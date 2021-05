Gene Simmons vous apprendra à jouer de la basse et à écrire une chanson lors d’une “ classe de maître ” spéciale à Las Vegas

EMBRASSER bassiste / chanteur Gene Simmons accueillera une MasterClass spéciale à Las Vegas, Nevada le mois prochain.

Dit Gène: “Rejoins moi, Gene Simmons, dans un cadre intime et privé, le samedi 26 juin 2021, à Las Vegas, Nevada alors que je vous apprends à vous et vos camarades de classe à jouer de la basse et à écrire une chanson! C’est vrai – nous serons ensemble, sur scène. “

Vous apprendrez à jouer de la basse. Vous écrirez une chanson. Vous jouerez en groupe – ensemble.

Vous ne savez pas comment jouer une note? Pas de soucis. Gène vous montrera comment. Vous vivrez une expérience incroyable suivie d’une signature personnelle de la basse.

Pour plus d’informations, visitez GeneSimmonsAxe.com.

Simmons est un entrepreneur multi-trait d’union et l’une des personnalités les plus reconnues au monde. Né à Haïfa, Israël en 1949 nommé Chaim Witz, lorsque Gène n’avait que huit ans, sa mère a décidé de déménager aux États-Unis. Ils se sont installés à New York et elle a estimé qu’il avait besoin d’un nom qui sonnait plus américain, alors elle a changé son nom en Eugène Klein. Il ne connaîtrait la richesse qu’après être devenu un musicien et interprète bien connu avec EMBRASSER le groupe de hard rock qui a atteint des sommets incroyables de renommée.

Simmons co-fondé EMBRASSER, Le premier groupe américain de tous les temps, lauréat du record d’or dans toutes les catégories (RIAA). EMBRASSER comptait également plus de 3000 articles sous licence / marchandise et, en 2014, a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll. Simmons les récompenses du cinéma et de la télévision comprennent le film intitulé “Detroit Rock City”. Simmons a ensuite créé une émission de télé-réalité où il a joué aux côtés de sa femme, sa fille et son fils dans la série “Bijoux de la famille Gene Simmons”. Avec une fortune à sa disposition, il pouvait faire tout ce qu’il voulait. Il choisit de voyager et de partager sa sagesse avec les autres.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

En décembre dernier, Simmons dit au 95,5 KLOS station de radio qui EMBRASSER a “cent cinquante” spectacles à gauche dans son “Fin de la route” tournée, y compris un arrêt à «l’endroit le plus froid de la terre».

EMBRASSER a joué pour la dernière fois le réveillon du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flamme la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flamme lancées simultanément dans un concert de musique.

EMBRASSERLa gamme actuelle de membres est composée de membres originaux Simmons et chanteur / guitariste Paul Stanley, aux côtés des ajouts ultérieurs du groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Singer (marche et arrêt depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, Peter Criss (batterie) et Ace Frehley (guitare), EMBRASSER a organisé sa première tournée «d’adieu» en 2000, la dernière à présenter la programmation originale du groupe.



