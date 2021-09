Gene Simmons : « Qui a tué le business de la musique ? Les fans l’ont fait’

Dans une nouvelle interview avec Hebdomadaire américain, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a de nouveau parlé du déclin de l’industrie de la musique, les consommateurs privilégiant l’accès à la propriété et les expériences aux actifs.

“Dans l’ensemble, les nouveaux artistes n’auront jamais la chance que nous avons eue, car les maisons de disques nous donneraient des millions de dollars – une fois que nous aurons réussi – à titre d’avance, non récupérable, avec un système de redevances et tout ça”, a-t-il déclaré. (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et donc nous n’avons pas eu à travailler la journée. Maintenant, si vous êtes un nouveau groupe, vous ne pouvez pas gagner votre vie parce que tous les collégiens aux taches de rousseur – qui, soit dit en passant, me détestent – ​​parce que ce que je Je dis que c’est du vol. Vous volez en téléchargeant et en partageant cette musique. Cela ne m’affecte pas ; notre groupe est venu avant, quand c’était une vraie entreprise. Mais les nouveaux artistes, vous me brisez le cœur. C’est comme de nouveaux bébés qui naissent sans pouvoir se nourrir. Vous prenez de la nourriture de leur bouche, ils doivent donc travailler pour gagner leur vie et n’ont pas assez de temps pour leur art.

“Qui a tué le business de la musique ? Les fans l’ont fait”, a-t-il poursuivi. “Pas une puissance étrangère, pas des extraterrestres; les fans l’ont tué. Et qui dois-je blâmer? Les maisons de disques pour ne pas avoir poursuivi ce premier putz qui a osé entrer dans le poulailler et voler des œufs et une poule gratuitement. ce premier renard dans ce poulailler pour prendre des œufs sans le payer, le reste des renards arrive. Uh-oh, nous devons faire attention.

“Alors, la boîte de Pandore a été ouverte. Il y a des centaines de millions de fans à travers le monde qui sont formés [in their minds] ne pas payer pour la musique. Alors qu’est-ce que cela fait pour les nouveaux groupes ? Cela les tue. Lorsque vous enlevez la valeur de quelque chose, il devient par définition sans valeur.

“Imaginez être un agriculteur, et vous vendez des œufs et des poulets – c’est ce que vous faites. Et ce premier petit renard mignon arrive et vole un œuf. Et le fermier va essayer de tirer sur le renard, parce que, ‘Hé, vous’ je vole ma vie. Et la femme dit, ‘Ne [shoot the fox]. C’est trop mignon.’ Ce mignon petit renard ramène l’œuf là où se trouvent tous les renards : « Hé, nous avons une ventouse ici. Allons chercher des poules et des œufs. Avant que vous le sachiez, il n’y a pas de poulets ; pas d’œufs, le fermier n’est plus en affaires; les camions qui transportaient les affaires des fermiers au marché sont en panne parce qu’ils n’ont pas de trucs ; les supermarchés qui vendaient les trucs sont en faillite. Tout le monde est en faillite parce que ce premier putz, ce premier petit trou dans le Titanic a fait couler tout le navire.”

C’est loin d’être la première fois Gène a brossé un sombre tableau de l’état de la musique rock. En 2014, il a dit Écuyer magazine que “le rock n’est pas mort de vieillesse. Il a été assassiné. Un certain génie, quelque part, allait s’exprimer et maintenant il ne le sera plus parce qu’il est beaucoup plus difficile de gagner sa vie en jouant et en écrivant des chansons. Personne ne vous paiera pour le faire.”

Un certain nombre de musiciens de hard rock et de heavy metal se sont penchés sur le sujet dans diverses interviews au cours des dernières années, certains approfondissant Simmonsremarques complètes et d’autres qui ne font que passer sous silence le titre.



