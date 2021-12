Gene Simmons met en vente Vegas Home pour 13,5 millions de dollars

Lire du contenu vidéo

Gène Simmons vend sa maison de Las Vegas surplombant le Strip pour 13,5 millions de dollars – en réalisant un profit énorme s’il vend – mais il ne veut pas que n’importe quel imbécile y vive.

Le leader de « Kiss » nous a rejoint sur « TMZ Live » et nous lui avons demandé pourquoi il avait décidé de vendre sa belle propriété et pourquoi le prix a été réduit – initialement répertorié à 14,95 millions de dollars.

La maison de 11 000 pieds carrés dispose de 6 chambres et de nombreuses caractéristiques uniques, notamment une cour, une oasis privée et un théâtre de 11 places. Le chanteur dit qu’il a acheté un terrain d’un demi-acre à côté et planté 137 arbres, donc c’est vraiment comme aucune autre propriété vue à Vegas de nos jours.

Simmons a souligné que Vegas est l’endroit idéal pour vivre sans revenu ni impôt d’État ou local. Alors, pourquoi diable le vend-il ?! Il dit que sa famille ne veut pas faire face à la chaleur de Vegas ou à des strip-teaseuses – d’ailleurs.

Sa famille pourrait partager une opinion impopulaire, car ces dernières années, les acheteurs de l’extérieur de l’État ont afflué à Vegas, et en ce qui concerne les prix des maisons ? Envolée !!

En fait, Simmons dit qu’il pourrait vraiment vendre la maison pour près du double de son prix, mais insiste sur le fait qu’il ne veut pas simplement qu’une tête de mort au hasard y vive. Au lieu de cela, il souhaite rencontrer le prochain locataire et lui faire plaisir d’y vivre.

Je suppose que tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, sauf Gene Simmons et sa famille… mais ils font de la place pour ses nouveaux résidents.