Gene Simmons sur la légende de Marvel Comics Stan Lee : il sera « à jamais aimé et manqué »

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a rendu hommage à Marvel Comics Légende Stan Lee, disant qu’il sera « à jamais aimé et manqué ».

Le vendredi (7 janvier), Simmons pris à son Twitter partager une photo avec lui Lee, et il a inclus le message suivant : « I miss Stan Lee. Nous nous rencontrions au fil des ans et parlions de la vie et de la bande dessinée. J’ai toujours été un fanboy et j’avais l’habitude de torturer Stan‘s Sec’y Flo Steinberg pour me laisser parler Stan…Stan m’a envoyé ceci avant qu’il ne décède tristement, de son écriture! A toujours aimé et manqué ! »

Lee décédé le 12 novembre 2018 à l’âge de 95 ans après avoir été transporté d’urgence au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles.

Selon Le pouls de la radio, Lee est né comme Stanley Lieber à Manhattan le 28 décembre 1922. Il est allé travailler comme un adolescent à Bandes dessinées en temps opportun, le précurseur de ce qui est brièvement devenu Bandes dessinées d’Atlas puis merveille. Il a gravi les échelons jusqu’à devenir rédacteur en chef et écrivain, Lee et artiste Jack Kirby a changé le visage de la bande dessinée et de la culture pop pour toujours en 1961 lorsqu’ils ont créé l’équipe de super-héros Les quatre fantastiques.

A partir de ce moment-là, Lee – avec Kirby et d’autres artistes comme Steve Ditko – a lancé un personnage emblématique après l’autre, y compris Homme de fer, Thor, Homme araignée, la Ponton, la Vengeurs, la X Men, casse-cou, Panthère noire, Docteur étrange et bien d’autres, tous existant ensemble dans un univers partagé qui est devenu connu sous le nom de Univers Marvel. Les bandes dessinées, livres, films, jeux et émissions de télévision qui ont découlé du travail effectué par Lee, Kirby et d’autres sont maintenant la base d’un empire multimédia de plusieurs milliards de dollars détenu par Disney.

LeeLes personnages de étaient révolutionnaires en ce qu’ils étaient imparfaits, vulnérables et peu sûrs d’eux, sujets à des disputes familiales, à des difficultés financières et à d’autres problèmes et problèmes humains normaux. Les histoires abordaient également les préoccupations de leur époque telles que le racisme et la guerre.

De nombreux autres musiciens de rock ont ​​été inspirés par Leeles histoires et les personnages de. Rob Zombie a écrit, « merveille les bandes dessinées étaient l’une des meilleures choses dont je me souvienne de mon enfance. Merci pour tout. Qu’aurions-nous fait sans toi ? »

Alice Cooper a déclaré dans une déclaration sur son Facebook page : « En plus d’être un héros dans le monde de la bande dessinée, Stan était tellement amusant d’être autour. Il avait un air royal. Il était aussi bienveillant envers ses fans – il savait qui il était envers les gens et semblait en aimer chaque minute. Bien sûr, MA chose préférée absolue à propos de Stan Lee c’est que lorsqu’il m’a fait dessiner pour les comics, c’était avec de gros abdos. Merci pour ça Stan! »

METALLIQUE guitariste Kirk Hammett offert, « Stan Lee était un visionnaire et un pionnier. Je lui dois beaucoup d’avoir façonné personnellement les mondes fantastiques de mon enfance, mon appréciation de l’art à tous les niveaux et de m’avoir appris l’humanité et l’humilité à travers ses histoires merveilleusement perspicaces. »

NŒUD COULANT et PIERRE AURE leader Corey Taylor dit simplement : » Le cœur brisé. Merci de m’avoir fait croire aux héros « , tandis que MAUVAIS LOUPS guitariste Docteur Coyle a fait remarquer, « RIP Stan Lee. Une vraie légende. »

Lee avait été malade ces dernières années et avait perdu sa femme depuis 69 ans, Jeanne, en juillet 2017. Il laisse dans le deuil une fille, Joan « JC » Lee, ainsi que l’univers, les personnages et les histoires qui perdureront pour les générations à venir.



