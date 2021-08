Gene Simmons sur la présidence de Donald Trump : c’était “au-delà de tout ce que j’ai jamais pensé imaginable”

Dans une nouvelle interview avec Yahoo!‘s Lyndsey Parker, EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a parlé de la réponse négative qu’il reçoit de certains de ses fans chaque fois qu’il partage sa position pro-vaccin sur Twitter.

« Cela a été politisé », a-t-il déclaré. “Le monsieur qui était en fonction, l’ancien président [Donald Trump], je connaissais avant le monde politique. C’est la même personne que je connaissais auparavant; les rayures d’un tigre ne changent pas. Et ce qui est malheureux, c’est que… Écoutez, nous mentons tous dans une certaine mesure, mais ce qui s’est passé ces quatre dernières années était au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer de la part de gens qui avaient beaucoup de pouvoir – pas seulement lui, mais l’administration, tout le monde. Et malheureusement, cette maladie – malgré The Big Lie – a vraiment infecté une grande partie de la population.

“Donc, la Terre n’est pas plate. Ce type qui est venu avec des armes et a commencé à tirer sur une pizzeria parce qu’il pensait qu’il y avait un trafic d’enfants dans le sous-sol et tout ça, quelque chose Hillary [Clinton was supposedly involved with]”, a-t-il poursuivi, faisant référence à ” Pizzagate “, une théorie du complot démystifiée qui est devenue virale pendant le cycle de l’élection présidentielle américaine de 2016. ” Et quand les flics sont venus et l’ont abattu, il criait : ” Sauvez les enfants “. Il croyait au mensonge. Tous ceux-ci QAnon gens.

“Je dois dire une chose : si la désillusion et la semi-folie… ce sont quand même des Américains”, Gène ajoutée. “Et je pense que continuez à pousser les faits et non la fiction; continuez à le combattre. Parce que que vous le fassiez avec un symbole religieux au-dessus de votre tête ou un ‘Q’ sur votre t-shirt et tout ça, ce sont des mensonges, et la science est le seul ami que vous ayez, que cela vous plaise ou non. Alors, vous n’avez qu’à continuer à pousser [facts]. Et puis il y a les religieux qui n’aiment pas qu’on leur dise… ‘Ne me dis pas quoi faire dans mon église.’ Bon, d’accord, mais dès que ces gens vont commencer à se poursuivre, tu vas être devant un tribunal et ton Dieu ne va pas te sauver.”

Invité à développer son commentaire précédent selon lequel Atout est “la même personne” qu’il connaissait lorsqu’il était candidat à Atout‘s “L’apprenti célébrité” séries, Gène a déclaré: “Nous étions ensemble dans un restaurant et je me trouvais avec une jolie jeune femme. Et il s’est approché et a dit:” Hé, Gène, toi et moi, on est exactement pareil. Nous aimons les filles chaudes. C’était une chose étrange à dire, mais oui, je suppose que c’est vrai. Mais je pense que c’est la même personne. Et peut-être que c’était l’appel et continue de l’être. Les gens en ont marre du langage politiquement correct et tout ça.

« Dans un dialogue politique, si quelqu’un crache une fiction complète et QAnon trucs, tu veux pouvoir avoir quelqu’un qui dise : ‘Es-tu fou de ta putain de tête ? Est-ce que tu viens de chier tes couches et d’oublier de les essuyer ?'” Simmons ajoutée. “Nous recherchons ce politicien qui dit juste au lieu de regarder votre langage. Parce que l’autre côté va cracher des ordures et des mensonges et tout. Ce type [Governor Ron] DeSantis en Floride, qui est un être humain merveilleux – je suis sûr qu’il aime sa famille – et pourtant ne viendra pas dire qu’il y a un vrai problème [with his approach to the COVID-19 pandemic]. « Nous laissons aux parents le soin de décider [whether their children should wear face masks in schools].’ Non. Ce devrait être un mandat. Que font les compagnies aériennes, Microsoft, Facebook et toutes ces autres entités savent que votre école ne devrait pas savoir, c’est-à-dire que les enfants peuvent infecter tout le monde. Vous êtes dans un environnement fermé. OK, on ​​ne va pas vous forcer à vacciner vos enfants. Portez au moins des masques à l’école.”

De retour en 2019, Simmons dit que Atout avait « changé à jamais » la politique. Il a ajouté que “la Terre n’a jamais été en meilleur état” qu’elle ne l’était à l’été 2019. “Je sais – le changement climatique et une chose politique polarisée – mais il n’y a plus de guerres mondiales”, a-t-il déclaré à l’époque. “Je veux dire, imaginez à quoi ressemblait Londres il y a 60 ans. C’est le meilleur des temps. Le chômage aux États-Unis est le plus bas depuis 50 ans – 5-0. Quand j’ai sonné à la Bourse de New York à leur demande, le Dow Jones [Jones Industrial Average] était d’environ 8.000. Il est près de 27 000 aujourd’hui. Plus de gens travaillent. Plus de gens gagnent plus d’argent. Les syndicats sont plus puissants.”

Autrefois, Gène avait défendu Atoutdes remarques occasionnelles hors de couleur et des déclarations souvent scandaleuses, en disant: “Je ne connais personne ici qui n’a pas dit des choses stupides en public ou en privé. Vous avez dit des mots de pot et moi aussi. Alors je vais donner le gars qui a été dûment élu une chance de nous montrer ce qu’il peut faire, et ensuite je jugerai son héritage.”

Simmons a déclaré qu’il « n’avait pas nécessairement voté pour Atout ou alors [Hillary] Clinton” à l’élection présidentielle de 2016, ajoutant que ” ce n’est vraiment l’affaire de personne ” pour qui il a voté. ” Je pense que vous seriez surpris par mon choix – mais il est Président Trump, car même si vous n’aimez pas l’homme, vous devez respecter le bureau de la présidence et la volonté du Collège électoral”, a-t-il déclaré.

En 2017, Simmons a confirmé que EMBRASSER a été invité à se produire à Atout, mais l’a refusé parce que ce n’était “pas une bonne idée”.