Génération de cristal ou génération d’alphabétisation émotionnelle ?

02/11/2021 à 13:01 CET

L’éducation est tout

« Eh bien, ils m’ont puni et je n’ai pas si mal tourné & rdquor ;. « Ne le tenez pas tellement qu’il se gâtera & rdquor;. «Quand j’étais petit, ils ne me parlaient pas d’empathie ou ne me demandaient pas mon avis, ils faisaient ce que leurs parents disaient et pointaient & rdquor ;. « Avec tant de discussions sur les émotions, vous allez faire un doux & rdquor ;. « Avec cette éducation, pas étonnant que nous parlions de génération de cristal & rdquor; …

Aujourd’hui, de nombreux commentaires de ce style continuent d’être entendus, suggérant la croyance que l’éducation émotionnelle rend nos enfants non préparés à la vie. Nous confondons la surprotection avec offrir un amour et un soutien inconditionnels et parler de nos émotions et nos experts sont clairs à ce sujet : l’affection est une nécessité vitale et n’est pas un signe de surprotection.

L’affection et l’attention sont des besoins, pas des caprices qui favorisent l’existence d’une génération de cristal

« Donner de l’affection n’est pas un plus, ce n’est pas un luxe, c’est couvrir un besoin. Et c’est quelque chose qui est encore, malheureusement, difficile à comprendre. Nous pensons à tort que si nous les couvrons nous allons leur faire du mal, et c’est tout le contraire & rdquor;, a-t-il compté le psychologue Rafa Guerrero dans une interview dans Éduquer, c’est tout. Et ce besoin a des bases biologiques très claires, poursuit Guerrero : « Nous sommes des mammifères et des êtres sociaux. Et nous avons besoin de toucher, d’être enlacé, d’être rassuré.

Quand quelqu’un éprouve une émotion très intense, un simple câlin le calme & rdquor ;. Et cela donne une clé très intéressante, que peut-être les partisans du « durcissement » de nos enfants devraient prendre en compte : « un mammifère passe de la dépendance à l’interdépendance (nous dépendons les uns des autres). Mais nous avons créé une fausse idée de l’être humain, nous nous croyons tout-puissants, et nous en payons les conséquences & rdquor;.

Alberto Soler a aussi un message pour les personnes accros à la phrase « ne tenez pas le bébé dans vos bras tout le temps, vous le gâtez ou le surprotégez ». Alberto raconte dans une présentation dans Educar es Todo qu’« il est impossible de surprotéger un bébé, car il est de notre responsabilité de prendre soin d’eux, de les protéger, d’être l’intermédiaire entre l’environnement dans lequel ils vivent et leur réalité physique & rdquor ;. En fait, dit Soler, « nous vivons dans le monde à l’envers. Nous sommes très préoccupés par la surprotection des bébés, mais nous avons également des hommes dans la trentaine ou la quarantaine qui ne sont pas en mesure de contracter une hypothèque sans demander à leur mère ou à leur père.& rdquor ;. Ou des pères et des mères qui ont décidé que « ça doit être un bébé totalement autonome, pas de bras, pas de seins, mais alors ils commencent par l’avion pour manger& rdquor ;.

L’éducation émotionnelle ne provoque pas une génération cristalline, bien au contraire

On entend généralement dire que tant parler d’émotions rend nos enfants mous, mais en réalité on pourrait dire que c’est notre mauvaise gestion émotionnelle qui est derrière la surprotection et qui empêche nos enfants d’être autonomes. En fait, pour Alberto Soler, la surprotection n’a pas grand-chose à voir avec le fait de s’occuper d’un bébé et a beaucoup à voir avec « nos propres peurs en tant que parents, qu’ils ne nous laissent pas lâcher prise comme l’enfant en a besoin. Nous avons peur qu’ils se fassent du mal, qu’ils fassent des erreurs, nous voulons les empêcher de commettre les mêmes erreurs que peut-être nous, mais nous oublions que ces erreurs sont le moteur de l’apprentissage & rdquor ;.

De plus, Begoña Ibarrola nous a rappelé dans une présentation qu’une bonne gestion émotionnelle « apporte du bien-être et aide à prévenir les troubles : en apprenant à nos enfants à gérer leur monde émotionnel, nous leur donnons des ressources et des stratégies pour savoir ce qu’ils peuvent faire quand ils asseyez-vous effrayé ou triste, quel potentiel a cette tristesse mais aussi comment les aider à sortir de cette tristesse (nous allons prévenir la dépression).

Nous pouvons les aider à être optimistes, à vivre la vie avec des illusions, à voir le côté positif de la vie sans renier le négatif & rdquor ;. La gestion des émotions, rappelle le célèbre psychologue et auteur de contes pour enfants, consiste à «la capacité de contrôler et de canaliser correctement les émotions et les impulsions perturbatrices & rdquor ;. Et pour canaliser ces émotions et les contrôler, la première chose à faire est de les reconnaître et d’en parler. Il faut en dire plus : parler d’émotions nous renforce et nous permet, cela ne nous affaiblit pas ou ne nous rend pas moins préparés à la vie.

Surprotéger nos enfants, ce n’est pas parler d’émotions : ce n’est pas les laisser faire ce qu’ils peuvent déjà faire seuls (même s’ils se trompent), c’est éduquer par peur de l’échec, c’est les empêcher d’explorer par peur qu’ils se blesser & mldr; Être surprotecteur « c’est ne pas laisser les enfants faire les choses pour lesquelles ils sont préparés. Si nous anticipons leurs besoins, si nous ne les laissons pas se frustrer de temps en temps et apprendre de ces expériences lorsqu’il n’est pas si facile de réaliser quelque chose, nous ne développerons pas leur intelligence. Lorsque nous les avons ainsi dans les paumes, nous créons un certain handicap pour leur vie future.& rdquor ;, comme l’exprime magistralement María Jesús Álava Reyes dans une présentation.

Reconnaître notre peur d’être blessé, notre peur de l’erreur ou de l’échec, et gérer cette peur peut nous aider à éviter la surprotection. Faire taire ou réprimer cette peur avec la conviction que parler des émotions nous adoucit ne fera qu’accentuer le problème.