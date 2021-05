Gene Simmons dit qu’il est “ dégoûtant ” qu’Iron Maiden n’ait pas encore été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll

EMBRASSER bassiste / chanteur Gene Simmons dit que c’est “dégoûtant” que IRON MAIDEN n’a pas encore été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll.

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme JEUNE FILLE, JUDAS PRIEST et MOTÖRHEAD n’ont pas encore été reconnus par l’institution, qui a intronisé GUNS N ‘ROSES au cours de la première année d’admissibilité de cette bande.

IRON MAIDEN était sur le bulletin de vote pour Rock Hall intronisation cette année, mais n’a pas obtenu suffisamment de votes pour faire la promotion de 2021.

Ayant été éligible à l’intronisation pendant une décennie et demie, IRON MAIDEN est l’un des plus grands groupes de la planète. Depuis l’arrivée de son premier album éponyme, JEUNE FILLE a sorti 15 autres disques de studio complets et s’est vendu à plus de 100 millions d’exemplaires.

Après BLABBERMOUTH.NET a tweeté mercredi que JEUNE FILLE a été snobé par Rock Hall cette année, Gène a partagé le tweet et inclus le commentaire suivant: “Temple de la renommée RR est une imposture à ne pas inclure JEUNE FILLE. Répugnant!”

Simmons n’est pas le seul membre de EMBRASSER faire valoir que IRON MAIDEN mérite d’être dans le Temple de la renommée du rock and roll. Le mois dernier, Paul Stanley a tweeté: “Peu importe si cela compte pour eux, JEUNE FILLE ne pas être dans le @rockhall of Fame est INSANITY. Peu importe qui écrit ou non, le Comité doit les introniser. Ils ont contribué à engendrer tout un genre de musique. Que devez-vous faire d’autre ?? @Iron Maiden”

Rock Hall les règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais le salle affirme également que d’autres “critères incluent l’influence et l’importance des contributions des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll”, ce qui, bien entendu, est ouvert à l’interprétation.

Admissible à l’intronisation depuis 1999, EMBRASSER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

Juste deux semaines après EMBRASSERl’induction de, Stanley une fois de plus claqué le Temple de la renommée du rock and roll, disant que l’organisation “déteste” le groupe et que le Temple de la renommée n’avait “pas d’autre choix” que d’induire EMBRASSER après que les fans du groupe l’aient demandé.

Immédiatement après l’événement, Stanleyla querelle contre le Temple de la renommée du rock and roll devenu personnel contre le salleco-fondateur de, Pierre roulante propriétaire et éditeur, Jann Wenner. Les plus EMBRASSER les fans s’attendaient à ce qu’avec la manière honorable que les quatre membres co-fondateurs agissent les uns envers les autres lors de l’intronisation du groupe, la controverse entre Stanley – qui a rejeté le salleL ‘insistance à ce que seuls les quatre cofondateurs originaux soient intronisés – a été mise au repos.

Au cours de son bref discours d’acceptation, Stanley ne pouvait s’empêcher de prendre quelques clichés au salle et son comité de vote, qui était passé au-dessus de la EMBRASSER chaque année depuis 2000, en disant: “Nous voici, essentiellement intronisés pour les mêmes choses pour lesquelles nous avons été exclus. Les gens parlent à la Temple de la renommée du rock and roll, et ce qu’ils disent, c’est qu’ils en veulent plus. Ils ne veulent pas être nourris à la cuillère avec une poignée de choix. Les gens achètent des billets, les gens achètent des albums, les gens qui nomment ne le font pas. N’oublions pas que ce sont eux qui rendent tout cela possible. Nous en profitons simplement. Je suis ici ce soir à cause des gens qui m’ont inspiré, mais je suis aussi ici à cause des gens que j’ai inspirés. Alors que Dieu vous bénisse tous. C’est une nuit merveilleuse. “

StanleyLes deux tweets de deux jours après l’intronisation ont pris une tournure résolument impitoyable et personnelle, en disant d’abord: “Notre traitement à la RRHOF confirmé mes pires soupçons. Wenner et les autres sont des belettes sans épines. “

Il a ajouté: “Jann Wenner & le sien RRHOF veillé à nous traiter comme des invités indésirables. Pas de laissez-passer. Pas d’horaire et ainsi de suite. Nous étions super et il reste un petit homme. “

Paul Raconté Le pouls de la radio que finalement ce que le Temple de la renommée du rock and roll et quoi EMBRASSER choisir de célébrer sont deux choses très différentes. «Je veux certainement célébrer ce que nous continuons à faire et ce que nous avons développé. Temple de la renommée du rock and roll décide qu’ils veulent célébrer est purement à eux. Mais cela ne dicte pas comment j’imagine ça, parce qu’en ce qui me concerne, nous avons toujours été dans le Temple de la renommée du rock and roll. Pas un club privé, pas un endroit avec un conseil autoproclamé, nous avons été dans le Temple de la renommée du rock and roll à cause des millions de fans qui croient que c’est là que nous appartenons. “

VIOLET FONCÉ était éligible pour le Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.

PRÊTRE était sur le bulletin de vote pour Rock Hall intronisation l’année dernière, mais n’a pas réussi à recevoir suffisamment de votes pour faire la promotion de 2020.

Ayant été éligible à l’intronisation depuis 1999, PRÊTRE était auparavant sur le bulletin de vote pour la classe 2018 de la Temple de la renommée du rock and roll, mais a finalement été exclu de la liste des intronisés.



RR Hall of Fame est une imposture de ne pas inclure Maiden. Répugnant! https://t.co/WbNYr42lBI – Gene Simmons (@genesimmons) 13 mai 2021

Peu importe si cela compte pour eux, Maiden ne pas être dans le @rockhall of Fame est INSANITY. Peu importe qui écrit ou non, le Comité doit les introniser. Ils ont contribué à engendrer tout un genre de musique. Que devez-vous faire d’autre? @IronMaiden https://t.co/gGKmYYpbWE – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 22 avril 2021

