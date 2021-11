Generation Zero est la dernière arrivée surprise sur Xbox Game Pass

Génération zéro – Le jeu de tir coopératif à quatre joueurs en monde ouvert d’Avalanche Studios se déroulant dans la Suède des années 1980 – vient d’arriver le Pass de jeu Xbox. Repéré par notre propre Tom Orry sur l’application Xbox avant un e-mail officiel atterrissant dans notre boîte de réception pour l’annoncer, le jeu semble être téléchargeable à partir d’aujourd’hui (30 novembre) sur le service d’abonnement.

Une bande-annonce dédiée au Xbox Game Pass a également été publiée sur la page YouTube de Systemic Reaction (voir ci-dessous), qui montre l’environnement et l’ambiance distincts de ce jeu de tir atmosphérique.

Situé dans la campagne suédoise, le jeu a un ton très différent de la série Just Cause remplie de chaos d’Avalanche. Generation Zero est jouable en solo ou en coopération avec jusqu’à quatre joueurs, et vous oblige à utiliser des tactiques de guérilla pour vraiment vaincre les différents ennemis que vous rencontrerez dans le monde hivernal.

Vous allez tendre une embuscade, vous faufiler et parfois tirer sur une course de machines envahissantes dans un monde ouvert, avec une météo dynamique et un cycle jour et nuit. Cela ressemble un peu à une peinture de Simon Stalenhag qui prend vie – ce qui me passionne beaucoup.

Le moment de l’arrivée du jeu sur Xbox Game Pass est logique : la mise à jour Resistance de Génération Zero arrive enfin bientôt sur les consoles Xbox.

La mise à jour introduit une multitude de contenus pour vous aider à lutter contre les machines envahissantes, y compris un mode de défense de la base et des remaniements des emplacements clés de la carte.

Le jeu n’a pas trop impressionné lors de son lancement en 2019, mais peut-être qu’un nouveau souffle sur Game Pass et une grande nouvelle mise à jour peuvent renverser quelque peu la fortune du jeu.