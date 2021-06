Gene Simmons fustige un politicien “débile” pour avoir demandé au service forestier de modifier l’orbite de la Lune pour lutter contre le changement climatique

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a fustigé un politicien du Texas pour avoir établi un lien entre la lune et l’orbite terrestre et les éruptions solaires au changement climatique.

Mardi, la Rép. Louie Gohmert, un républicain du Texas, a demandé à un représentant du US Forest Service s’il était possible de modifier l’orbite de la Lune ou de la Terre pour lutter contre le changement climatique.

Au cours d’une réunion en direct du sous-comité des parcs nationaux, des forêts et des terres publiques du Comité des ressources nationales, Gohmert adressé Jennifer Eberlein, le sous-chef adjoint du Système forestier national. Il a déclaré: “Je comprends d’après ce qui a été témoigné, le Service des forêts et le (Bureau of Land Management), vous voulez vraiment travailler sur la question du changement climatique.” Il a poursuivi en disant qu’il comprenait NasaLes données montrent que les orbites de la Terre et de la Lune “changent légèrement”. “Et alors, y a-t-il quelque chose que le National Forest Service ou BLM puisse faire pour changer le cours de l’orbite de la lune ou de l’orbite de la Terre autour du soleil?” Il a demandé. “De toute évidence, cela aurait des effets profonds sur notre climat.”

Eberlein fait une pause avant de répondre : « Je devrais faire un suivi avec vous à ce sujet, M. Gohmert.”

« Ouais ? Eh bien, si vous trouvez un moyen pour le Service des forêts de faire ce changement, j’aimerais savoir » Gohmert mentionné.

Plus tôt aujourd’hui, Simmons partagé un Yahoo! Nouvelles article sur Gohmert‘s, et il a inclus le message suivant: “S’il vous plaît pardonnez mon langage. Quel Effin Moron…Texas Republican. Gohmert suggère de modifier l’orbite de la lune pour lutter contre le changement climatique”.

Gohmert, un opposant farouche aux plans des démocrates pour lutter contre le changement climatique, a réagi au contrecoup de Twitter en soulignant que l’audience de mardi “portait sur le BUREAU OF LAND MANAGEMENT & climate change”.

Dans le passé, Gohmert a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne croyait pas que le changement climatique était un problème d’origine humaine.

“Nous ne pouvons rien faire de substantiel au sujet du changement climatique en ce moment, alors que l’orbite de la lune change apparemment un peu, l’orbite de la Terre change un peu, selon Nasa,” il a dit Renard d’affaires réseau le mois dernier.



Veuillez pardonner ma langue. Quel Effin Moron… Républicain du Texas. Gohmert suggère de modifier l’orbite de la lune pour lutter contre le changement climatique https://t.co/sQn6R6F0RE – Gene Simmons (@genesimmons) 10 juin 2021

ORBITES: Le représentant Louie Gohmert (R-TX) demande si le Service des forêts ou le BLM peuvent modifier l’orbite de la Lune ou de la Terre afin de lutter contre le changement climatique lors d’une audience sur les ressources naturelles de la Maison pic.twitter.com/yYiOyi2cMZ – Forbes (@Forbes) 8 juin 2021

