Gênes confirme la nomination d’Andriy Shevchenko au poste d’entraîneur-chef

L’équipe de Serie A de Gênes a nommé Andriy Shevchenko comme nouvel entraîneur-chef du club.

Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, monsieur ! 🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 est le nouvel entraîneur-chef de Gênes. #Шевченко https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc – Gênes CFC (@GenoaCFC) 7 novembre 2021

Premier emploi du club

Le joueur de 45 ans, qui a guidé l’Ukraine vers les quarts de finale de l’Euro 2020, revient en Italie, où il a passé une grande partie de sa carrière de joueur.

L’ancien attaquant de l’AC Milan et de Chelsea avait dirigé l’équipe nationale ukrainienne pendant cinq ans, de 2016 à 2021.

Shevchenko a raccroché en 2012 après près de trois ans au Dynamo Kiev, terminant sa carrière là où elle avait commencé.

Son équipe ukrainienne a été décente à l’Euro 2020 – s’inclinant en quart de finale contre l’Angleterre, finaliste.

Il va maintenant tester ses capacités en tant que manager au niveau du club pour la première fois.

La tâche à laquelle Andriy Shevchenko est confronté

Gênes est actuellement 16e de Serie A, n’ayant remporté qu’un seul de ses 12 matchs cette saison. Six nuls les ont aidés à rester à l’écart des trois derniers, mais ne pas gagner de matchs est insoutenable et Shevchenko doit maintenant obtenir plus de victoires de l’équipe.

Shevchenko remplace Davide Ballardini, qui en était à son quatrième passage à Gênes.

La saison dernière, Gênes a terminé à la 11e place et il y aura de l’espoir qu’avec autant de nuls, ils ne seront peut-être pas loin de les transformer en victoires et de grimper dans le classement.

Shevchenko a la pause internationale avant son premier match en charge – qui sera contre la Roma de Jose Mourinho le dimanche 21 novembre. Mourinho et Shevchenko se connaissent bien sûr depuis leur temps ensemble à Chelsea.

Il accueillera l’ancien club de l’AC Milan le 1er décembre, dans ce qui sera désormais certainement un match qui suscite beaucoup d’intérêt.

C’est une étape délicate pour vraiment commencer votre carrière de manager au niveau du club. Ils affrontent la Roma, l’AC Milan et la Juventus lors de leurs quatre premiers matchs sous Andriy Shevchenko.

