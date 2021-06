Gene Simmons rencontre des membres du Congrès dans le cadre du mois de plaidoyer virtuel des auteurs-compositeurs d’Ascap

Après une année d’événements musicaux en direct annulés en raison de la pandémie de COVID-19, y compris le sien EMBRASSER tournée mondiale, Rock And Roll Hall Of Famer Gène Simmons a rencontré des membres clés du Congrès où il a pu décrire certains des problèmes les plus urgents affectant directement les créateurs de musique américains. Simmons participé à la réunion dans le cadre de ASCAPles efforts de plaidoyer continus de dans leurs sessions « Stand With Songwriters ».

“La musique qui fait bouger le monde – R&B, rock, blues, country western, divers jazz – a été inventée ici même en Amérique par des gens qui ne peuvent même plus quitter leur travail quotidien pour consacrer leur temps à l’art”, a déclaré Simmons. “Il n’y en aura pas d’autre Lennon, McCartney ou alors Gershwin ou quelqu’un d’autre parce que – même si le talent est là-bas – la plupart des gens ne réalisent pas qu’à chaque fois que vous téléchargez une chanson, l’auteur-compositeur gagne de minuscules sommes d’un centime.”

« La protection des droits des créateurs de musique américains et la défense de la valeur de la musique ont toujours été au cœur de ASCAPet nous sommes ravis que certains de nos membres les plus talentueux se joignent à nous alors que nous exhortons les législateurs à Washington à soutenir les personnes qui font la musique que nous connaissons et aimons tous », a déclaré ASCAP PDG Elizabeth Matthews.

La pandémie a créé des défis uniques pour l’ensemble de l’industrie de la musique – des auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique aux lieux de représentation – mais, comme les créateurs de musique sont devenus plus dépendants des revenus de streaming pendant le verrouillage, elle a également mis en évidence comment les règles obsolètes de licence de musique ne fonctionnent plus dans le marché de la musique numérique moderne. Aujourd’hui plus que jamais, les créateurs de musique doivent être en mesure de gagner un salaire juste et convenable lorsque leur musique est jouée. Pendant le mois de plaidoyer « Stand With Songwriters », ASCAP Les membres encourageront les membres du Congrès à soutenir les auteurs-compositeurs pendant cette période difficile et à aider les créateurs de musique à reconstruire et à moderniser l’industrie musicale dynamique de l’Amérique.

En apprendre davantage sur ASCAPles efforts de défense des créateurs de musique de , visitez www.ascap.com/advocacy.

Dans une interview de 2019 avec le Larry King YouTube canal, Simmons a parlé de l’état de la scène rock et de l’impact des services de streaming numérique sur l’industrie de la musique. Il a déclaré: “Je l’ai dit il y a 10 ans, lors du streaming et du téléchargement et tout cela était gratuit. TÊTE RADIO, il convient de le noter, ont essayé de faire un tout nouveau disque et ont dit à leurs fans : « Payez ce que vous voulez. » Il est intéressant de noter que cela n’a pas été fait depuis, car cela ne fonctionne pas. Si vous laissez les portes ouvertes dans un supermarché et dites : « Payez ce que vous voulez », les gens iront de l’avant et ne paieront rien. Mais cela ne fonctionne pas, car les gens préfèrent obtenir des choses gratuitement.

“Mon cœur va aux nouveaux groupes”, a-t-il poursuivi. “Il y a tellement de bons talents là-bas qui n’auront jamais une chance. En ce moment, dans l’air du temps, ils pensent:” D’accord, l’industrie de la musique. « Facteur X » ou alors ‘La voix’ et je chante, et puis j’ai une carrière. Ils n’ont aucune idée de ce que cela signifie. L’autre chose est que les maisons de disques ne peuvent tout simplement pas gagner d’argent.

“Ma fille, Sophie, est un énorme Spotify écrivain, chanteur et tout ça. Elle a écrit pour Rick Ross et Griffe Jaune et toutes ces sortes de [artists]. Elle a des tonnes de chansons qui ont été téléchargées des millions et des millions de fois. Vous pouvez télécharger quelque chose 10 millions de fois et gagner quelques centaines de dollars.

“L’industrie du disque est morte pour les nouveaux artistes”, Gène ajoutée. “Le rock est mort. Le dernier grand groupe de rock était le COMBATTANTS DE FOO, et c’était il y a 20 ans. Vous ne pouvez pas nommer un autre groupe de rock, car vous ne pouvez pas gagner votre vie.

“Quand j’ai commencé en 1973, il y avait encore une industrie du disque, et la maison de disques, dont nous parlions mal, était le meilleur ami que vous ayez jamais eu – ils vous ont donné des millions de dollars et un soutien pour les tournées et tout ça, et ils ne reprenaient que l’argent des disques que vous vendiez. Donc vous vendiez des disques, et ensuite les gens se sont présentés et ont obtenu tout cet argent réel, les licences et le merchandising.

“Jusqu’à ce que les législateurs soient bien éduqués et comprennent la nature de l’entreprise, ils ne sont pas qualifiés pour parler des droits d’auteur ou de l’industrie du disque.”