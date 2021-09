Génération de la demande omnicanale – Communauté Business 2

L’omnicanal est disponible dans une variété de saveurs. En général, il s’agit d’une approche marketing, mais son application varie d’un canal à l’autre. Je mentionne cela car le terme peut parfois prêter à confusion. Le commerce électronique omnicanal, par exemple, n’est pas la même chose que la culture omnicanale.

Donc, avant de creuser comment je vois le développement de la génération de la demande omnicanal, je pense que nous allons prendre du recul et examiner la définition de base de l’omnicanal.

IL Y A UNE DIFFÉRENCE ENTRE MULTICANAL ET OMNICHANNEL

Cette différence est mieux décrite car Multicanal signifie plusieurs canaux de communication, et Omnicanal signifie une approche intégrée entre divers canaux de communication. Pour citer Evaldas Mockus, « le marketing omnicanal place le client au centre d’une expérience unifiée et transparente. »

Omnicanal, c’est aussi intégrer les différents points de données produits au sein de chaque canal. Cela signifie en outre, à mon avis, valider ces points de données tout en étant «en transit», que ce soit dans votre pile martech interne en route vers votre CRM ou avec un partenaire d’intégration en route vers votre pile martech.

Je dirai que je trouve le terme « Omni » un tantinet ambitieux comme label. Pratiquement personne n’est sur TOUS les canaux ! Mais si vous le comprenez à travers le prisme de l’intégration, alors cela commence à avoir plus de sens. Et c’est là, messieurs, que nous passons à une discussion sur ce à quoi ressemblerait la génération de la demande omnicanale.

C’EST D’ABORD LE BUDGET auquel VOUS POUVEZ ACCÉDER

De manière générale, la génération de la demande d’aujourd’hui consiste en une activité marketing sur un ou deux canaux. **Avertissement : je ne peux communiquer qu’avec l’autorité sur le B2B, c’est donc le point de vue que je vais adopter ici**

Pourquoi? Parce que les résultats doivent être attribuables au marketing. Cela signifie généralement des formulaires remplis, pas des clics ou des impressions.

Ainsi, en ce qui concerne la plupart des budgets marketing des entreprises, la génération de la demande est contenue dans son propre silo. Il n’y a pas d’accès aux autres budgets alloués au marketing d’entreprise, à l’image de marque et aux relations publiques.

Quels canaux demandons-nous aux générateurs d’utiliser ? Eh bien, le plus souvent, il s’agit d’annonces électroniques ou numériques, pour lesquelles le résultat souhaité est de remplir un formulaire. Nous utilisons également la voix pour accomplir la même chose. Si vous le faites vous-même, vous pouvez faire les trois. Si vous demandez à d’autres de le faire pour vous, vous utilisez souvent un seul canal.

Mais que se passerait-il si vous pouviez obtenir des résultats de génération de demande à partir d’une campagne omnicanale ?

En d’autres termes, si vous pouviez lancer une campagne par e-mail et une campagne publicitaire numérique simultanément et cibler le même public simultanément, vous pourriez tous les diriger vers la même page de destination/microsite, vers un formulaire rempli.

Je vous encourage à consulter la « bonne presse » sur l’omnicanal avant de répondre à cette question :

« Une stratégie marketing omnicanale permet aux équipes de rencontrer leurs consommateurs là où ils se trouvent, avec le bon message au bon moment. Cela favorise non seulement la notoriété de la marque dans l’esprit du consommateur, mais conduit également à un engagement amélioré, à un retour sur investissement et à des ventes accrus, ainsi qu’à une fidélisation et une fidélisation accrues de la clientèle.

« Le marketing omnicanal présente de multiples avantages qui, en fin de compte, stimuleront votre entreprise et augmenteront l’engagement des clients. Selon les recherches effectuées par Omnisend, les campagnes omnicanales ont un taux d’engagement de 18,69 %. Lorsque vous comparez cela aux 5,4 % d’un seul canal, cela représente une augmentation de plus de 300 % du taux d’engagement. »

Ainsi, avec une campagne par e-mail simultanée et une campagne publicitaire numérique comme décrit ci-dessus, l’un des grands avantages de cette activité de génération de demande unifiée est qu’il est facile de consacrer plus de budget, car vous pouvez indiquer l’obtention de résultats dans le cadre de votre mandat.

ALORS IL S’AGIT DES RÉSULTATS

Dans le même temps, alors que vous pouvez sans aucun doute obtenir d’excellentes mesures à partir des campagnes par e-mail, vous pouvez désormais ajouter l’intelligence fournie par les performances des impressions de l’annonce.

Appliquez les taux d’engagement mentionnés ci-dessus, et la conclusion inévitable est que vous en aurez plus pour votre argent avec une campagne omnicanale. Vous obtenez des MQL des deux canaux ET vous disposez désormais d’informations de type ABM et de niveau personnel sur ceux qui composent toutes les impressions – qui ont généré les clics et incité les formulaires à remplir.

FINALEMENT, IL S’AGIT DE LA FACILITÉ D’INTÉGRATION

Notre plan d’exécution pour un omnicanal doit aborder un certain nombre de choses. Parmi eux, il doit s’agir de contenu fonctionnel de canal, d’annonces et de formulaires bien construits et d’e-mails livrables, puis, en fin de compte, il doit s’agir de données unifiées pouvant être ingérées dans une pile CRM ou martech.

Comme je l’ai déjà mentionné, vous pouvez gérer cela en interne pour une marque, mais vous pouvez également être un média, un éditeur, une agence ou un autre fournisseur de ce type de résultats pour les marques. Dans ce cas, il sera beaucoup plus logique d’utiliser une plate-forme d’intégration qui vous permet d’être compatible avec tous les outils martech disponibles.

Encore une fois, la fonction d’une telle plate-forme devrait également être de valider ces données avant qu’elles ne soient livrées.

EN CONCLUSION

Je vais poser une question à nos lecteurs :

Payeriez-vous 50 % de plus pour exécuter une campagne omnicanale comme celle décrite si cela signifiait que vous constateriez une augmentation de 35 à 100 % des MQL ainsi que de l’intelligence rendue disponible via les données d’impression ?

Vous pouvez demander – était-ce une question chargée?

Hé bien oui.

Mais cela ne change rien aux points cruciaux de l’omnicanal :

il s’agit d’être plus centré sur le client, d’être « disponible » via plusieurs canaux, et c’est là que divers résultats s’intègrent

Des pistes pour le générateur de demande et des informations exploitables pour tout le monde ! C’est une proposition gagnante.

