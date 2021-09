” Généreux ” Tyson Fury a été enseignant dans son camp d’entraînement pour Deontay Wilder tout en ” tuant ” des partenaires d’entraînement

Tyson Fury n’est qu’à deux semaines, espérons-le, de régler le compte avec Deontay Wilder une fois pour toutes.

Le couple devait à l’origine se rencontrer le 24 juillet, mais COVID a frappé le camp de Fury et le combat a dû être reporté.

Le ‘Romford Bull’ s’est entraîné avec Fury à Morecambe

Johnny Fisher, un poids lourd de 22 ans, a fait partie des préparatifs de Fury pour Wilder et il a dit à Fight Night que le Gypsy King a été généreux avec sa sagesse et a été enseignant dans le camp.

“Quand vous entrez dans ce gymnase, vous êtes évidemment très conscient qu’il est le champion du monde des poids lourds et qu’il est le meilleur de la planète à mon avis, mais c’est un homme tellement terre-à-terre”, a déclaré Fisher.

“C’était juste lui et Sugar Hill [Steward] et les autres partenaires d’entraînement et il nous parlait pendant 20 minutes avant et après l’entraînement, regardons quand il faisait de petites choses techniques avec Sugar Hill et juste autour de ça et s’imprégnant, c’est tout aussi précieux que s’entraîner avec Tyson Fury Je pense.

« Parce qu’il vous apprend des choses sur le jeu de jambes, aligner vos pieds correctement, faire des pas pour bien faire la main droite. Pour lui, avoir la générosité de nous laisser écouter ce conseil était formidable pour nous tous impliqués.

Bob Arum dit que Fury a parlé en termes élogieux de son camp

Bien qu’il ait de la sagesse à transmettre, Fury a déclaré au promoteur Arum qu’il avait tué des partenaires d’entraînement dans le gymnase.

Il a dit à BoxingScene : « Je lui ai parlé [Tuesday]. Il criait à quel point il se débrouillait bien, comment il tuait des sparring partners. Il arrive à Las Vegas samedi, ce samedi.

« Il prendra congé dimanche, puis il reprendra l’entraînement au Top Rank Gym lundi. Il s’entraîne deux fois par jour en Angleterre. Et ‘Sugar Hill’ est là-bas avec lui.

Mikey Williams/Meilleur rang

Fury affrontera Wilder pour la troisième fois le 9 octobre

Fury insiste sur le fait qu’il fera rouler Wilder lors de leur troisième et, espérons-le, dernière réunion, tout comme il l’a fait la deuxième fois en février 2020.

La paire se rencontrera le 9 octobre pour le titre des poids lourds WBC et si Anthony Joshua peut vaincre Oleksandr Usyk ce week-end, alors le combat pour le titre incontesté que tout le monde veut voir pourrait être de retour.

