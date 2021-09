Gene Simmons dit qu’il va “vraiment bien” après avoir été testé positif pour Covid 19, exhorte tout le monde à se faire vacciner

Gène Simmons dit qu’il va “vraiment bien”, deux jours après qu’il a été annoncé qu’il avait été testé positif pour COVID-19.

Les EMBRASSER le bassiste/chanteur a crédité sa vaccination pour avoir gardé son infection « minimale » et a encouragé les autres à envisager de se faire vacciner contre le COVID-19.

“Grâce au vaccin, je vais vraiment bien”, Gène tweeté. Il a également répondu à une personne qui s’est apparemment moquée de lui pour avoir attrapé COVID même s’il a été vacciné. “Le vaccin vous protège à environ 95%. Cependant, vous pouvez toujours obtenir la variante Delta Covid”, Simmons a écrit. “Je l’ai fait… Mais les effets sont minimes, si vous avez été vacciné deux fois. Sans vaccin = hôpital, douleur et peut-être la mort. Faites vos recherches. Vous en sortirez beaucoup plus brillant.”

EMBRASSER a annoncé mardi que ses quatre prochaines dates de tournée seraient repoussées après Simmons testé positif au virus et présentait des symptômes «légers». Quelques jours plus tôt, Simmonsle camarade de groupe Paul Stanley également testé positif au COVID-19.

“Tandis que Paul Stanley a récemment tweeté qu’il s’était remis de COVID, Gène Simmons a maintenant été testé positif et présente des symptômes bénins », a déclaré le groupe dans un communiqué. « Le groupe et l’équipe resteront à la maison et s’isoleront pendant les 10 prochains jours et les médecins ont indiqué que la tournée devrait pouvoir reprendre le 9 septembre à FivePoint. Amphithéâtre à Irvine, Californie.”

Les spectacles reportés devaient avoir lieu le 1er septembre à Clarkston, Michigan; le 2 septembre à Dayton, Ohio ; le 4 septembre à Tinley Park, Illinois ; et le 5 septembre à Milwaukee, Wisconsin. Les rockeurs légendaires avaient auparavant été contraints de reporter leur concert du 26 août à Burgettstown, en Pennsylvanie, le concert du 28 août à Raleigh, en Caroline du Nord et le concert du 29 août à Atlanta, en Géorgie, après que Stanley eut été testé positif.

Stanley a rassuré les fans qu’il allait “bien” et qu’il n’avait pas été hospitalisé, mais a déclaré qu’il souffrait de “symptômes pseudo-grippaux” avant d’être finalement testé positif.

Lundi, il a écrit sur Twitter: “Mes symptômes COVID étaient LEGERS par rapport à beaucoup d’autres et laissez-moi vous dire… Ça m’a botté le cul. C’est fini maintenant.”

Lorsque Stanley testé positif pour la première fois jeudi dernier, EMBRASSER a déclaré que tout le groupe et les membres d’équipage qui voyageaient avec eux pendant la tournée étaient complètement vaccinés.

Membres de EMBRASSER “et leur équipe a fonctionné indépendamment dans une bulle pour protéger tout le monde autant que possible à chaque spectacle et entre les spectacles”, a écrit le groupe dans le communiqué.

“La tournée a également un agent du protocole de sécurité COVID sur le personnel à temps plein qui s’assure que tout le monde suit de près tout CDC directives”, poursuit le communiqué.

Dans une récente interview avec Pierre roulante, Simmons a exhorté les fans à se faire vacciner contre COVID-19, en déclarant: “Je recommanderais vivement à tout le monde d’en obtenir deux Pfizer ou Moderna coups de feu, s’il vous plaît – pour le reste d’entre nous. Même si vous croyez que la Terre est plate, ce n’est pas le cas.”

EMBRASSER a lancé l’étape de l’été 2021 de son “Fin de la route” tournée d’adieu le 18 août au Xfinity Center de Mansfield, Massachusetts. Le concert a marqué la première apparition en direct du groupe devant un public depuis mars 2020.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Pierre Criss (batterie) et As Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.



Joe, le vaccin te protège à environ 95 %. Cependant, vous pouvez toujours obtenir la variante Delta Covid. Je l’ai fait… Mais les effets sont minimes, si vous avez été vacciné deux fois. Sans vaccin = hôpital, douleur et peut-être la mort. Faire votre recherche. Vous en ressortirez beaucoup plus lumineux. https://t.co/svilLhfkoc – Gene Simmons (@genesimmons) 2 septembre 2021

Pendant ma quarantaine (grâce au vaccin, je vais très bien. Merci d’avoir demandé.) mon gars de la sécurité m’a acheté cette bande dessinée, qui était dans la vitrine d’un magasin de bandes dessinées. KISS Comics mensuel. Obtenez-les ! pic.twitter.com/ChpUXErRTY – Gene Simmons (@genesimmons) 2 septembre 2021

