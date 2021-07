Génération Garuba : les nouveaux talents mondiaux de la NBA

La NBA est une compétition internationale. Et à chaque fois plus. Le MVP de cette année, Nikola Jokic, en est la preuve ; mais aussi celui des deux saisons précédentes, Giannis Antetokounmpo. Dans les deux cas, atteindre la ligue nord-américaine grâce au repêchage, mais sans expérience préalable aux États-Unis. Les Denver Nuggets ont parié sur le premier et les Milwaukee Bucks, sur le second. Dans le cas de Jokic, sélectionné à la 41e position (deuxième tour), il est devenu le MVP avec le choix le plus bas de l’histoire ; à Antetokounmpo, dans le 15e, c’est le signe d’une remontée pratiquement sans précédent, à partir de la deuxième division grecque. Les deux, actuellement, sont les joueurs de franchise de leurs équipes et deux des visages les plus reconnaissables de la NBA. Assurément, le miroir dans lequel se regardent de nombreux jeunes du monde entier lorsqu’ils commencent à dribbler le ballon. Un objectif qui, il n’y a pas si longtemps, semblait inaccessible, mais qui ne l’est plus.

La draft 2021, l’une des plus attendues de ces dernières années, ne fera pas exception. Déjà dans les premières positions, la valeur internationale fait son chemin. Jonathan Kuminga sera, selon la plupart des Mock Draft, l’un des cinq premiers choix. Né en République Démocratique du Congo en 2002, il se présente comme l’un des plus grands talents de la génération. Son cas, cependant, diffère des deux mentionnés ci-dessus et de ceux qui seront soulignés ci-dessous. En 2016, l’attaquant a décidé de déménager aux États-Unis pour poursuivre sa carrière de basketteur. Après être passé par l’institut et après avoir rejeté une multitude d’offres universitaires, son précédent arrêt dans la meilleure ligue du monde a été placé en G League, la ligue de développement de la NBA. Là, avec l’aide de la NBA G League Ignite, une équipe créée par la compétition elle-même pour soigner les jeunes talents, a confirmé ses conditions. Avec lui, l’Américain Jalen Green, également dans le top-5 évoqué.

Cade Cunningham, sauf surprise, dirigera le gala, qui aura lieu le 29 juillet. Avec lui et les susmentionnés Kuminga et Green, Evan Mobley et Jalen Suggs pourraient tirer ce premier quintette de choix, avec des entrées possibles de Scottie Barnes ou Davion Mitchell. Derrière eux, les talents d’au-delà de la terre des opportunités font bientôt leur chemin. Après Kuminga, Franz Wagner, allemand, est le prochain à apparaître. Selon les prévisions d’ESPN, l’attaquant, frère de Moritz Wagner (Orlando Magic), occupera la dixième position, mais également avec un astérisque, puisque sa dernière campagne a été développée aux États-Unis. . C’est aussi le cas de Kai Jones, un bahamien, opposant aux 20 premières élections, qui a grandi à l’université du Texas ou de l’espagnol Santi Aldama, qui cherchera un trou au deuxième tour après sa brillante année à Loyola-Maryland. Tous font partie de ce groupe de talents internationaux avec un potentiel de célébrité américaine, mais ayant déjà foulé leur sol. Usman Garuba, joueur du Real Madrid, ou Alperen Sengun, BesiktasAu lieu de cela, ce sont des représentants de ces joueurs non américains qui, depuis le repêchage, pourraient venir aux États-Unis pour la première fois de leur carrière. Avec eux, Josh Giddey, Rokas Jokubaitis, Filip Petrusev ou Roko Prkacin.

