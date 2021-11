General Motors News: L’accord sur les bateaux électriques donne de l’essence à GM Stock

Au cours des derniers mois, les investisseurs ont été enthousiasmés par les nouveaux modèles potentiels de véhicules électriques (VE) et les nouveaux développements technologiques. Cependant, General Motors (NYSE :DG) a secoué la scène aujourd’hui après avoir annoncé l’acquisition d’une participation de 25 % dans Motomarine pure, un fabricant de moteurs hors-bord électriques et de bateaux. La transaction est estimée à 150 millions de dollars.

Pure Watercraft est une startup basée à Seattle. Son produit phare est un moteur hors-bord électrique alimenté par des batteries lithium-ion. Le moteur émet moins de bruit qu’un moteur à essence traditionnel et a autant de puissance qu’un moteur à essence de 50 chevaux. De plus, le PDG de Pure Watercraft, Andy Rebele, déclare que « notre système fournit plus du double de la propulsion par livre de nos meilleurs concurrents. À la fin de la transaction, General Motors deviendra l’un des fournisseurs de Pure Watercraft et offrira des décennies d’expertise en conception et en ingénierie.

Les produits vendus par Pure Watercraft ne sont pas bon marché. Les forfaits sur le site Web de Pure Watercraft ont une fourchette de prix de 16 500 $ à 37 500 $. Les consommateurs intéressés peuvent acheter le moteur hors-bord électrique autonome pour 16 5 000 $, ou débourser quelques milliers de dollars supplémentaires pour un bateau fourni avec le moteur. On ne sait pas encore si le prix changera après l’acquisition de General Motor.

Vous pensez peut-être « Pourquoi des bateaux ? » Eh bien, selon la National Marine Manufacturer’s Association (NMMA), les ventes de moteurs hors-bord aux États-Unis ont atteint un niveau record en 2020. Le chiffre d’affaires estimé à 3,4 milliards de dollars en 2020 a augmenté pour la neuvième année consécutive. Les investisseurs en actions GM devraient être heureux que la société étende son option.

Quelle est la prochaine étape pour GM Stock ?

General Motors suit sa position d’« électrification tout-en-un ». La société a déclaré qu’elle visait à produire uniquement des véhicules électriques d’ici 2035, en éliminant progressivement les véhicules diesel et à essence. Cependant, alors que General Motors s’efforce de réduire les émissions, d’autres concurrents emboîtent le pas. Même si General Motors a été l’un des premiers constructeurs automobiles à entrer sur le marché de l’électricité, il continue de rattraper son retard Tesla (NASDAQ :TSLA).

Bien que les investisseurs soient enthousiasmés par l’acquisition de Pure Watercraft, elle ne représentera probablement qu’une petite partie des revenus de General Motor. Néanmoins, l’acquisition est une excellente nouvelle pour une entreprise qui semble avoir les yeux rivés sur un avenir entièrement électrique.

