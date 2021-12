Gene Simmons dit que le Kiss Museum de Las Vegas inclura « près de dix mille objets »

Gène Simmons a parlé à TMZ en direct à propos de EMBRASSER musée qui devrait ouvrir ses portes à Las Vegas en mars. L’extension de 2 000 pieds carrés de l’attraction phosphorescente Mini-golf Kiss By Monster au Rio Hotel & Casino sera rattaché à ce qui deviendra à terme un immeuble de 15 000 pieds carrés EMBRASSER-espace à thème dans le village de la mascarade.

« Ma collection personnelle va être à l’hôtel Rio, et ce sera une chance pour tous les fans d’y aller et de voir près de dix mille objets – paroles et choses et guitares », Gène dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Aucun groupe n’a ça. Nous sommes le poids lourd de tous en matière de licences et de merchandising. Mais au lieu d’être dans une de mes grandes maisons, les fans pourront y aller, voir, regarder, toucher, prendre des photos. Et là seront des écrans vidéo à l’arrière afin que vous puissiez être sur scène avec EMBRASSER, si vous pouvez imaginer. Et d’ailleurs, c’est aussi à l’intérieur du Baiser Mini Golf où vous pouvez jouer au golf. Et vous pouvez vous marier au Chapelle du Baiser. Nous avons une petite personne qui porte mon maquillage et cela ressemble à ceci : « Répétez après moi : j’ai été fait pour t’aimer. » « Je suis fait pour t’aimer. » — Et puis tu es fait pour m’aimer. Et ils se marient. »

Simmons précédemment montré son EMBRASSER collection à l’intérieur de son manoir de Beverly Hills dans une vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.

le EMBRASSER le lancement du musée coïncidera avec le retour de la « Fin de la route » tournée mondiale, qui a débuté en 2019. Le trek continuera d’émerveiller le public en 2022 avec des spectacles reprogrammés et de nouvelles dates de concerts supplémentaires.

EMBRASSER continue d’être l’un des groupes les plus commercialisés de l’histoire et une force pionnière dans l’industrie des produits musicaux et des licences, avec EMBRASSER-marchandises de marque disponibles dans les principaux détaillants du monde entier, y compris Nordstrom, Macy’s, Pourvoiries urbaines, Sujet brûlant, Torride, Tilly, Pacsun, Coton activé, Tourner, coquine fille, Princesse Polly, Cibler, Walmart et Kohl’s, parmi tant d’autres.

Récent EMBRASSER les offres en Amérique du Nord comprennent Café de traîneau mort, pour le café préemballé aux États-Unis ; une collaboration mode et accessoires avec Robert Graham lancer aux États-Unis ; vêtements haut de gamme avec Lauren Moshi aux Etats-Unis; une ligne de vêtements de saison avec Pull de Noël moche pour les vacances 2021 aux États-Unis ; et plus.

Sur le marché international, les récents partenariats stratégiques comprennent Marques pour les fans pour le gin et le rhum brun en Europe, au Japon et en Australie ; Départements Métalliques pour de l’argent réel dans le monde entier ; Fexpro pour les vêtements et accessoires au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud ; Konnekt pour les vêtements et accessoires au Japon ; et EastPak pour les sacs, sacs à dos et accessoires aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et au Canada ; parmi beaucoup d’autres.



Il y a beaucoup de choses. Et je veux dire, beaucoup. pic.twitter.com/lqXi0lnEB9 – Gene Simmons (@genesimmons) 28 novembre 2019

