Gene Simmons ne sait pas ce qui est arrivé à David Lee Roth

Dans une nouvelle interview avec Rolling Stone, Gène Simmons a confirmé que David Lee Roth n’est plus l’acte d’accompagnement EMBRASSERla partie américaine reprogrammée de la tournée d’adieu.

Le légendaire VAN HALEN le leader a joué en première partie de la partie nord-américaine de février/mars 2020 de “Fin de la route” mais ne fait aucune apparition sur le EMBRASSER spectacles qui débutent le 18 août à Mansfield, Massachusetts.

Questionné à propos Rothl’absence du trek, Simmons Raconté Pierre roulante: « Il convient de noter que pendant DaveC’est l’apogée, personne n’a fait ce qu’il a fait. Il était le leader ultime. Pas [Robert] Plante, ne pas Rod Stewart, personne. Il a pris le fait d’être un leader bien au-delà de tout. Et puis, je ne sais pas ce qui lui est arrivé… quelque chose. Et vous obtenez les temps modernes Dave. je préfère me souvenir Elvis Presley à son apogée. Des lèvres ricanantes, de retour à Memphis, vous savez, en train de faire tout ça. Je ne veux pas penser à gonflé nu Elvis sur le sol de la salle de bain.”

Dans une interview de janvier 2020 avec Eric Blair de “Le spectacle de Blairing Out avec Eric Blair”, Paul Stanley a demandé quelle était la meilleure partie d’avoir Roth ouverture pour EMBRASSER. Stanley dit: “Eh bien, Davea tellement de bonnes chansons. Tous les VAN HALEN catalogue est formidable, et c’est ce qu’il fait. Donc, les gens ont l’occasion d’entendre toutes ces bonnes chansons, et c’est quelque chose qui nous a vraiment plu.”

Simmons s’est attribué à plusieurs reprises le mérite d’avoir « découvert » VAN HALEN et emmenant le groupe à New York pour enregistrer une démo de 15 chansons à Studios de dame électrique, avec Gène à la barre de la production. Mais il a fini par ne pas travailler avec le groupe après son EMBRASSER coéquipiers et manager, Bill Aucoin, a exprimé peu d’intérêt pour ses démos. “J’ai rendu la démo au groupe, je leur ai dit que j’avais une tournée à faire et qu’après j’essaierais de leur obtenir un contrat d’enregistrement, mais jusque-là, j’ai déchiré notre contrat et les ai libérés”, a-t-il déclaré. “Il ne leur a pas fallu longtemps pour s’entendre Warner Bros.“

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

EMBRASSERest reprogrammé “Fin de la route” les dates s’étendent jusqu’en octobre.

Plus tôt aujourd’hui, EMBRASSER a annoncé qu’il reviendrait pour sa deuxième résidence à Las Vegas à la fin de l’année. Le groupe se produira au Zappos Theatre du Planet Hollywood à partir de décembre, Divertissement Caesars et Pays vivant révélé.

