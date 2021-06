MEXIQUE – David ‘El General’ Cuéllar de Queretaro est le nouveau champion international du World Boxing Council en super poids mouche, en battant Karim ‘Traviesito’ Arce de Mochita en neuf rounds avant un tacle sensationnel.

Le scrutin explosif était une méga production de Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions et qui a atteint toute l’Amérique latine à travers le signal de « ESPN Knockout » en direct de l’Auditorium Benito Juárez à Los Mochis, Sinaloa.

Le combat a commencé avec les deux combattants très prudents, sachant qu’il y avait un combattant invaincu devant eux ; bien que peu à peu on les encouragea à aller au front ; ravir les amateurs.

Le Queretaro a immédiatement commencé à faire pression sur le combattant local qui a été encouragé par ses fans, dans un duel d’une importance vitale pour le neveu du quintuple champion du monde Jorge ‘Travieso’ Arce.

Les impacts de Cuéllar ont fait une brèche dans l’humanité de Karim, qui n’a courageusement jamais donné un pied de terrain et a toujours cherché à répondre aux volées du “Général” qui avait l’air de plus en plus confiant sur le tapis et a mené le combat au sol qui convenait lui en mettant mal dans quelques occasions à Arce Lugo.

Lorsque les sets commandés par le World Boxing Council ont été annoncés après huit rounds, David a profité de l’oubli de Karim et avec un énorme supérieur gauche, il l’a envoyé boiteux sur la toile, provoquant l’intervention immédiate de l’arbitre Gabriel López de Sonora.

L’ancien champion du monde José ‘Bolivita’ Uzcátegui s’est imposé par KO à 47 secondes du deuxième tour sur Jaime ‘Huizi’ Hernández de Nayarit qui a fini par succomber à la puissance d’articulation du Vénézuélien vivant à Tijuana, qui avec cette victoire est proche du combat éliminatoire .

Dans un combat qui a maintenu les fans sur le bord du siège, et dans lequel les deux combattants se sont retrouvés avec le visage extrêmement blessé, le local Luis Alberto ‘Peluchín’ Araujo et la capitale Oscar Nery Plata se sont retrouvés à égalité dans une bagarre d’alternatives dans laquelle ils Les émotions manquaient et après huit épisodes il a été noté par les juges avec 76-76, 76-76 et 76-75, avant la reconnaissance de l’honorable qui a reconnu les deux jeunes guerriers.

Dans une formidable démonstration de ses talents de boxeur, le heurteur mochite Rosario ‘Pinocho’ Sánchez a remporté une véritable guerre sans quartier contre le dur Nayaritian Alfredo ‘Pelón’ Díaz après huit épisodes intenses au cours desquels le KO latent mais n’est pas arrivé en raison du grsn préparation physique des deux; à la fin, les trois juges ont statué à l’unanimité 78-74, 78-74 et 78-74 pour le ‘Pinocchio’ qui atteint 16 victoires.

Dans un duel de combattants avec une large carrière amateur, et qui a répondu aux attentes, le heurtoir de Mochite Brandon ‘Red Boy’ Gámez qui a battu Irving ‘Cuatito’ Fierro par KO technique, dans un duel convenu au super poids coq et avec lequel il améliore son marque à 12-0 avec 10 KO.