Usman Garuba (Real Madrid)

Il a crié et son écho a résonné dans toute l’Europe. Devant Anadolu Efes, Usman Garuba a signé une de ces performances qui jette les bases de quelque chose de sérieux. L’avertissement accumulait déjà les ligues, mais ses 24 points et 12 rebonds lors du quatrième match de la série sonnaient comme une confirmation. Leur meilleure performance au moment le plus important, deux variables qui ont tendance à très bien sélectionner les personnes avec lesquelles elles entrent en collision. En ACB, il a en moyenne 18:20 minutes, avec 5,8 points et 5,3 rebonds. En Euroligue, 16h17 pour 3.9 et 4 respectivement. En chemin, trois doubles doubles et les prix du meilleur jeune joueur dans les deux compétitions. Peu de choses à découvrir chez le joueur du Real Madrid, dont l’avenir semble assuré en NBA. Et aussi sa volonté de le poursuivre. Au fur et à mesure que la campagne progressait, et lui avec elle, sa position dans les prévisions provisoires faisait de même. ESPN le classe actuellement au 15e rang, contournant les choix de loterie (1-14). Il va s’y promener, avec la possibilité de tomber sur ceux qui en entourent 20. Ses options ? Beaucoup et très intéressant. Allant des Oklahoma City Thunder ou des Houston Rockets aux Golden State Warriors et aux grands marchés, comme les New York Knicks ou encore les Los Angeles Lakers.

Alperen Sengun (Besiktas)

Sur ESPN, Alperen Sengun est le nom qui apparaît, justement, avant Garuba. A 18 ans, Il a été MVP de la saison régulière de la Super League turque de basket-ball, dans laquelle il a récolté en moyenne 19,2 points, 9,4 rebonds, 2,5 passes décisives et 1,7 contre. Leader incontesté du Besiktas, il a atteint les demi-finales de la compétition, au cours desquelles il a rencontré précisément le même ogre qu’Usman en Euroligue : Anadolu Efes. En équipe nationale turque, en plus, c’est déjà bien installé. Dans de nombreux moments, même en portant le poids offensif devant des joueurs comme Cedi Osman, Furkan Korkmaz ou Ersan Ilyasova. Tous, niveau NBA, là où ça pointe. C’est un centre avec un arsenal infini en attaque. Il a un bon jeu de jambes et, bien qu’il soit un finisseur naturel, il a évolué dans le travail de distribution depuis le poste. Jonathan Givony (ESPN) ne lésine pas sur la flatterie lorsqu’il s’agit de le définir : “C’est peut-être le joueur de 18 ans le plus productif de l’histoire du basket européen de haut niveau”, dit-il. C’est dans le travail défensif que se trouve la plus grande marge d’amélioration. Il a la soif de le faire et, dans chaque pièce, il apporte l’intensité nécessaire pour compenser ses lectures, un peu lentes, par exemple, dans le choix des aides. Une augmentation de ce complot et du tir extérieur (19% en championnat) ferait de lui l’une des équipes avec le plus haut plafond de la portée.

Josh Giddey (Adelaide 36ers)

Le joueur des temps forts qui apparaît plus haut dans les pronostics. Une de ces bases qui, aujourd’hui, se négocient plus haut. Avec 2,03 mètres de hauteur, il se présente comme l’une des composantes du Draft avec la plus grande capacité de distribution, sinon la plus. Il a mené la ligue australienne pour les passes décisives (7,4), bien qu’il ait également laissé de bonnes moyennes de score (10,8) et des rebonds (7,4). Un extérieur classique qui, malgré ses lacunes défensives, a un instinct naturel pour occuper les espaces. D’où ses bons chiffres sous la jante ou sa capacité à accumuler des vols en silence. Comme une épingle, il éblouit, étant une source inépuisable de reflets ; mais son tir peut être amélioré. Sûrement la raison qui l’empêche d’être encore plus haut sur les Mocks (14). Dans la ligue australienne, il est resté à 29% de longue distance. En catch and shoot, comme Juan Estévez collectionne pour la NBA, son pourcentage est encore réduit : 26%. Une évidence : il a besoin que le ballon soit dangereux. Un fait qui, dans une compétition nord-américaine étoilée, peut être pénalisant. Au total, sa précision en termes de tir réel reste à 51%. Ses véritables fondements brillent dans le pick and roll, où il place une grande partie de ses efforts. Son corps lui permet d’être très dangereux en attaquant la jante après blocage, où, en cas de capture, il trouve également les tireurs ouverts.

