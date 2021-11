EMBRASSER leader Paul Stanley dit que « l’auto-préservation » était la principale raison pour laquelle lui et EMBRASSER directeur Bill Aucoin refusé l’opportunité de travailler avec VAN HALEN en 1976.

Tandis que EMBRASSER était à Los Angeles pour enregistrer une performance de trois chansons pour Télévision ABC‘s « Le spécial Halloween de Paul Lynde », Stanley et Gène Simmons a reçu une invitation de DJ et impresario du club Rodney Bingenheimer regarder deux actes locaux non signés, LE BOYZ et VAN HALEN, au club Starwood. Après le spectacle, Simmons a été présenté à VAN HALEN et il a exprimé le désir de travailler avec le groupe, en leur proposant de les signer à son label de gestion, L’homme aux mille visages, et de produire une démo pour qu’ils fassent des emplettes aux maisons de disques. Simmons a fini par voler VAN HALEN à New York pour enregistrer une démo à Studios de dame électrique, avec Gène à la barre de la production. Mais il a fini par ne plus travailler avec le groupe après Stanley et Aucoin manifesté peu d’intérêt pour ses démos.

Gène et Paul réfléchi sur l’épisode lors de la session de questions-réponses sur les Baiser Kruise, qui s’est achevé plus tôt ce mois-ci. En regardant en arrière EMBRASSERles cinq décennies de carrière de , Simmons dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous avons fait une grosse erreur – une. Il y avait un groupe qui s’appelait VAN HALEN. Ils ont été signés pour L’homme aux mille visages Inc. Il y avait une démo de 24 pistes. Ils appartenaient à la serrure, à la crosse et au canon et signés et heureux et voulaient signer avec nous, et nous avons dit non. »

Stanley a sonné: « Dieu merci. La raison pour laquelle nous avons dit non était parce qu’une partie de GèneLa joie de vivre de , qui signifie l’amour de la vie, c’est qu’il aime regarder et faire toutes sortes de choses. Et parfois, cela signifie le maîtriser, surtout au début de la carrière du groupe, où s’impliquer dans d’autres projets allait vraiment nuire au groupe. Tu ne pouvais pas écouter VAN HALEN et ne pense pas qu’ils étaient grands. Facture je le savais. j’étais avec Gène quand il a vu pour la première fois VAN HALEN au Starwood. Mais l’idée de gérer ou de produire des groupes alors que nous n’étions vraiment qu’au début de notre carrière était quelque chose qui était… Le mouvement s’appelle l’auto-préservation. »

Gène dit précédemment au Los Angeles Times qu’il savait qu’il y avait quelque chose de spécial à propos de VAN HALEN au moment où il les a entendus.

« Je pensais: ‘Mon putain de Dieu, écoute ces gars' », a-t-il déclaré. « Aussitôt que Eddie commencé à jouer, ce qui m’a tout de suite frappé, c’est que le gars était incroyablement rapide et léger au toucher… Eddie nageait juste sur ce manche, et je ne pouvais pas croire le contrôle qu’il avait. La tête de tout le monde vient de se retourner comme Linda Blair dans ‘L’Exorciste’: Qu’est-ce que c’est? »

Gène Raconté Paul Brannigan, l’auteur du Eddie Van Halen biographie intitulée « Déchaîné » (NOUS) / « Éruption » (Royaume-Uni), qu’il ne pouvait pas y croire quand Stanley a prétendu n’avoir rien entendu de spécial sur VAN HALEN. « Tout le monde a haussé les épaules et s’est dit : ‘Et alors ?' » Simmons mentionné. « Et je me dis ‘Tu me tues ! Qu’est-ce que ça veut dire ‘Et alors ?’ Écoute ça !' »

« J’ai déchiré le contrat et j’ai dit : ‘Vous êtes libres, les gars' » Simmons Raconté Brannigan. « J’ai dit, nous partons en tournée, et à mon retour, si vous n’avez pas d’accord, je reviendrai et j’essaierai de vous aider. Mais pour le moment, je ne me sens pas éthique en achetant votre cassette parce que le reste des gars ne comprend pas.' »



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).