du côté obscur.

“Donc, le documentaire nous rend vraiment service au lieu d’un mauvais service, c’est-à-dire que nous devons être honnêtes… Avant la fin du match, vous devez être honnête avec les fans que vous aimez et respectez, et merci d’avoir rendu notre vie possible , ” Simmons ajoutée. “Vous aussi – sans vos auditeurs, vous ne seriez pas ici. Nous travaillons juste ici. Nous leur devons tout – le moins est la vérité. Et c’est ce que fait le documentaire. Cela va bouleverser certains fans, mais cela arrive dans les familles aussi, quand maman fait asseoir les enfants et dit : “D’accord, les enfants, votre père est un ivrogne. C’est un perdant. Il perd son travail parce qu’il ne s’aime pas assez pour devenir hétéro, et il n’aime pas la famille suffisant.’ Vous devez dire la vérité. L’amour dur est la meilleure façon d’être avec vos proches – soit dit en passant, et aussi avec les gens que vous détestez. Dites simplement la vérité – bonne, mauvaise ou autre. “

Dirigé par DJ alto, “Biographie: KISStory” raconte les cinq décennies du groupe en tant que fondateurs Stanley et Simmons réfléchir sur leur carrière historique. Les membres actuels Tommy Thayer et Eric Chanteur ainsi que les invités Dave Grohl (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO), Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), directeur Doc McGhee, producteur de musique Bob Ezrin (ALICE COOPER, FLOYD ROSE) et plus racontent l’histoire folle du groupe le plus célèbre et le plus influent au monde.

“Biographie: KISStory” est un Leslie Greif production, produite pour Réseau A&E par Contenu critique et Divertissement de grands rêves avec Leslie Greif et Jenny Daly en tant que producteurs exécutifs et DJ alto faisant office de directeur. Elaine Frontain Bryant et Brad Abramson servir de producteurs exécutifs pour Réseau A&E. Réseaux A+E détient les droits de distribution mondiaux pour “Biographie: KISStory”.

Pour promouvoir le documentaire, EMBRASSER est monté sur scène le 11 juin pour une performance spéciale au 2021 Festival de Tribeca a New York. Pour la toute première fois, le groupe a joué au festival juste après la projection de la première partie de “Biographie: KISStory”. L’événement documentaire en deux parties faisait partie de la programmation télévisée 2021 du festival.



