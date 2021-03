Gene Simmons établit un record pour l’achat d’une maison et confirme sa réinstallation au Nevada

Gene Simmons, entrepreneur en série, Rock And Roll Hall Of Famer et co-fondateur de EMBRASSER, répond à de faux rapports sur un achat d’une maison à Malibu et veut remettre les pendules à l’heure concernant les rapports faux, inexacts et trompeurs dans divers médias.

Simmons et sa femme Shannon Tweed Simmons vendent leur maison à Beverly Hills et déménagent à plein temps dans l’État du Nevada. Rapports récents qui Simmons acheté une maison à Malibu sont faux et inexacts. Sa femme Shannon Tweed a acheté la maison perchée à Malibu avec son propre argent comme investissement personnel. Simmons et sa femme Shannon ont toujours eu des comptables distincts, ont toujours produit des déclarations de revenus individuelles et n’ont jamais produit de déclarations de revenus conjointes. Leurs finances ont toujours été maintenues en tant qu’intérêts commerciaux, investissements et comptes financiers distincts.

D’autres rapports qui Simmons acheté un domaine de 22 acres dans l’État de Washington sont également inexacts. Simmons n’a jamais possédé de biens immobiliers d’aucune sorte dans l’État de Washington.

Simmons a été très vocal sur son désir de quitter la Californie pendant un certain temps en raison de sa volonté d’un style de vie plus calme et de ne pas figurer sur les cartes des célébrités ou d’avoir à faire face aux bus touristiques de Beverly Hills.

«Nous explorons nos options de résidence principale en dehors de la Californie depuis quelques années», Gène mentionné. «Nous avons envisagé diverses propriétés dans divers États, mais nous avons finalement décidé que le Nevada était un meilleur choix pour nous. Nous sommes à un endroit de notre vie où le style de vie des grandes villes n’est plus notre truc.

L’automne dernier, Simmons a mis sa maison de Beverly Hills sur le marché pour 22 millions de dollars. Il l’a ensuite remis en vente pour 25 millions de dollars après qu’il ne se soit jamais vendu et il aurait investi beaucoup d’argent pour apporter des améliorations.

« La Californie et Beverly Hills traitent mal les gens qui créent des emplois et les taux d’imposition sont inacceptables », Gène dit au le journal Wall Street en octobre. « Je travaille dur et je paie mes impôts et je ne veux pas pleurer le blues de Beverly Hills, mais ça suffit. »

Simmons a également déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle lui et sa femme ont inscrit la propriété de deux acres à Benedict Canyon parce que la maison était devenue trop grande pour eux deux depuis que leurs enfants avaient grandi.

Gène et Shannon se sont mariés en 2011 après s’être fréquentés depuis 1975. Ils ont deux enfants, pseudo, 32 et Sophie, 28.

Gène, Shannon et leurs enfants sont tous apparus dans la série de télé-réalité « Bijoux de la famille Gene Simmons » de 2006 à 2012.

Depuis quelques mois, Gène a parlé de personnes prenant l’épidémie de COVID-19 au sérieux. Il a également fustigé les Américains qui sont sceptiques à l’égard du port de masque, affirmant que leur refus de suivre les règles met toute notre santé en danger.

Au cours de ses 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.

