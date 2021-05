Gene Simmons et Flea montrent leur soutien à Naomi Osaka après son retrait de Roland-Garros

EMBRASSER‘s Gène Simmons et PIMENTS ROUGES PIQUANTS‘ Puce ont publiquement apporté leur soutien à la star du tennis Naomi Osaka après qu’elle se soit retirée du Internationaux de France.

Le quadruple grand vainqueur a publié une déclaration sur Twitter disant qu’elle se retirait pour que “tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se déroule à Paris”, ajoutant qu’elle “prendrait du temps loin du court”.

Il y a moins d’une semaine, Ossaka a annoncé qu’elle ne parlerait pas à la presse pendant le tournoi, révélant qu’elle avait “souffré de longues périodes de dépression” depuis qu’elle avait remporté son premier titre du Grand Chelem en 2018. Le Internationaux de France a répondu en lui infligeant une amende de 15 000 $. Les organisateurs ont également déclaré que des violations répétées pourraient entraîner des sanctions plus sévères, y compris le défaut de participer au tournoi. Les conférences de presse sont une exigence pour tous les acteurs.

Plus tôt aujourd’hui, Simmons pris à son Twitter partager un Actualités ABC article sur le Internationaux de France‘est bien, et il a inclus le message suivant : “Je supporte Naomi Osaka. “

Dans son propre tweet, Puce a écrit simplement : “Naomi Osaka des règles”.

Ossaka a concédé que le moment de son annonce précédente n’était “pas idéal” et que son message aurait pu être plus clair, mais a noté qu’elle avait souffert de longues périodes de dépression depuis sa victoire au US Open il y a trois ans.

“Ce n’est pas une situation que j’ai jamais imaginée ou voulue lorsque j’ai posté il y a quelques jours”, Ossaka dit dans sa déclaration.

“Je pense que maintenant la meilleure chose pour le tournoi, les autres joueurs et mon bien-être, c’est que je me retire pour que tout le monde puisse se concentrer à nouveau sur le tennis qui se passe à Paris.

«Je n’ai jamais voulu être une distraction et j’accepte que mon timing n’était pas idéal et que mon message aurait pu être plus clair. Plus important encore, je ne banaliserais jamais la santé mentale ou n’utiliserais jamais le terme à la légère.

“La vérité est que j’ai souffert de longues périodes de dépression depuis la US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face.

«Tous ceux qui me connaissent savent que je suis introverti, et tous ceux qui m’ont vu aux tournois remarqueront que je porte souvent des écouteurs car cela atténue mon anxiété sociale.

“Bien que la presse tennistique ait toujours été gentille avec moi (et je tiens à m’excuser en particulier auprès de tous les journalistes cool que j’ai pu blesser), je ne suis pas un orateur naturel et j’éprouve d’énormes vagues d’anxiété avant de parler aux médias du monde.

“Je deviens très nerveux et je trouve stressant de toujours essayer de m’engager et de vous donner les meilleures réponses possibles. Alors ici à Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieux, alors j’ai pensé qu’il valait mieux faire preuve de prudence et éviter les conférences de presse .

“Je l’ai annoncé à titre préventif parce que j’ai l’impression que les règles sont assez obsolètes en partie et je voulais le souligner. J’ai écrit en privé au tournoi pour m’excuser et dire que je serais plus qu’heureux de parler avec eux après le tournoi en tant que Chelem sont intenses.

“Je vais m’éloigner un peu du terrain maintenant, mais quand le moment sera venu, je veux vraiment travailler avec le Tour pour discuter des moyens d’améliorer les choses pour les joueurs, la presse et les fans.”



Règles de Naomi Osaka – Puce (@flea333) 31 mai 2021

Je soutiens Naomi Osaka. https://t.co/QPAsAiNalZ – Gene Simmons (@genesimmons) 31 mai 2021

pic.twitter.com/LN2ANnoAYD – NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) 31 mai 2021

