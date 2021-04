Gene Simmons et sa femme emmènent “ Entertainment Tonight ” dans leur manoir de 25 millions de dollars à Los Angeles (vidéo)

Gene Simmons et sa femme Shannon Lee Tweed Simmons a récemment donné Divertissement ce soir une visite de leur manoir de Los Angeles, qui est sur le marché pour 25 millions de dollars.

Simmons a été très vocal sur son désir de quitter la Californie pendant un certain temps en raison de sa volonté d’un style de vie plus calme et de s’éloigner de la liste des cartes des célébrités ou d’avoir à faire face aux bus touristiques de Beverly Hills. Il a également déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle lui et sa femme avaient répertorié la propriété de deux acres à Benedict Canyon était que la maison était devenue trop grande pour eux deux depuis que leurs enfants avaient grandi.

«C’est une grande propriété, et les enfants ont été littéralement élevés ici», a-t-il déclaré. «Maintenant, ils ont déménagé, et ils ont tous les deux leur propre maison l’un à côté de l’autre dans les collines d’Hollywood. Ils empruntent une tasse de sucre et tout ça. Ils s’aiment et se soutiennent comme les meilleurs enfants que vous puissiez imaginer. “

«Ils ont leur propre vie, et maintenant nous avons cette grande maison. Et si je veux parler à Shannon, Je dois frapper un interphone parce qu’elle est à l’autre bout de la maison “, a-t-il poursuivi.” C’est heureux et c’est aussi triste. Lorsque vous êtes enfant et que vous vivez à la maison, vous aimez votre mère et votre père, mais à un moment donné, vous devez déménager. C’est triste parce que vous déménagez de chez vous, mais vous attendez aussi avec impatience l’avenir, et nous espérons vraiment que la prochaine famille qui vit ici aura autant de joie que nous en avons de cet endroit. “

L’automne dernier, Simmons a mis la maison de Beverly Hills sur le marché pour 22 millions de dollars. Il l’a ensuite remis en vente pour 25 millions de dollars après qu’il ne se soit jamais vendu et il aurait investi beaucoup d’argent pour apporter des améliorations.

“Les impôts [in California] sont simplement insurmontables, ” Gène Raconté Nouvelles du matin KTLA 5. “Mais pour nous, c’est un coup de cœur. Nous avons acheté une propriété de quatre acres sur [in Lake Tahoe]. Il y a beaucoup de terres. Il y a 96 acres à côté que je veux acheter. Juste une sorte de changement de page. Moins de brouhaha. Et plus d’embouteillages, plus de tremblements de terre et plus d’incendies. Mais, encore une fois, nous aimons Los Angeles et aimons la maison, mais il est temps de changer. “

Gène, 71 et Shannon, 64 ans, se sont mariés en 2011 après s’être fréquentés depuis 1975. Ils ont deux enfants, pseudo, 32 et Sophie, 28.

Gène, Shannon et leurs enfants sont tous apparus dans la série de télé-réalité “Bijoux de la famille Gene Simmons” de 2006 à 2012.

Depuis quelques mois, Gène a parlé de personnes prenant l’épidémie de COVID-19 au sérieux. Il a également fustigé les Américains qui sont sceptiques à l’égard du port de masque, affirmant que leur refus de suivre les règles met toute notre santé en danger.

Au cours de ses 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



