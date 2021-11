11/07/2021 à 00:00 CET

De nombreuses fonctions naturelles de notre corps sont motivées par la présence d’hormones. Et la mélatonine est particulièrement importante. Produite dans la glande pinéale, située juste au-dessus du milieu du cerveau, « elle aide le corps à savoir quand il est temps de dormir et de se réveiller », comme l’explique WebMD, un média spécialisé dans l’information sur la santé. Généralement, le corps le produit en réponse à l’obscurité, donc une exposition excessive à la lumière la nuit « peut bloquer la production de mélatonine », disent les National Institutes of Health (NIH).

C’est la raison pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers les suppléments de mélatoninequi, selon les mots des spécialistes du NIH, « peut aider dans certaines conditions telles que le décalage horaire ou le trouble de la phase veille-sommeil retardé ». La première touche les personnes qui voyagent en avion sur différents fuseaux horaires, ce qui peut entraîner de la fatigue, une détérioration du fonctionnement naturel de l’organisme et des problèmes pour s’endormir correctement. « La recherche suggère que les suppléments de mélatonine peuvent aider avec le décalage horaire », soulignent-ils du NIH.

Quant à Le trouble de la phase veille-sommeil retardé empêche les personnes qui en souffrent de s’endormir pendant les périodes naturelles ou traditionnelles. Dans ces cas, « les suppléments de mélatonine semblent aider, mais on ne sait pas si les avantages l’emportent sur les dommages possibles ». En outre, ces experts médicaux indiquent, certains troubles du sommeil infantile causés par la dermatite atopique, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ou l’asthme peut s’améliorer avec la mélatonine, mais « les effets sur le comportement et le fonctionnement diurnes ne sont pas clairs ».

Mais qu’en est-il de l’insomnie ? Selon la Société espagnole de neurologie (SEN) « 25 à 35% de la population adulte souffre d’insomnie temporaire et entre 10 % et 15 % d’insomnie chronique», ce qui signifie une réduction de la qualité de vie de millions de personnes. Cependant, selon les informations de l’American Academy of Sleep Medicine, « il n’y a pas suffisamment de preuves solides sur l’efficacité ou l’innocuité des suppléments de mélatonine pour l’insomnie chronique », leur utilisation n’est donc pas conseillée dans ces cas. De plus, et en toutes circonstances, il est nécessaire de consulter un médecin.

En général, commentent-ils de la Mayo Clinic, « la mélatonine est sans danger à court terme » et il est très difficile pour une personne de devenir dépendante du supplément ou de développer une tolérance. Cependant, il y a certains effets secondaires potentiels à connaître. Les plus courants sont les nausées, les étourdissements, les maux de tête et la somnolence diurne. D’autres moins fréquents avec symptômes dépressifs à court terme, tremblements légers, anxiété légère, coliques, irritabilité, vigilance réduite, confusion, désorientation et tension artérielle anormalement basse.