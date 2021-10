Gene Simmons explique pourquoi il vend sa maison à Las Vegas cinq mois seulement après l’avoir achetée

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a parlé au Wall Street Journal de sa décision de vendre son domaine du sud du Nevada, cinq mois seulement après l’avoir acheté.

Simmons a payé 10,8 millions de dollars pour la maison et un terrain adjacent en mai et demande maintenant 14,95 millions de dollars pour cela. Parmi les améliorations Simmons made to the Vegas house installe tous les nouveaux sols et déchire la moquette dans certaines pièces.

Selon Gène, sa femme et leurs deux enfants adultes n’ont jamais voulu passer du temps à Las Vegas, préférant rester dans les autres maisons de la famille, un vaste portefeuille qui comprend une maison moderne au bord du lac à Whistler, en Colombie-Britannique, une maison à Malibu et deux maisons à LA cette Gène acheté pour le Simmons des gamins, pseudo et Sophie.

« Ils ne sont pas fans du temps à 115 degrés », Simmons Raconté Le journal de Wall Street.

En raison de EMBRASSERl’horaire de tournée de et ses déplacements professionnels, Gène a déclaré qu’il n’avait jamais passé plus de quelques semaines au total à Las Vegas. Il a poursuivi en disant qu’il n’avait aucun regret d’avoir vendu la propriété si peu de temps après l’achat, ajoutant : « De combien de maisons avez-vous besoin de toute façon ?

Le mois dernier, Simmons a vendu son manoir de Los Angeles pour 16 millions de dollars, près d’un an après sa première mise sur le marché pour 22 millions de dollars. Il l’a ensuite remis en vente pour 25 millions de dollars après qu’il n’ait jamais été vendu et il aurait investi beaucoup d’argent pour apporter des améliorations.

Gène a acheté la propriété de Los Angeles en octobre 1986 pour 1 337 500 $.

Simmons a exprimé très clairement son désir de quitter la Californie pendant un certain temps parce qu’il souhaitait un mode de vie plus calme et éviter d’être répertorié sur les cartes des célébrités ou d’avoir à faire face aux bus touristiques de Beverly Hills. Il a également déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle lui et sa femme avaient inscrit la propriété de deux acres à Benedict Canyon parce que la maison était devenue trop grande pour eux deux depuis que leurs enfants avaient grandi.

« C’est une grande propriété, et les enfants ont littéralement été élevés ici », a-t-il déclaré à propos de la maison de Beverly Hills. « Maintenant, ils ont déménagé et ils ont tous les deux leurs propres maisons côte à côte dans les collines d’Hollywood. Ils empruntent une tasse de sucre et tout ça. Ils s’aiment et se soutiennent comme les meilleurs enfants que vous puissiez imaginer. «

« Ils ont leur propre vie, et maintenant nous avons cette grande maison. Et si je veux parler à [my wife] Shannon, je dois appuyer sur un interphone parce qu’elle est à l’autre bout de la maison », a-t-il poursuivi. « C’est joyeux et c’est aussi triste. Lorsque vous êtes un enfant et que vous vivez à la maison, vous aimez votre mère et votre père, mais à un moment donné, vous devez déménager. C’est triste parce que vous déménagez de chez vous, mais vous avez également hâte à l’avenir, et nous espérons vraiment que la prochaine famille qui vivra ici aura autant de joie que nous avons de cet endroit. »

Gène et Shannon se sont mariés en 2011 après être sortis ensemble depuis 1975.

Gène, Shannon et leurs enfants sont tous apparus dans la série de télé-réalité « Bijoux de la famille Gene Simmons » de 2006 à 2012.

Crédit photo : avec l’aimable autorisation de Photographie Stetson Ybarra

