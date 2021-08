Gene Simmons sur le manque de rencontres lors de la tournée actuelle de Kiss : “Si un fan infecte l’un d’entre nous, toute la tournée est annulée”

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a parlé à The Music Universe de la décision du groupe d’annuler ses événements de rencontre sur le “Fin de la route” tournée en raison de la crise actuelle du coronavirus (COVID-19). “C’est aussi bien pour les fans que pour nous”, a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Si un fan infecte l’un d’entre nous, toute la tournée est annulée et la compagnie d’assurance devient folle et tout le monde se poursuit. [Because of] juste un connard qui ne se souciait pas de toi – qui ne se souciait que de ses « libertés ». Même par courtoisie lorsque vous bâillez, vous vous couvrez la bouche. Et vous n’êtes pas prêt à porter un masque qui pourrait mettre en danger quelqu’un d’autre ?”

On lui a demandé si lui et son EMBRASSER Les membres du groupe s’inquiètent d’éventuelles annulations de spectacles alors que l’industrie du concert repense son approche des performances en direct alors que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale, Gène a déclaré: “Eh bien, nous avons déjà une tournée australienne survendue; nous avons continué à ajouter des dates qui devaient commencer en novembre. Mais comme l’Australie n’est vaccinée qu’à 10%, le gouvernement a déplacé les spectacles en mars.”

SimmonsLes derniers commentaires de s arrivent quelques semaines seulement après qu’il a déclaré à Ultimate Classic Rock qu’il favoriserait les exigences en matière de vaccins pour participer à des événements surpeuplés en plus des mandats pour certaines professions.

“J’espère que tout le monde portera ses masques”, a-t-il déclaré. “Mais nous ne pouvons contrôler que ce que nous pouvons contrôler et différents États et différents pays ont des règles différentes.”

Gène a également fustigé l’un des arguments les plus courants soulevés par les dissidents – que les mandats de vaccination enfreignent les droits de l’homme et les libertés civiles des personnes non vaccinées.

“‘J’ai mes droits, ne me dis pas quoi faire'”, a-t-il déclaré. “Ce qui est curieux, car vous n’avez pas le droit de conduire sur l’autoroute dans une voiture sans ceinture de sécurité. Vous devez vous arrêter à un feu rouge. Ce n’est pas un droit que vous avez. Et vous n’avez pas le droit de marcher nu Ce ne sont pas des idées qui mettent la vie en danger. Nous parlons d’une putain de pandémie et les gens la combattent.

“Je blâme notre ancien président”, Simmons ajouté, faisant référence à Donald Trump, sur lequel “L’apprenti célébrité” montrer qu’il était autrefois un concurrent. “Je connaissais l’homme avant qu’il n’entre en politique. Mais il s’est fait vacciner et la plupart des autres partis aussi.”

Autrefois, Simmons a critiqué les personnes qui refusaient de porter un masque dans les espaces publics pour protéger les autres d’une éventuelle infection. En décembre dernier, il a déclaré au “Jérémy White Podcast”: “Crois ce que tu veux, mais ne traîne pas avec moi. D’accord? Si tu es un négateur, reste dans l’ombre. Je ne veux pas être avec toi. Parce que je ne veux pas attraper ce que tu ‘ Il ne s’agit pas de vous. Il ne s’agit pas de savoir si vous le croyez ou non. ” Il a ajouté : “Quand vous éternuez, vous mettez votre main sur votre bouche. Si votre chien fait caca par terre, vous le ramasserez. Mais vous ne ramasserez pas de masque ?”

Ce même mois, Gène‘s EMBRASSER compagnon de groupe Paul Stanley pris à son Twitter d’écrire: “Franchement, j’en ai assez de la désinformation et du BS égoïstes et motivés politiquement à propos de cette pandémie. Je ne veux pas entendre parler de” ma liberté “et de” mes droits “qui enfreignent alors tant de des autres. Ces « droits » et le choix de nous réunir à Thanksgiving nous ont amenés ici. Réveillez-vous ». Trois mois plus tôt, Paul a tweeté un CNN article sur un pasteur de l’Idaho qui a été hospitalisé avec COVID-19 après s’être qualifié de « non-masqueur » lors d’un service et a remis en question à plusieurs reprises la véracité de la déclaration des cas de coronavirus. Stanley a ajouté dans un message: “VOUS devinez celui-ci. Je ne peux pas. Un canular et un virus inexistant a mis ce gars dans l’unité de soins intensifs. Si vous êtes tellement préoccupé par la perte de votre liberté, pourquoi vous arrêtez-vous à des feux rouges ? Ne laissez pas le gouvernement vous contrôler ! Traversez tout droit !!! METTRE VOTRE MASQUE. »



