Gene Simmons nie que David Lee Roth ait été retiré de la tournée Kiss

Gène Simmons s’est encore une fois excusé auprès de David Lee Roth pour avoir laissé entendre dans une récente interview que le VAN HALEN le leader avait dépassé son apogée.

Roth joué en première partie de la partie nord-américaine de février/mars 2020 de EMBRASSERtournée d’adieu, mais ne fait aucune apparition sur la reprogrammée EMBRASSER spectacles qui ont débuté le 18 août à Mansfield, Massachusetts. Simmons expliqué Rothl’absence du trek en racontant Pierre roulante: “[Roth] a fallu être un leader bien au-delà de tout. Et puis, je ne sais pas ce qui lui est arrivé… quelque chose. Et vous obtenez les temps modernes Dave. je préfère me souvenir Elvis Presley à son apogée. Des lèvres ricanantes, de retour à Memphis, vous savez, en train de faire tout ça. Je ne veux pas penser à gonflé nu Elvis sur le sol de la salle de bain.”

Apparemment contrarié par Gènecommentaires de, Dave prendre à Instagram le week-end dernier pour partager une image d’un jeune garçon portant des lunettes de soleil et tendant le majeur vers la caméra avec les mots “Roth à Simmons:” Dave posté l’image 18 fois.

Maintenant Simmons a une fois de plus clarifié sa déclaration initiale, disant Marci plus sage du 95,5 KLOS radio que ses propos ont été mal interprétés.

“Peu importe si quelqu’un a mal compris ce que je voulais dire; cela n’a d’importance que si je blesse quelqu’un”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Alors je suis profondément désolé d’avoir blessé Dave‘s sentiments. Évidemment, ce n’était pas mon intention, car en privé et en public j’ai toujours dit que personne ne touchait David à son apogée – pas [Mick] Jagger, ne pas Robert Plante. Personne. Il a changé ce qu’était un leader moderne. Et puis le sujet est passé à d’autres sujets, et Elvis est venu.

« Le fait est que si un camion vous renverse, peu importe si le gars dit : « Je suis désolé de vous avoir renversé », car quelle est la différence ? Vous avez été renversé. Alors Daveles sentiments de ont été blessés. Je suis profondément désolé d’avoir blessé ses sentiments. Ce n’était certainement pas mon intention.”

On lui a demandé s’il avait été en contact avec Roth la semaine dernière dans un effort pour arranger les choses, Simmons a déclaré : “Je ne l’ai pas fait. J’ai essayé de tendre la main. Je n’ai pas pu… Je n’ai jamais eu Daveles coordonnées de , mais historiquement, je suis le gars qui a mis le groupe à l’origine sur la carte – les a signés pour mon contrat, a produit une démo de 24 pistes. Et avec ça, on me dit comment c’est comme ça qu’ils ont eu leur accord avec Avertisseurs. Je n’ai jamais demandé un centime. C’était de ma poche, et je leur ai pardonné ce qu’ils me devaient par contrat. J’ai juste déchiré le contrat et j’ai dit : ‘Dieu vous bénisse.'”

Quant à savoir si c’était David qui s’est incliné hors du EMBRASSER tournée ou c’était EMBRASSER qui l’a renvoyé de la dernière série de spectacles, Gène a déclaré: “Aucun. La tournée s’est terminée à cause de COVID – nous sommes tous rentrés à la maison – puis nous avons tous fait des plans différents. Nous ne savions pas quand nous allions partir en tournée [again], et nous avons donc décidé cette fois de repartir avec [David] Garibaldi, qui est peintre.”

Dans une interview de janvier 2020 avec Eric Blair de “Le spectacle de Blairing Out avec Eric Blair”, Paul Stanley a demandé quelle était la meilleure partie d’avoir Roth ouverture pour EMBRASSER. Stanley dit: “Eh bien, Davea tellement de bonnes chansons. Tous les VAN HALEN catalogue est formidable, et c’est ce qu’il fait. Donc, les gens ont l’occasion d’entendre toutes ces bonnes chansons, et c’est quelque chose qui nous a vraiment plu.”

Simmons s’est attribué à plusieurs reprises le mérite d’avoir « découvert » VAN HALEN et emmenant le groupe à New York pour enregistrer une démo à Studios de dame électrique, avec Gène à la barre de la production. Mais il a fini par ne plus travailler avec le groupe après son EMBRASSER coéquipiers et manager, Bill Aucoin, a exprimé peu d’intérêt pour ses démos.

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.



