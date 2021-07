Generational Business Pivot transforme une ancienne star du basket-ball de l’UNC en un cadre 10z viral

Iman McFarland – capture d’écran

*WASHINGTON — Ray McFarland et sa femme, Leslie, maîtrisent l’art du pivotement. Ils ont «remixé» le modèle commercial de leur 21st Century Expo Group à trois reprises depuis 2001. Lorsque le 11 septembre, le krach boursier de 2008 et la pandémie de COVID-19 de 2020 ont frappé, les McFarlands ont modifié leur entreprise pour changer avec le temps.

Ce n’est qu’une des nombreuses leçons qu’ils ont transmises à leur fille, Iman. Bien qu’elle soit une joueuse de basket talentueuse qui aurait pu jouer dans la WNBA, elle voulait être médecin. Mais son père a vu une superstar de l’entreprise à l’intérieur. Elle est maintenant chef de l’exploitation et directrice générale de The Campus DMV, un conglomérat d’entraînement sportif et de production médiatique dont elle est copropriétaire avec ses parents.

Basée à Washington, DC, dans la banlieue de Capitol Heights, dans le Maryland, l’entreprise détenue par des minorités s’est positionnée comme un établissement universitaire, sportif et de bien-être à multiples facettes. La nouvelle entreprise construit un studio de télévision complet et une installation de production pour accompagner un complexe sportif doté d’une scène sonore à la pointe de la technologie.

Si Tyler Perry Studios fusionnait avec un centre de formation IMG Sports, cela décrirait la direction vers laquelle ce conglomérat familial a pivoté.

En tant que joueur de basket-ball champion national à l’Université de Caroline du Nord, Iman devait être l’un des meilleurs joueurs sélectionnés lors du repêchage de la WNBA. Cependant, l’ancienne All-American a choisi une école supérieure pour se préparer à son rôle dans la gestion de l’entreprise familiale sur le campus.

“Il n’a jamais été question de jouer au basket professionnel pour moi”, a déclaré Iman. “Je voulais jouer au basket universitaire au plus haut niveau, j’espère gratuitement.”

Ses parents l’ont coachée et guidée dans leur version d’école de commerce. Ayant grandi dans l’entreprise familiale, elle a vu de ses propres yeux ce que c’était que de lutter. Leur rétablissement après la tragédie du 11 septembre 2001 et les difficultés financières de 2008 ont conduit à une résilience des entreprises qui a servi de modèle de survie pendant la pandémie.

“Une fois qu’elle a décidé qu’elle voulait rejoindre l’entreprise, nous l’avons encouragée à travailler pour d’autres entreprises du secteur pour apprendre des choses”, a déclaré Leslie. « Elle nous a ramené des idées qui ont contribué à faire de nous une meilleure entreprise. »

Comme de nombreux entrepreneurs devenus innovants au plus fort de la pandémie, les parents d’Iman ont pivoté pour rester solvables afin qu’elle puisse hériter de l’entreprise familiale. La spécialité de 21st Century Expo Group était les productions événementielles. L’entreprise avait connu du succès dans des salons professionnels, des expositions et des installations lors de conventions, d’expositions et d’autres événements à travers le pays. Cependant, alors que l’entreprise pivotait à nouveau, elle s’est diversifiée – et l’ascension d’Iman est devenue apparente.

“Une fois que la pandémie a frappé et qu’il n’y a plus eu de salons professionnels, notre entreprise a fait face à une pause brutale”, a déclaré Iman. « Mon père, qui est vraiment un visionnaire, a trouvé comment vider notre entrepôt de 40 000 pieds carrés qui contenait 30 ans d’équipement de salon professionnel et le transformer en une installation pas comme les autres.

En tant qu’entrepreneur de services généraux dans le secteur des salons professionnels, 21st Century Expo produisait plus de 120 événements par an avec de nombreux clients de premier plan, notamment Google, Intel, McDonald’s, la Major League Baseball et Time Warner.

Lorsque les fermetures ont commencé, l’industrie de l’événementiel a souffert. Sans salons, concerts et événements d’entreprise, il n’y avait pas de flux de revenus. Les employés ont été mis en congé.

Mais alors que les lumières étaient éteintes, la famille a fait un pari audacieux pour refaire leur entreprise.

“Lorsque tous vos clients annulent tous vos salons professionnels pour le reste de l’année au premier trimestre, nous savions qu’il y avait un changement de vitesse immédiat qui devait avoir lieu”, a déclaré Ray. “Notre intention était d’abord de survivre à la pandémie et de déterminer quelles ressources nous avions à notre disposition qui pourraient être converties en un minimum de temps et pour le moins d’argent.”

Le premier grand projet consistait à transformer le premier des trois entrepôts loués de l’entreprise en installations d’entraînement et de compétition athlétiques. Trois terrains de basket-ball, des gradins et un ring de boxe pour les jeunes sont devenus un terrain d’entraînement pour les équipes de basket-ball pour les jeunes. Les futurs espoirs olympiques ont remplacé l’équipement que l’entreprise utilisait lors d’événements en direct.

L’installation abrite désormais plusieurs programmes de basket-ball AAU classés au niveau national, dont un parrainé par Kevin Durant des Brooklyn Nets de la NBA, et accueillera une ligue de basket-ball semi-professionnelle féminine cet automne.

Un autre entrepôt du complexe a été converti en une scène sonore et un studio de répétition ultramodernes pour les groupes. De nombreux groupes de « go-go » locaux de la région utilisent le cadre privé pour rester affûtés pendant les séances d’entraînement en fin de semaine. Alors que les établissements commencent à assouplir les restrictions COVID-19, ces groupes ont repris avec des mini-concerts jouant la «musique officielle» de DC dans toute la région.

“Il y avait des groupes qui pratiquaient virtuellement dans leurs sous-sols, et nous savons que ce n’est pas la meilleure façon de créer un son”, a déclaré Iman. “Nous nous sommes associés à une autre entreprise appartenant à des Noirs qui avait la technologie d’ingénierie en place, nous avons donc inversé l’espace en quelques jours.”

Iman a suivi les traces de son père en matière de sens des affaires. Après avoir obtenu un MBA de l’Université Howard, elle a développé un logiciel en ligne propriétaire pour le personnel et les clients qui leur permet de traiter les commandes plus efficacement et de réduire les coûts administratifs. Cela a contribué au développement et à l’expansion de l’empire familial, Iman devenant chef de l’exploitation de sa propre entreprise à 29 ans.

Iman est également inspirée et influencée par sa mère. Leslie est un membre du Temple de la renommée du basketball de l’Université Howard qui a également joué au volleyball de 1974 à 1977. Enfant, Iman se souvient avoir vu sa mère participer à la National Senior Games Association. Une impression plus durable a été de voir sa mère fonctionner comme une femme d’affaires minoritaire prospère dans une industrie dominée par les hommes.

“Ma mère est une méchante absolue”, a déclaré Iman. «Elle s’est battue pour que nous gardions les portes ouvertes chaque jour. Je suis en admiration devant elle. Elle me donne du pouvoir.

