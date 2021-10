Gene Simmons met en vente son domaine de Las Vegas Valley pour 14,95 millions de dollars

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a inscrit son domaine du sud du Nevada pour 14 950 000 $. Le groupe Ivan Sher de Berkshire Hathaway HomeServices Propriétés au Nevada a été sélectionné pour représenter la maison, située dans la prestigieuse communauté d’Ascaya à Henderson, juste au sud du Strip de Las Vegas.

« Cette maison offre tellement, de ses incroyables vues panoramiques sur la vallée et son architecture moderne contemporaine à son dévouement à l’intimité et à l’exclusivité », a déclaré Evangelina Duke-Petroni, courtier-vendeur chez Le groupe Ivan Sher. Duc-Petroni co-liste la propriété avec Ivan Sher, directeur de Le groupe Ivan Sher. « L’attention portée aux détails est très répandue dans toute la maison, avec des caractéristiques telles que les carreaux surdimensionnés au sol, les briques de béton personnalisées et les accents de bois au plafond. »

SimmonsLe manoir moderne du désert dans la chaîne de montagnes McCullough offre une vue panoramique à couper le souffle sur la vallée de Las Vegas et le Strip comme nulle part ailleurs dans le sud du Nevada. S’étendant sur plus de 11 000 pieds carrés, la maison est perchée bien au-dessus de la vallée et se trouve sur une propriété de près d’un acre à deux parcelles, dotée d’un jardin privé avec des sentiers pédestres adjacents à la maison.

Le domaine comprend trois niveaux, dont un sous-sol de niveau inférieur, six chambres, huit salles de bains et 11 places de garage attenantes. La maison guide les résidents à travers une entrée de cour avant isolée, avec une passerelle flottante au-dessus d’un étang de carpes koï, des jeux d’eau et des sculptures en verre. Une fois à l’intérieur, la grande salle centrale accueille les invités avec un mur de verre à trois niveaux qui surplombe la piscine et les lumières de la ville ci-dessous.

La majorité des pièces de la maison présentent de vastes fenêtres du sol au plafond et des murs de verre disparaissant pour une expérience intérieure-extérieure transparente, y compris dans la cuisine où les portes coulissantes s’ouvrent sur une cuisine extérieure couverte et une vue directe sur le Strip. Le design contemporain personnalisé de la cuisine présente des accents rouges brillants, des appareils et des armoires angulaires en acier inoxydable, des îlots centraux doubles, des éviers doubles profonds, des lave-vaisselle doubles et un bar à petit-déjeuner allongé pouvant accueillir sept places.

La chambre principale à l’étage présente un mur de verre entier et est suspendue au-dessus du patio arrière, offrant une illusion étonnante de flotter sur toute la vallée. La chambre dispose d’un coin salon séparé, d’un balcon privé et d’une salle de bain principale, avec une douche double et des accents naturels de roche de rivière. Une chambre principale secondaire avec salle d’eau privée se trouve au rez-de-chaussée avec accès à la cour.

La maison comprend également une salle à manger avec des murs d’angle qui disparaissent, permettant une vue sur la cour avant, ainsi qu’un ascenseur commercial aux trois niveaux et un aquarium tropical intégré. Au niveau inférieur, les résidents peuvent profiter d’un théâtre chic de 11 places avec des équipements de théâtre à la pointe de la technologie, ainsi qu’un bar et un salon privés, avec des sièges de bar et un espace de vie extérieur partiellement clos avec trois téléviseurs côte à côte. . Un escalier séparé mène du bar à une arrière-cour de style complexe avec un foyer en contrebas et une piscine centrale étincelante avec un coin salon peu profond et un spa.

La propriété est située à Ascaya, une communauté fermée de luxe immaculée nichée dans les chaînes de montagnes du sud de la vallée de Las Vegas. Les résidents profitent d’un immense club-house de 23 000 pieds carrés avec des lignes de toit vertigineuses, de superbes jardins en terrasses et des espaces sociaux et événementiels privés. Les équipements exclusifs d’Ascaya comprennent un centre de remise en forme bien aménagé, une salle de loisirs, une piscine et un spa, des terrains de pickleball et un pavillon de tennis à deux niveaux.

Selon le Las Vegas Review-Journal, Simmons payé 10,8 millions de dollars pour la maison et un terrain adjacent en mai.

Crédit photo : avec l’aimable autorisation de Photographie Stetson Ybarra

