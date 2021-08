Gene Vincent coupe un joyau country polyvalent

L’idée qu’une chanson soit reprise par les deux Gène Vincent et Elvis Presley peut-être pas trop surprenant. Mais que cette même composition soit interprétée par Olivia Newton-John, Petula Clark, UB40 et plusieurs noms géants de la musique country est un peu plus incongru.

« Blue Eyes Crying In The Rain » est instantanément associé à Willie Nelson, de la version sur sa percée historique de 1975 Red Headed Stranger. Mais la chanson est venue de la plume de l’écrivain country Fred Rose, le producteur régulier de Hank Williams. En effet, Hank a interprété la chanson lui-même en direct en 1951, pour l’émission de radio Mother’s Best Flour, mais même cela, c’était quatre ans après les premières versions de celle-ci.

Un favori de la fin des années 40

En 1947, “Blue Eyes Crying In The Rain” a été coupé par le country favori Roy Acuff et ses Smoky Mountain Boys, par le groupe de swing western Sleepy Hollow Ranch Gang et par un autre artiste country, Elton Britt et son groupe les Skytoppers. Un autre chanteur de country et acteur de western de série B, Salty Holmes, l’a enregistré avec ses Brown County Boys en 1949, avant une série de versions dans la seconde moitié des années 1950.

Ceux-ci comprenaient des interprétations par les Sons of the Pioneers et Ferlin Husky, puis, le 6 août 1959, Gene Vincent a enregistré sa version de la chanson pour son Crazy Times ! album, sorti en mars 1960. D’autres versions se sont accumulées, par des gens comme Hank Locklin et Conway Twitty, avant que Nelson ne redéfinisse la chanson.

Newton-John l’avait sur son album de 1976 Come On Over et Clark a sorti le sien en 1982; Elvis privilégiait souvent le numéro en concert, et il est apparu sur son album live de 1976 From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Nelson a revisité la chanson avec Vince Gill pour l’album Stars & Guitars en 2002. La version UB40 était sur Getting Over The Storm en 2013 et il y avait une lecture de 2017 par Shovels & Rope avec John Moreland. Voici la lecture sous-estimée de Gene Vincent d’un joyau country durable.

Écoutez la liste de lecture officielle Gene Vincent Best Of de uDiscover Music.