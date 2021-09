Gene Simmons dit qu’il a été « choqué » lorsqu’il a été testé positif pour Covid 19

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons, qui a été testé positif pour COVID-19 il y a plus d’une semaine, a fait le point sur son cas révolutionnaire lors d’une apparition le 8 septembre sur Nouvelles du matin KTLA 5. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oui, j’ai été testé positif pour COVID, mais parce que j’ai eu mon Pfizer vaccins deux fois, et parce que mon système immunitaire est vraiment bon, je n’ai aucun — zéro — effet secondaire. Littéralement, je ne ressens rien. Mais par respect pour tout le monde, je me suis mis en quarantaine ici même à LA Et les jours ont passé – cela fait maintenant 13 ou 14 jours, donc je vais parfaitement bien. Demain, EMBRASSER [will perform] à Irvine. On va secouer le ciel.”

Lorsqu’on lui a demandé quelle réaction il avait eue quand on lui a dit qu’il avait été testé positif pour COVID-19, Gène a déclaré : « J’ai été choqué. Je dois vous dire que j’ai été choqué, parce que tout allait bien – le niveau d’énergie était excellent, l’appétit était excellent – ​​excellent, excellent, excellent. Et je ne tombe jamais malade… Je n’ai pas de maux de tête .

“Vous devez prendre soin de votre santé, pour vous tous”, a-t-il poursuivi. “Même la Flat Earth Society qui croit que la terre est plate. Il y a une telle chose, il y a une pandémie. Par respect pour votre voisin, par courtoisie, vous ne voulez pas que quelqu’un tombe malade. Faites-vous tester. Faites-vous vacciner. C’est bon.

“Je veux dire, c’est choquant que si vous éternuez, et ce n’est pas un événement mettant la vie en danger, vous leviez immédiatement la main, car vous ne voulez pas que les germes se propagent. Mais avec COVID, les gens ont un genou- réaction de secousse.

“Veuillez vous faire vacciner”, a-t-il répété. “Ça va aller. Reprenez-vous. Il ne s’agit pas de vous. Il s’agit du reste d’entre nous.”

EMBRASSER a annoncé le 31 août que ses quatre prochaines dates de tournée seraient repoussées après Simmons testé positif au virus et présentait des symptômes «légers». Quelques jours plus tôt, Simmonsle camarade de groupe Paul Stanley également testé positif au COVID-19.

Les spectacles reportés devaient avoir lieu le 1er septembre à Clarkston, Michigan; le 2 septembre à Dayton, Ohio ; le 4 septembre à Tinley Park, Illinois ; et le 5 septembre à Milwaukee, Wisconsin. Les rockeurs légendaires avaient auparavant été contraints de reporter leur concert du 26 août à Burgettstown, en Pennsylvanie, le concert du 28 août à Raleigh, en Caroline du Nord et le concert du 29 août à Atlanta, en Géorgie après Stanley testé positif.

Stanley a rassuré les fans qu’il allait “bien” et n’avait pas été hospitalisé, mais a déclaré qu’il souffrait de “symptômes pseudo-grippaux” avant d’être finalement testé positif.

Le 30 août, il écrit sur Twitter: “Mes symptômes COVID étaient LEGERS par rapport à beaucoup d’autres et laissez-moi vous dire… Ça m’a botté le cul. C’est fini maintenant.”

Lorsque Stanley testé positif pour la première fois le 26 août EMBRASSER a déclaré que tout le groupe et les membres d’équipage qui voyageaient avec eux pendant la tournée étaient complètement vaccinés.

Membres de EMBRASSER “et leur équipe a fonctionné indépendamment dans une bulle pour protéger tout le monde autant que possible à chaque spectacle et entre les spectacles”, a écrit le groupe dans le communiqué.

“La tournée a également un responsable du protocole de sécurité COVID à temps plein qui veille à ce que tout le monde suive de près tout CDC directives”, poursuit le communiqué.

EMBRASSER a lancé l’étape de l’été 2021 de son “Fin de la route” tournée d’adieu le 18 août au Xfinity Center de Mansfield, Massachusetts. Le concert a marqué la première apparition en direct du groupe devant un public depuis mars 2020.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Pierre Criss (batterie) et As Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.