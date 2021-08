Gene Simmons s’excuse auprès de David Lee Roth : “J’ai honte d’avoir blessé ses sentiments”

Gène Simmons s’est excusé auprès de David Lee Roth pour avoir laissé entendre dans une récente interview que le VAN HALEN le leader avait dépassé son apogée.

Roth joué en première partie de la partie nord-américaine de février/mars 2020 de EMBRASSERtournée d’adieu de , mais ne fait aucune apparition sur la reprogrammée EMBRASSER spectacles qui ont débuté le 18 août à Mansfield, Massachusetts. Simmons expliqué Rothl’absence du trek en racontant Pierre roulante: “[Roth] a fallu être un leader bien au-delà de tout. Et puis, je ne sais pas ce qui lui est arrivé… quelque chose. Et vous obtenez les temps modernes Dave. je préfère me souvenir Elvis Presley à son apogée. Des lèvres ricanantes, de retour à Memphis, vous savez, en train de faire tout ça. Je ne veux pas penser à gonflé nu Elvis sur le sol de la salle de bain.”

Apparemment contrarié par Gènecommentaires de, Dave prendre à Instagram au cours du week-end pour partager une image d’un jeune garçon portant des lunettes de soleil et tendant le majeur vers la caméra avec les mots “Roth à Simmons:” Dave posté l’image 18 fois.

Maintenant Simmons a clarifié sa déclaration initiale, disant Hebdomadaire américain que ses propos ont été mal interprétés.

“Je suis tellement désolé et honte, en fait, que j’ai blessé Davidles sentiments, ” Gène dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je suis le gars, en fait, qui a vu [VAN HALEN] dans un club [in the 1970s], les a signés avec ma société de production, les a emmenés par avion à New York, a produit leur première démo de 24 pistes de 15 chansons et a défendu le groupe. Et, en fait, nous avons pris David comme notre acte d’ouverture sur le [KISS ‘End Of The Road’] visiter. Et au cours d’une interview… Vous m’entendez parler – je suis juste une sorte de courant de conscience… Je ne veux pas blesser les sentiments des gens, et de temps en temps, la diarrhée de la bouche sort.

Il a poursuivi: “J’ai lu cette citation, et d’une manière ou d’une autre la façon dont ils l’ont assemblée… Je pense que j’ai dit quelque chose comme:” Personne n’a touché David à son apogée – pas Robert Plante, ne pas Jagger, pas n’importe qui… C’était le roi.’ Et puis, d’une manière ou d’une autre, il y a eu une enchaînement vers Elvis gonflé par terre et gras et nu et je ne veux pas voir ça. je ne parlais pas de David, mais ce n’est pas grave. Ce qui compte c’est que j’ai mal David‘s sentiments, et c’est plus important que l’intention. Alors je m’en excuse sincèrement. Je ne voulais pas blesser ses sentiments. Cela me rappelle le gars qui sort d’un camion et dit : ‘Hé, je suis désolé, mon pote. Je ne voulais pas t’écraser. Et bien, qu’est-ce que c’est que la différence ? Vous avez été écrasé.”

On lui a demandé s’il pensait que la raison Roth s’est senti tellement offensé par ses commentaires, c’est le fait qu’il respecte Gène et apprécie son opinion, Simmons a répondu: “Je ne sais pas. Non. Je pense que personne ne se fout de ce que je pense, et c’est comme ça que ça devrait être – traitez tout le monde sur un plan égal. Cela va aussi me causer des ennuis – même le Pape fait caca tous les jours. Vous savez, ce genre d’humanité dans tout ça. Je ne suis pas meilleur que vous, vous n’êtes pas meilleur que moi. Et les sentiments – cela inclut le Pape, qui est un bon gars et tout – les sentiments sont humains. Et n’importe qui peut blesser vos sentiments. Je veux dire, vous pouvez être le roi de n’importe quoi, et un enfant peut venir et dire, “Eh, tu pues”, devant tout le monde, et cela peut blesser votre sentiments.

“Donc, pour ça, je suis vraiment désolé. Je n’ai jamais voulu blesser ses sentiments. Mais dans la façon dont les mots sont sortis, oui, je pouvais voir où c’était l’impression. Pas mon intention.”

Dans une interview de janvier 2020 avec Eric Blair de “Le spectacle de Blairing Out avec Eric Blair”, Paul Stanley a demandé quelle était la meilleure partie d’avoir Roth ouverture pour EMBRASSER. Stanley dit: “Eh bien, Davea tellement de bonnes chansons. Tous les VAN HALEN catalogue est formidable, et c’est ce qu’il fait. Donc, les gens ont l’occasion d’entendre toutes ces bonnes chansons, et c’est quelque chose qui nous a vraiment plu.”

Simmons s’est attribué à plusieurs reprises le mérite d’avoir « découvert » VAN HALEN et emmenant le groupe à New York pour enregistrer une démo de 15 chansons à Studios de dame électrique, avec Gène à la barre de la production. Mais il a fini par ne pas travailler avec le groupe après son EMBRASSER coéquipiers et manager, Bill Aucoin, a exprimé peu d’intérêt pour ses démos. “J’ai rendu la démo au groupe, je leur ai dit que j’avais une tournée à faire et qu’après j’essaierais de leur obtenir un contrat d’enregistrement, mais jusque-là, j’ai déchiré notre contrat et les ai libérés”, a-t-il déclaré. “Il ne leur a pas fallu longtemps pour s’entendre Warner Bros.“

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

EMBRASSERest reprogrammé “Fin de la route” les dates s’étendent jusqu’en octobre.