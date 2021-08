Gene Simmons s’associe à la galerie Las Vegas pour présenter son art jamais vu auparavant

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons s’est associé à Nicolas Léone de Galerie animée au Grand Canal Shoppes du Venetian Resort à Las Vegas pour le début de uvres d’art de Gene Simmons Du 14 au 16 octobre. L’exposition de la galerie comprendra une grande variété d’œuvres d’art de Simmons — des croquis et dessins aux peintures de petit et grand format.

“J’ai déménagé d’Israël aux États-Unis quand j’étais jeune, je ne parlais pas anglais”, a déclaré Simmons. “Je suis tombé amoureux de la bande dessinée et de la télévision américaine, et ils m’ont non seulement aidé à apprendre la langue, mais ont aussi inspiré la créativité et une passion pour le dessin et la peinture.”

Simmons, un entrepreneur en série reconnu autant pour ses activités hors scène et ses prouesses créatives que pour ses performances audacieuses sur scène avec EMBRASSER, a connu du succès dans de nombreux domaines. Bien connu en tant qu’expert en image de marque, auteur publié de nombreux livres, star de cinéma et de télévision, conférencier et fondateur de nombreuses entreprises, Simmons entretient une passion secrète depuis plus de cinq décennies : l’art.

“J’ai commencé à griffonner et à dessiner à l’âge de 8 ans et adolescent, j’ai publié des centaines d’illustrations dans des fanzines créés par et pour des passionnés de science-fiction et de bandes dessinées”, raconte-t-elle. Simmons. “Avec le KISS “Au bout de la route” tournée faisant une pause pendant la pandémie, j’ai eu la chance de retirer des décennies de mon art du stockage et cela a ravivé ma passion pour le dessin et la peinture.”

Léone, PDG de Galerie animée à Las Vegas, a eu la chance d’assister à une projection privée de Simmonsles œuvres d’art à Simmonsla nouvelle résidence de Las Vegas.

« J’ai toujours su que Gène avait beaucoup de talents, mais je n’avais aucune idée qu’il était un artiste aussi incroyable. Voir des échantillons de ses œuvres, allant de ses illustrations d’enfance à ses peintures actuelles, m’a ouvert les yeux. Il y a tellement de variété dans ses œuvres », a déclaré Léone. “J’ai demandé s’il aimerait montrer, et peut-être même vendre une partie de son travail, il a humblement répondu ‘pourquoi pas’, et nous y sommes.”

Le uvres d’art de Gene Simmons débuts à Galerie animée proposera un événement VIP privé pour les collectionneurs d’art et les célébrités le 14 octobre, suivi de deux jours d’expositions publiques avec des apparitions personnelles de Simmons de 15h à 17h et 19h et 21h les 15 et 16 octobre.

“Je n’ai eu aucune formation professionnelle, j’aime juste dessiner et peindre. Je ne sais pas toujours où je vais, et puis tout d’un coup, je suis en route”, a déclaré Simmons. “J’ai beaucoup de respect et d’admiration pour l’art et les artistes, et je suis ravi que les gens aiment le travail qui résulte de ce que je considère comme mon passe-temps de toujours.”

Simmons s’inspire d’artistes tels que Jackson Pollack, avec plusieurs de ses dernières œuvres embrassant Lieu jaunele style de peinture d’action avec des toiles grand format au sol, et Andy Warhol comme une figure de proue du mouvement pop art.

Au milieu des années 70, Simmons était un membre actif de la scène sociale dynamique de New York. Il se souvient avec émotion d’avoir assisté à une fête chez un designer de renom Halstonle manoir de Park Avenue avec sa petite-amie de l’époque Cher. Se mêlant au who’s who de l’événement d’artistes, de musiciens, d’acteurs, de danseurs et de mondains, il a rencontré Warhol, qui l’a invité dans son atelier.

“Wow. Passer une journée avec Andy était époustouflant. Le regarder peindre – sa passion, sa vision – était tellement inspirant », a déclaré Simmons. “C’était un géant parmi les artistes et un véritable pionnier.”

Pour plus d’informations sur le uvres d’art de Gene Simmons débuts, visitez www.animazing.com, envoyez un e-mail [email protected] ou appelez le (702) 785-0061.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).