Rokas Jokubaitis (Zalgiris Kaunas)

Son nom figurera dans la Draft, mais, contrairement aux autres, son avenir immédiat pourrait être loin de la NBA : Barcelone sera sa prochaine destination. En tout cas, il fera partie des élus, bien qu’au second tour (sur ESPN, position 44). A 20 ans (1,93 mètre), il vient de disputer sa saison la plus mature avec Zalgiris Kaunas, où il a laissé 8,5 points et 3,9 passes décisives en championnat lituanien et 7+2,5 en Euroligue. Argent avec son équipe nationale au Championnat d’Europe des moins de 16 ans 2016, sa projection a toujours été prise en compte au niveau continental. Il a laissé des traces d’irrégularité, mais son talent est incontestable. Maintenant, en plus, avec une expérience précoce et étendue dans l’exigence européenne maximale, avec une moyenne de 20 minutes comme échantillon. Donatas Urbonas, un journaliste lituanien, le définit ainsi : « Aujourd’hui, il est le plus grand jeune prometteur de Lituanie. On peut dire qu’il est le prodige du pays. C’est un garçon qui est très concentré sur le basket et qui essaie travaillez sur tous les domaines où vous pouvez encore vous améliorer.” Parmi ces derniers, on peut surtout identifier son physique, loin de la force que, maintes fois, la NBA exige. Extérieur polyvalent, son tir avait également été l’un de ses incontournables, mais, ce parcours, il s’est avéré être sur la bonne voie : en Euroligue, il a inscrit 47,8% du terrain, 38,8% du périmètre et 75,6% du terrain. la ligne des lancers francs.

Filip Petrusev (Méga panier)

Comme dans l’affaire intérieure, et sauf surprise, son nom sera entendu parmi les sélections du second tour (38, selon ESPN). Le profil de Petrusev acquiert cependant des traits très particuliers. S’il est vrai qu’il débarquera en NBA en provenance du Serbe Mega Basket, le pivot a déjà traversé la mare pour jouer avec les Gonzaga Bulldogs, où, lors de sa deuxième saison, il a été élu joueur de l’année à la West Coast Conference. A 21 ans, une longue expérience internationale repose déjà sur son dos, avec un passé, dans des catégories inférieures, en Partizan, Red Star ou encore Baskonia. Sa dernière année à l’ABA Adriatic a été marquée par ce qui, tout au long de sa carrière, l’a caractérisé : bonne capacité de rebond, mobilité et menace au tir. 23,6 points et 7,6 arrêts sont sa lettre de motivation. 57,9% du terrain et 41,9% du périmètre, son coup sûr sur la table. Malgré ses 2,11 mètres de haut, Petrusev est un danger offensif dans tous les coins du terrain. C’est un bon axe sur lequel jouer le pick and roll et une option plus que fiable pour finir les jeux. Au cours de sa courte carrière, un plus grand pouvoir d’intimidation a pris le pas sur une grande partie des exigences qui lui étaient imposées. Cette saison, il est resté à 1,1 bloc par match, mais avec des signes de progression physique.

Roko Prkacin (Cibona Zagreb)

Tout près de Petrusev, vous trouverez Roko Prkacin (36 ans, selon ESPN). Pour une plus grande similitude, également avec l’ABA comme compétition de départ. Ses standards sont inférieurs à ceux de son partenaire de ligue, mais sa polyvalence fait de lui un projet très intéressant. Avec Cibona Zagreb, il a en moyenne 13,8 points et 7,4 rebonds. À 18 ans, cependant, les statistiques deviennent simplement un terrain à partir duquel viser beaucoup plus haut. C’est ce que semblent indiquer leurs déplacements sur la piste. À 2,06 mètres de haut, il peut jouer à la fois 3 et 4. Fils de Nikola Prkacin, il se sent très à l’aise dans la danse près du poteau, mais il ne s’y limite pas. Sa foulée, avec un premier pas très explosif, lui permet d’être un grand danger en transition. Là, loin d’être limité par sa taille, il montre sa capacité à esquiver les adversaires. Il a même la capacité de soulever la balle. Son impact, avec tout cela, peut être productif des deux côtés de la piste. Dans NBA Draft Room, ils le comparent en fait à Juancho Hernangómez. Avec 49,2 % de tirs depuis le terrain et 39,4 % du triple dans le dernier parcours, ses certitudes de tir ont également augmenté., avec la possibilité de créer des opportunités à partir de sa propre production.