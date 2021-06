Gene Simmons : Pourquoi est-ce le bon moment pour Kiss de se retirer des tournées ?

Dans une nouvelle interview avec Alicia Vitarelli du 6 ABC Action News de Philadelphie, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a été invité à confirmer que “Fin de la route” est, en fait, la dernière tournée du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça l’est. Et je vais vous dire pourquoi. J’ai 71 ans, même si je suis en pleine forme. La main ne tremble pas. Je ne me suis jamais défoncé ni saoul de ma vie. Je n’ai jamais fumé de cigarettes; Je n’ai jamais rien fait de ça… Donc, nous sommes en pleine forme et nous avons hâte de sortir et de faire ce que nous faisons.Mais il y a une chose telle que sortir de scène pendant que c’est bon.

« J’étais un énorme Mohamed Ali ventilateur. Il est resté trop longtemps sur le ring », a-t-il poursuivi. « Sortez en tête. Si vous allez surfer, surfez sur ce tsunami – c’est une vague de cent pieds – et ne revenez pas là-bas quand il y a un petit bébé [wave]. Sortez en haut.

“Alors, nous sortons une dernière fois. Nous avons commencé le réveillon du Nouvel An à Dubaï, où c’était complètement sûr, avec le plus grand spectacle pyrotechnique de toute entité autre que l’armée, et le Guinness livre de [world] records était là pour le capturer. Des centaines de millions de personnes sur terre l’ont enregistré, et ainsi de suite. Il a été diffusé. Je déteste le streaming. Je veux que les gens le voient en direct. Tu ne veux pas regarder un Godzilla film; tu veux être dans la ville car elle est détruite quand Godzillaest en train de descendre. C’est ce que tu veux.

« Donc, nous allons sortir en tête » Gène ajoutée. “Je ne veux pas rester sur scène trop longtemps. Tu ne veux pas ruiner l’héritage. Alors tu peux aller à Las Vegas, jouer au golf au EMBRASSER terrain de golf à l’hôtel Rio. Vous pouvez aller sur Baiser Kruises… Vous voulez être fier de ce que vous faites et n’attendez pas trop longtemps. C’est comme cueillir des fruits – cueillir ce fruit quand il est mûr. N’attendez pas trop longtemps ; ça va pourrir. Il y a un point de rendements décroissants. C’est le bon moment. Et nous allons faire cent dix villes de plus à travers le monde, puis nous allons raccrocher nos bottes. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir EMBRASSER sous d’autres formes. Il y a un Netflix film à venir, notre documentaire de quatre heures, il va y avoir un EMBRASSER dessin animé. ça va être la planète EMBRASSER – et au fait, c’est aussi une marque déposée – et vous vivez tous dedans.”

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Simmons et guitariste/chanteur Paul Stanley, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Pierre Criss (batterie) et As Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée “d’adieu” en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.

En 48 ans de carrière, EMBRASSER a accumulé 23 albums d’or et de platine – plus que tout autre groupe américain.



