Gene Simmons partage une vidéo de la plantation d’arbres dans son domaine de Las Vegas

Après EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a acheté un domaine de près de 11 000 pieds carrés à Henderson, dans la communauté de luxe d’Ascaya dans le Nevada et un terrain adjacent d’un demi-acre pour 10,8 millions de dollars en mai, il a planté 137 arbres sur la parcelle. Plus tôt dans la journée, le rockeur de 72 ans a partagé une vidéo du processus pour couvrir le terrain vacant adjacent d’arbres, affirmant que « tout a été fait en deux jours ». Découvrez le clip ci-dessous.

Cinq mois après avoir acheté le domaine du sud du Nevada, il l’a mis sur le marché en octobre pour 14,95 millions de dollars, mais ce prix est tombé le 17 novembre à 13,5 millions de dollars. Parmi les améliorations Simmons made to the Las Vegas house installe tous les nouveaux sols et déchire la moquette dans certaines pièces.

S’adressant à TMZ au sujet de sa décision de vendre la maison cinq mois seulement après l’avoir achetée, Gène a dit: « D’abord, je l’ai acheté parce que M. Biden [U.S. president Joe Biden] et M. Newsom [California governor Gavin Newsom] cherchent à augmenter les impôts au point où si je travaille très dur pour gagner un dollar légal, je pourrais peut-être garder 35 cents. Ainsi, la Californie est devenue intenable. Alors je préférais laisser l’argent à ma famille et à des œuvres caritatives et ainsi de suite, alors j’ai voulu déménager à Las Vegas. Pas d’impôt sur le revenu, pas d’impôt d’état, pas d’impôt local, pas de droits de succession, bel endroit, super. Sauf pour une chose : ma famille ne veut pas y aller. Ils ne supporteront pas la chaleur, et dans la rue, il y a des strip-teaseuses et des trucs comme ça. Ils ne veulent rien faire de tout ça. »

Il a poursuivi : « J’ai acheté [the house] pour 8.6 [million], puis j’ai acheté la propriété d’à côté pour 2,4 [million] et planté 137 arbres. Alors, les gars, je peux ça pour 25 ou 30 millions, mais je suis béni. J’aimerais rencontrer la personne qui va finir par acheter l’endroit parce que je ne veux pas juste le confier à un imbécile. Je veux que tu en profites et que tu aies une belle vie. »

Selon Gène, sa femme et leurs deux enfants adultes préfèrent rester dans les autres maisons de la famille, un vaste portefeuille qui comprend une maison moderne au bord du lac à Whistler, en Colombie-Britannique, une maison à Malibu et deux maisons à LA qui Gène acheté pour le Simmons enfants, pseudo et Sophie.

« Ils ne sont pas fans du temps à 115 degrés », Simmons Raconté Le journal de Wall Street.

À cause de EMBRASSERl’horaire de tournée de et ses déplacements professionnels, Gène a déclaré qu’il n’avait jamais passé plus de quelques semaines au total à Las Vegas. Il a poursuivi en disant qu’il n’avait aucun regret d’avoir vendu la propriété si peu de temps après l’achat, ajoutant : « De combien de maisons avez-vous besoin de toute façon ?

Selon TMZ, Simmons a acheté un manoir à Beverly Hills, en Californie, en octobre pour 10,5 millions de dollars. La maison occupe plus de 7 000 pieds carrés d’espace habitable et 1 800 pieds carrés supplémentaires d' »espace de pont élégant ». La conception sophistiquée permet des vues panoramiques depuis la vaste cuisine, la salle à manger, le salon, quatre chambres et cinq salles de bains, l’espace bibliothèque/galerie à l’étage et un éclat de verre dans le cinéma maison. La maison est à moitié alimentée à l’énergie solaire, utilisant des panneaux de toit pour chauffer la piscine et des planchers chauffants radiants.

En septembre, Simmons a vendu son manoir de Los Angeles pour 16 millions de dollars, près d’un an après sa première mise sur le marché pour 22 millions de dollars. Il l’a ensuite remis en vente pour 25 millions de dollars après qu’il n’ait jamais été vendu et il aurait investi beaucoup d’argent pour apporter des améliorations.

Gène a acheté la propriété de Los Angeles en octobre 1986 pour 1 337 500 $.

Simmons a exprimé très clairement son désir de quitter la Californie pendant un certain temps parce qu’il souhaitait un mode de vie plus calme et éviter d’être répertorié sur les cartes des célébrités ou d’avoir à faire face aux bus touristiques de Beverly Hills. Il a également déclaré qu’une partie de la raison pour laquelle lui et sa femme avaient inscrit la propriété de deux acres à Benedict Canyon parce que la maison était devenue trop grande pour eux deux depuis que leurs enfants avaient grandi.

Gène et Shannon se sont mariés en 2011 après être sortis ensemble depuis 1975.

Gène, Shannon et leurs enfants sont tous apparus dans la série de télé-réalité « Bijoux de la famille Gene Simmons » de 2006 à 2012.



Il y a environ un an, j’ai acheté la propriété à côté de la maison de Vegas. Décidé de couvrir le terrain vacant adjacent de 137 arbres. Tout a été fait en 2 jours. Regardez! pic.twitter.com/HUFLG4I9FO – Gene Simmons (@genesimmons) 29 décembre 2021

