General Motors veut aider à construire 40 000 chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis

General Motors travaillera avec son réseau de concessionnaires pour aider à stimuler l’installation de 40 000 chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis, a annoncé la société aujourd’hui. Il commencera également à vendre ses propres chargeurs de niveau 2 de marque «Ultium» pour un usage domestique ou professionnel.

GM a déclaré qu’il espère que le nouveau projet stimulera la création de stations de recharge pour véhicules électriques dans les zones urbaines et rurales mal desservies. Le constructeur automobile donnera à chacun de ses concessionnaires «jusqu’à 10 stations de recharge de destination Ultium de niveau 2» à installer dans leurs communautés, mais le constructeur automobile ne prévoit pas de payer pour les 40 000 chargeurs. Au contraire, elle travaillera avec ses concessionnaires et les dirigeants communautaires pour trouver le financement approprié.

Contrairement à Tesla ou Volkswagen, GM ne possède pas son propre réseau de recharge de véhicules électriques. Les propriétaires de véhicules électriques de GM doivent plutôt s’appuyer sur un patchwork de chargeurs tiers, chacun avec ses propres logiciels et exigences d’adhésion.

Le constructeur automobile donnera à chacun de ses concessionnaires jusqu’à 10 chargeurs EV

Le projet de la communauté des concessionnaires, qui démarre en 2022, fait partie de l’engagement de 750 millions de dollars de GM envers l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, qu’il a annoncé lors de son récent événement de la Journée des investisseurs. Bien qu’il ne s’agisse pas du même type d’engagement financier que Tesla ou Volkswagen – qui ont tous deux dépensé des milliards de dollars pour créer un réseau national de chargeurs publics de véhicules électriques – cela indique que GM réfléchit de manière holistique à la propriété de véhicules électriques.

« Quand vous pensez à la colline que nous devons gravir pour que les clients aient accès à la recharge dans toutes les communautés, pas seulement celles qui ont été les premiers à adopter, nous avons besoin de beaucoup », a déclaré Alex Keros, architecte en chef de l’infrastructure des véhicules électriques chez GM.

Il existe environ 41 000 bornes de recharge publiques aux États-Unis, avec plus de 100 000 points de vente. Mais en trouver un qui fonctionne réellement ou qui n’est pas verrouillé à l’intérieur d’un parking fermé peut être un peu une chasse au trésor. L’expérience de charge aux États-Unis est presque comiquement fragmentée, en particulier pour les non-propriétaires de Tesla. Alors que le réseau Supercharger de Tesla a été salué pour son expérience utilisateur transparente et sa capacité de charge rapide, le contraire semble être vrai pour à peu près tout le monde.

Les chargeurs de niveau 2 utilisent une connexion de 240 volts et peuvent ajouter entre 12 et 37 miles d’autonomie par heure, selon ChargePoint. L’installation d’un chargeur de niveau 2 peut coûter plusieurs milliers de dollars, main d’œuvre comprise. Keros a déclaré que la société aiderait les concessionnaires GM et les partenaires locaux à trouver le bon financement.

« Dans les communautés de concessionnaires, nous envisageons une collaboration, principalement entre le concessionnaire et les partenaires communautaires avec lesquels nous travaillerions », a-t-il déclaré. « Mais nous reconnaissons aussi qu’il y a beaucoup de variables. Nous allons donc travailler avec les concessionnaires et les membres de la communauté pour nous assurer, par exemple, s’il y a des subventions ou d’autres types de choses, que nous essayons d’être aussi utiles que possible.

GM ne prévoit pas d’installer de chargeurs rapides CC, qui chargent la batterie d’un véhicule électrique beaucoup plus rapidement qu’un chargeur de niveau 2, mais usent également la batterie plus rapidement. Le constructeur automobile a conclu un partenariat avec la société de recharge EVgo pour mettre ses stations DCFC à la disposition des clients de GM.

Le président Joe Biden a récemment présenté un plan d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars, dont 174 milliards sont réservés aux voitures électriques. Dans le cadre de ce plan, Biden souhaite construire 500 000 nouveaux chargeurs de véhicules électriques d’ici 2030, soit 11 fois le nombre actuel de stations. Ce nombre est susceptible de diminuer au fur et à mesure que la législation est en cours de négociation au Congrès.

GM a récemment annoncé une nouvelle marque de recharge pour véhicules électriques, Ultium Charge 360, qui intégrera les propres applications et logiciels de véhicules de GM avec une variété de services de recharge tiers, tels que Blink, ChargePoint, EVgo, Flo, Greenlots et SemaConnect. La société vendra également ses propres chargeurs de niveau 2 de marque Ultium Charge 360 ​​pour les particuliers ou les entreprises, a déclaré Keros.

GM disposera de trois chargeurs différents avec deux sorties de puissance distinctes : un chargeur intelligent de 11,5 kWh/48 ampères, ainsi qu’une version premium avec un écran tactile personnalisable et une caméra intégrée ; et un chargeur premium de 19,2 kWh/48 ampères.

Chaque unité de charge est livrée avec WiFi et Bluetooth, ainsi qu’un équilibrage de charge dynamique pour gérer plusieurs véhicules à la fois. GM travaille avec Ctek, une société suédoise de recharge de véhicules électriques, sur la production des chargeurs de niveau 2. GM n’a pas publié d’informations sur les prix de ses chargeurs Ultium.